Bitcoin-ETFs bleiben stark, während Maxi Doge (MAXI) im Presale 4,64 Mio. USD einsammelt

Das Wichtigste in Kürze

US-Bitcoin-Spot-ETFs verbuchen 458,19 Millionen USD Nettozuflüsse.

Trotz Iran-Konflikt bleibt Bitcoin in der Spanne 63.100–70.000 USD.

Maxi Doge Meme-Coin sammelt weiter Geld ein.

Dienstag, 3. März 2026 – US-Bitcoin-Spot-ETFs verzeichneten gestern solide Nettozuflüsse in Höhe von 458,19 Mio. US-Dollar und damit einen der stärksten Zuflusstage, die wir in diesem Quartal gesehen haben. Das ist besonders beeindruckend, da der Iran-Konflikt die Krypto- und TradFi-Märkte fortlaufend durcheinanderbringt, während er die Ölpreise nach oben treibt, einige gehebelte Positionen liquidiert und viele Anleger verängstigt und verunsichert zurücklässt.

Bislang hat Bitcoin das größtenteils abgeschüttelt und pendelt weiter zwischen 63.100 und 70.000 US-Dollar. Doch das könnte sich innerhalb von Minuten ändern – und erfahrene Trader wissen das.

Im Meme-Coin-Sektor trotzen einige Ausreißer wie Dogwifhat der Angst und setzen weiter auf Community-Spirit, während Smart-Money-Trader Positionen in Presale-Projekten wie Maxi Doge (MAXI) ausbauen, das inzwischen 4,64 Mio. US-Dollar eingesammelt hat und die 5-Mio.-US-Dollar-Marke ins Visier nimmt.

Mit einem einzigartigen Ansatz, der auf Degen-Trader und Scalper fokussiert ist, die in den volatilsten Marktphasen aufblühen, ist MAXI die Art von Projekt, die die explosiven Moves liefern könnte, in die Anleger einsteigen werden, sobald die Risikobereitschaft vollständig zurückkehrt.

Zuflüsse in Bitcoin-ETFs halten an, während Iran-Turbulenzen den Markt erschüttern

Am vergangenen Freitag sah es so aus, als könnte die Wall Street bereit sein, den Krypto-Sektor vorübergehend zu verlassen, als die Spannungen zwischen den USA und dem Iran zunahmen. Die Nettoabflüsse des Tages mögen klein gewesen sein (27,55 Mio. US-Dollar), doch viele Analysten deuteten sie als möglichen Beginn eines Schneeballeffekts, der in dieser Woche hätte an Fahrt gewinnen können.

Stattdessen flossen am Montag 458,19 Mio. US-Dollar in Bitcoin-ETFs – wodurch ihre gesamten Nettovermögenswerte auf 88,34 Mrd. US-Dollar stiegen, was ungefähr 6,39 % der gesamten Marktkapitalisierung von BTC entspricht. Das sagt alles darüber aus, wie ernst es die großen Geldakteure meinen, selbst während sich die Iran-Situation mit einem unnachgiebigen Austausch von Luft- und Raketenangriffen weiter zuspitzt.

Der Meme-Coin-Bereich ist weiterhin ein gemischtes Bild und einer noch extremeren Volatilität als normale Kryptowährungen ausgesetzt, doch einige Projekte wie Dogwifhat (heute plus 3 %) und Cheems (plus 20,34 %) gewinnen weiter an Boden.

Der Web3-Experte Trader Tardigrade veröffentlichte heute Morgen einen Beitrag zu Dogecoin auf X und hob dabei eine „Morning Doji Star“-Kerze im monatlichen Chart von DOGE hervor. Dieses Candlestick-Muster hat die Angewohnheit, Trendwenden einzuleiten, und das jüngste könnte einen neuen Weg in Richtung 0,80 US-Dollar bei Dogecoin bis zur Mitte des nächsten Jahres eröffnen.

$Doge/monthly#Dogecoin appears the same bullish candlestick on monthly chart- Morning Doji Star 🔥 It is a bullish reversal pattern signalling the end of a downtrend and a potential shift to an uptrend. pic.twitter.com/SARx64aRbu — Trader Tardigrade (@TATrader_Alan) March 3, 2026

Da Institutionen weiterhin Bitcoin akkumulieren und sich im dog-themed Meme-Coin-Nischenbereich selektive Stärke zeigt, haben neuere Projekte wie Maxi Doge die perfekte Chance, noch mehr Kapital anzuziehen und in den kommenden Monaten massive Kursanstiege anzutreiben.

Maxi-Doge-Presale erhält Rückenwind von Degen-Tradern und Walen

Maxi Doge (MAXI) knüpft direkt an den Degen-Trader-Spirit an, der in Krypto schon immer lebendig und präsent war. Das Maskottchen des Projekts ist die ultimative, maximal aufgedrehte Shiba-Inu-Figur – angetrieben von Red Bull und Wannen voller „MAXITREN 9000“, lebt im Fitnessstudio und stürzt sich in Trades mit 1000x Hebel ganz ohne Stop-Losses.

Das ist augenzwinkernd, trifft aber dennoch perfekt die High-Stakes-Energie, mit der sich viele Trader identifizieren. MAXI-Token sind in der aktuellen Presale-Runde (die voraussichtlich später heute endet) zu 0,0002806 US-Dollar bepreist, und das Projekt hat bereits über 4,64 Mio. US-Dollar eingesammelt.

Käufer erhalten sofortigen Zugang zum Staking, das mit einer APY-Rate von 67 % Rewards generieren wird. Nach dem MAXI-Launch an Börsen plant das Maxi-Doge-Team außerdem, regelmäßige Community-Contests zu veranstalten – darunter Trading-Wettbewerbe und Turniere, die die besten ROI-Performer belohnen, sowie Kooperationen mit Futures-Trading-Plattformen und weitere Events.

In einem Umfeld, in dem Bitcoin-ETFs trotz externer Schocks und Unsicherheit weiterhin Hunderte Millionen US-Dollar anziehen, sind Retail-Trader und ernsthafte Whale-Investoren aktiv auf der Suche nach asymmetrischem Upside-Potenzial.

Maxi Doge bietet genau diese Art von Early-Stage-Exposure, mit noch etwas Zeit, bevor der MAXI-Token am offenen Markt ankommt.

