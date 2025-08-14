Bitcoin erreicht neues Allzeithoch bei 124.250 US-Dollar – Hoffnung einer Zinssenkung treibt den Kurs

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin stieg heute Nacht auf ein Allzeithoch, getrieben von Zinssenkungserwartungen und starkem institutionellen Interesse.

Analysten warnen jedoch zur Vorsicht, da die US-Notenbank ihre Geldpolitik trotz positiver Inflationsdaten nicht zwingend lockern muss.

Neben Bitcoin nähert sich auch Ethereum einem neuen Höchststand – während Experten bis Jahresende mit weiterer Aufwärtsdynamik rechnen.

Bitcoin hat mit einem Anstieg auf 124.250 US-Dollar ein neues Allzeithoch erreicht

In der Nacht vom 13.08. auf den 14.08. hat Bitcoin, getrieben durch die steigende Erwartung einer Zinssenkung im September sowie der hohen institutionellen Nachfrage, ein neues Allzeithoch bei 124.250 US-Dollar gebildet.

Auch die Marktkapitalisierung des Krypto-Sektors befindet sich mit 4,18 Billionen US-Dollar auf Rekordständen.

Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels verzeichnet Bitcoin leichte Rückgänge und steht bei etwa 123.600 US-Dollar, was einem 24-Stunden-Anstieg von 3,54 Prozent und einem Wochenzuwachs von 7,71 Prozent entspricht.

Min Jung, Analyst bei Presto Research, bewertet die Lage folgendermaßen:

„Der Anstieg von Bitcoin auf ein neues Allzeithoch wird durch den starken Optimismus hinsichtlich einer Zinssenkung im September vorangetrieben, wobei das CME FedWatch Tool mittlerweile eine Wahrscheinlichkeit von 93,7 Prozent einpreist.“

Der Optimismus stieg nach Veröffentlichung der jüngsten US-Verbraucherpreise weiter. Diese zeigten nämlich, dass die Inflation im Juli im Vergleich zum Vorjahr um weniger als erwartet (2,7 Prozent) stieg.

Der Kern-Verbraucherpreisindex (ohne Lebensmittel- und Energiepreise) hingegen stieg auf 3,1 Prozent und lag damit leicht über den Erwartungen.

Trotz der positiven Signale ist die Lockerung der Geldpolitik durch die US-Notenbank nicht garantiert. Fed-Chef Jerome Powell erklärte erst kürzlich, dass die Zentralbank sich auf die Inflation der nächsten 12 Monate konzentriere.

Dementsprechend könnte der Anstieg der Kerninflation auch ein potenzielles Problem darstellen.

„Der Bitcoin-Preis wird wahrscheinlich weiterhin sehr empfindlich auf alle Entwicklungen – ob positiv oder negativ – im Zusammenhang mit der Zinsentscheidung im September reagieren“, betonte Jung.

„Der Bitcoin-Preis wird wahrscheinlich weiterhin sehr empfindlich auf alle Entwicklungen – ob positiv oder negativ – im Zusammenhang mit der Zinsentscheidung im September reagieren“, sagte Jung.

Neben Bitcoin befindet sich auch Ethereum auf dem Weg zu neuen Allzeithochs. Derzeit wird die Kryptowährung bei 4.720 US-Dollar und damit nur knapp 2,3 Prozent unter dem letzten Allzeithoch im November 2021 gehandelt.

Erfahre hier mehr zu unserer Bitcoin Prognose

Krypto-Analystin sieht Bitcoin-Rallye bis zum Jahresende

Unterdessen sagte Rachael Lucas, Alystin bei BTC Markets, dass der Bitcoin-Preis von einem beispiellosen Sturm institutioneller Nachfrage – etwa durch Spot-ETFs oder Treasury-Unternehmen – profitiere:

„Im vergangenen Monat konnten Bitcoin-ETFs 3,6 Milliarden US-Dollar einsammeln, während Unternehmens- und Staatskassen nun 3,64 Millionen BTC kontrollieren. Das sind über 17 Prozent des Gesamtangebots. Addiert man nun strategische, langfristige Bestände, ergibt sich eine strukturelle Nachfrage, die auf ein begrenztes Angebot trifft.“

Lucas prognostiziert, dass Bitcoin zwar für den Rest des Jahres eine anhaltende Aufwärtsdynamik aufweisen wird, im Bereich zwischen 120.000 und 125.000 US-Dollar jedoch eine längere Konsolidierung einsetzen könnte:

„Die Kombination aus knappem Angebot und steigender Nachfrage unterstützt weitere Gewinne bis zum Jahresende. Langfristige Anleger sind zuversichtlich, während Bitcoin und Ethereum sich immer beliebter größerer Akzeptanz erfreuen und mittlerweile in vielen gängigen Anlageportfolios aufzufinden sind.“

Lies auch: Bitcoin kaufen mit PayPal

Bitcoin Hyper: Layer 2-Presale mit Zukunftspotenzial

Krypto Presales sind Vorverkaufsphasen neuer Kryptowährungen, in denen Investoren Token zu günstigen Einstiegspreisen kaufen können, noch bevor diese an großen Börsen gelistet sind. Für viele Anleger sind sie eine Chance, früh in vielversprechende Projekte zu investieren und vom möglichen Hype zu profitieren.

Bitcoin Hyper positioniert sich als innovative Layer-2-Lösung für Bitcoin, die dessen Funktion mit Hilfe der Solana Virtual Machine (SVM) erweitert. Damit bringt das Projekt die Geschwindigkeit und Kosteneffizienz von Solana in die Welt von Bitcoin, und zwar mit weitreichenden Folgen für den gesamten Krypto-Markt. Im Zentrum von Bitcoin Hyper steht ein Brückenmechanismus, bei welchem Bitcoin in einem Smart-Contract gesperrt und in eine „wrapped“ Version umgewandelt wird. Diese tokenisierte Form von Bitcoin kann dann innerhalb des Bitcoin Hyper-Ökosystems frei eingesetzt werden, etwa für dApps, Games, NFTs, RWAs oder sogar Memecoins.

Durch diesen Ansatz wird Bitcoin nicht nur schneller und günstiger einsetzbar, sondern erhält darüber hinaus neue Anwendungsfelder, welche bisher vor allem Smart-Contract-Plattformen wie Ethereum vorbehalten waren.

Ein offizielles Launch-Datum gibt es noch nicht, doch der Presale schreitet schnell voran. Wer sich frühzeitig positionieren will, kann HYPER aktuell noch zu Vorzugspreisen erwerben. Danach wird der Token nur noch über Börsen erhältlich sein – voraussichtlich zu deutlich höheren Kursen.

Jetzt direkt zu Bitcoin Hyper next