Bitcoin-Crash auf 77.100 $: Droht jetzt ein tieferer Fall?

Das Wichtigste in Kürze

Die wichtigste Unterstützungszone für Bitcoin liegt bei etwa 76.000 $, mit einer breiteren Nachfragezone zwischen 74.000 $ und 75.000 $.

Dies spiegelt die historischen Anschaffungskosten für kurzfristige Halter wider, die dazu neigen zu verkaufen, wenn sich die Preise ihren Einstiegsniveaus nähern.

Der Bitcoin-Kurs notierte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bei rund 77.100 $, was einem Rückgang von etwa -7 % gegenüber dem Stand von 82.000 $ vor wenigen Tagen entspricht. Oberflächlich betrachtet ähnelt dieser Rückgang um 5.000 $ einer routinemäßigen Korrektur nach einer ausgedehnten Rallye, die im Bereich von 60.000 $ begann.

Die entscheidende analytische Frage ist nicht länger, ob dieser Bitcoin-Ausverkauf als bloßes Rauschen abgetan werden kann. Vielmehr geht es darum, ob die strukturellen Bedingungen unterhalb der Preisaktion den Markt bereits auf eine tiefere Korrekturwelle festgelegt haben.

Drei konvergierende Signale – beschleunigte Abflüsse aus institutionellen ETFs, aggressive Verkäufe am Spot- und Terminmarkt sowie eine steigende Nachfrage nach Absicherungsoptionen – deuten alle in dieselbe Richtung.

Der unmittelbarste Datenpunkt, der diese Sorgen untermauert, stammt von den institutionellen ETF-Flüssen. In den USA gelistete Spot-Bitcoin-ETFs haben laut SoSoValue-Daten seit dem 7. Mai über 1,5 Milliarden Dollar verloren. Allein am Montag beliefen sich die Abflüsse auf 648 Millionen Dollar – der höchste Wert seit dem 29. Januar und das zweite Mal innerhalb einer Woche, dass die täglichen Rücknahmen 600 Millionen Dollar überschritten haben.

$BTC



Higher low being put in



I believe we trade back above 80k well before the monthly close.



Wrong on a D3 close below 75k, at which point I will switch bias.



They will not shake me pic.twitter.com/Vc2CCyt8Wo — Trader Koala (@trader_koala) May 18, 2026

Kann der Bitcoin-Kurs die 76.000 $ nach dem 5.000 $-Flush halten?

Die wichtigste Unterstützungszone für Bitcoin liegt bei etwa 76.000 $, mit einer breiteren Nachfragezone zwischen 74.000 $ und 75.000 $. Dies spiegelt die historischen Anschaffungskosten für kurzfristige Halter wider, die dazu neigen zu verkaufen, wenn sich die Preise ihren Einstiegsniveaus nähern.

Der einfache 50-Tage-Durchschnitt (SMA) ist hierbei kritisch; ein Tagesschlusskurs darunter signalisierte in der Vergangenheit oft den Übergang von einer Korrektur zu einem anhaltenden Abwärtstrend. Aktuelle Indikatoren zeigen ein nachlassendes Momentum: Der RSI liegt unter 45 und der MACD ist in den negativen Bereich gekreuzt.

Vikram Subburaj, CEO der Börse Giottus, warnt, dass ein Durchbruch unter diese Unterstützung zu einer tieferen Korrektur führen könnte. Ein deutlicher Verlust der 76.000 $-Marke würde die Region zwischen 74.000 $ und 75.000 $ als nächsten Testbereich eröffnen.

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Leverage-Flush und ETF-Abflüsse: Was die On-Chain-Daten wirklich zeigen

Die On-Chain-Daten und Derivatanalysen unterstreichen signifikante technische Warnsignale im Kryptomarkt. Das von Glassnode getrackte Cumulative Volume Delta (CVD) ist eingebrochen: Das aggregierte Spot-CVD fiel während des jüngsten Ausverkaufs von 16,9 Mio. $ auf minus 126,2 Mio. $, was auf aggressive Verkäufe hindeutet. Das CVD für Perpetual Futures fiel sogar noch stärker auf minus 368,5 Mio. $, was darauf schließen lässt, dass Futures-Trader nicht auf Käufer warten, bevor sie Short-Positionen eröffnen.

Krypto-Liquidationen haben den Verkaufsdruck weiter erhöht und eine Kaskade von Stop-Loss-Auslösungen verursacht, die Long-Positionen zur Schließung zwangen. Die Liquidationsdaten zeigen einen konzentrierten Überhang an Long-Positionen vor dem Rückgang, und das Open Interest ist noch nicht weit genug gesunken, um ein Ende des Verkaufsdrucks zu signalisieren.

(QUELLE: CoinGlass)

Zusätzlich spiegelt die Positionierung am Optionsmarkt zunehmende Vorsicht wider. Der Options-Delta-Skew von Glassnode ist auf 14,4 % gestiegen, was eine höhere Nachfrage nach Put-Absicherungen im Vergleich zu Calls signalisiert. Dies deutet eher auf strukturelle Ängste als auf opportunistische Käufe hin.

Schließlich stützen die institutionellen ETF-Flussdaten diesen Ausblick: Seit dem 1. Mai gab es Nettoabflüsse von 396 Mio. $ aus Spot-Bitcoin-ETFs, was die vorangegangenen Zuflüsse zunichtemachte. Solch schnellen Abflüsse sind während routinemäßiger Korrekturen ungewöhnlich und unterstreichen eine Marktfragilität, die eher mit Liquiditätsengpässen als mit einer Kapitulation zusammenhängt. Dies deutet darauf hin, dass bereits moderate Verkäufe signifikante Abwärtsbewegungen auslösen könnten, sollten die ETF- und Futures-Nachfrage weiter sinken.

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Drei Szenarien: Wie weit kann diese Bitcoin-Korrektur gehen?

(QUELLE: TradingView)

Bullish: Falls Bitcoin die Unterstützungszone bei 76.000 $ auf Schlusskursbasis verteidigt und das Momentum der ETF-Abflüsse nachlässt, könnte sich der Markt stabilisieren und eine Erholung in Richtung 80.000 $ versuchen. Dieses Szenario erfordert eine messbare Rückkehr zu positiven institutionellen ETF-Flüssen und eine Neutralisierung der Funding-Raten bei Perpetual Futures – beides ist aktuell nicht in Sicht. Ein Wiedererreichen der 80.000 $-Marke müsste zudem von einem dauerhaft positiven Spot-CVD begleitet werden, nicht nur von einem Short-Squeeze.

Basis-Szenario: Bitcoin konsolidiert kurzfristig im Bereich von 74.500 $ bis 77.500 $, während der Markt die überschüssige Hebelwirkung ohne vollständige Kapitulation abbaut. Die Funding-Raten driften in Richtung neutral, das Open Interest reduziert sich schrittweise, und der Preis findet ein temporäres Gleichgewicht unterhalb der Ablehnung bei 82.000 $. Erholungsversuche werden in diesem Szenario von institutionellen Teilnehmern verkauft, die bereits begonnen haben, ihr Engagement über ETF-Rücknahmen zu reduzieren, was jede Erholung unter 80.000 $ begrenzt.

Bearish: Ein bestätigter Tagesschlusskurs unter 76.000 $ löst die tiefere Korrektur aus, die Derivate und On-Chain-Daten derzeit einpreisen. Die Nachfrageregion bei 74.000 $ bis 75.000 $ wird zum nächsten umkämpften Level; ein Scheitern dort öffnet den Weg in Richtung 70.000 $, wo ein größeres Liquiditätspolster und längerfristige gleitende Durchschnitte zusammenlaufen.

Trader achten nun auf Bestätigungssignale: dauerhaft negative Funding-Raten, eine stärkere Kompression der Futures-Basis in Richtung Backwardation oder eine Spitze in der realisierten Volatilität, die signalisiert, dass die erzwungenen Verkäufe einen Erschöpfungspunkt erreicht haben. Bis diese Bedingungen erfüllt sind, begünstigt die aktuelle Marktstruktur keine nachhaltige Erholungspositionierung.