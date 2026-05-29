Bitcoin-ETFs verlieren massiv Kapital: Kann HYPER das ändern?

Das Wichtigste in Kürze

BlackRock-ETF IBIT verzeichnet zweitgrößten Tagesabfluss seit Marktstart überhaupt.

Bitcoin-L2-Netzwerke sollen neue Nachfrage und Anwendungsfälle schaffen künftig.

Bitcoin Hyper sammelt trotz Bärenmarkt bereits 33 Millionen Dollar. .

Bitcoin bleibt deutlich angeschlagen. Auf Wochensicht notiert die größte Kryptowährung über 6 Prozent im Minus, zwischenzeitlich fiel der Kurs sogar wieder auf rund 72.000 US-Dollar zurück. Zwar gelingt intraday eine Erholung auf etwa 73.500 US-Dollar, doch übergeordnet bleibt das Bild schwach. Momentum fehlt, der Markt rutscht zurück in die zuvor über Wochen etablierte Seitwärtsrange. Belastend wirkt dabei auch der ETF-Markt, denn ausgerechnet die Bitcoin-Spot-ETFs zeigen aktuell deutlichen Abgabedruck. Besonders BlackRocks IBIT steht nach einem massiven Tagesabfluss im Fokus.

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Bitcoin-ETFs unter Druck: BlackRocks IBIT mit zweitgrößtem Abfluss seit Start

Bei den Bitcoin-Spot-ETFs hat sich die Lage zuletzt spürbar eingetrübt. Im Mittelpunkt steht BlackRocks iShares Bitcoin Trust, kurz IBIT. Laut Bloomberg-ETF-Analyst Eric Balchunas verzeichnete der Fonds einen Nettoabfluss von rund 528 Millionen US-Dollar. Das war der zweitgrößte Tagesabfluss seit Auflegung des Produkts. Für den Markt ist das deshalb relevant, weil IBIT bislang als einer der wichtigsten Nachfragekanäle für institutionelles Bitcoin-Exposure galt.

BlackRock's IBIT Records $528M Outflow – 2nd Largest Single-Day Since Inception Bloomberg ETF senior analyst Eric Balchunas noted that iShares Bitcoin Trust (IBIT) recorded $528 million in net outflows yesterday, marking the second-largest single-day outflow since the ETF’s… pic.twitter.com/zUBJ71efD3 — Wu Blockchain (@WuBlockchain) May 28, 2026

Der Abfluss fällt zudem in eine Phase, in der Bitcoin ohnehin unter Druck steht. Sinkende Kurse, schwaches Sentiment und nachlassende Risikobereitschaft treffen damit auf ETF-Verkäufe. Laut Berichten beliefen sich die gesamten Abflüsse aus US-Spot-Bitcoin-ETFs an diesem Handelstag auf rund 733 Millionen US-Dollar. IBIT war dabei klar der größte Belastungsfaktor. Auch andere Produkte wie GBTC oder FBTC sollen Abflüsse gesehen haben, während nur einzelne kleinere Produkte leichte Zuflüsse meldeten.

$IBIT saw its second worst day of outflows yest with $528m amid a 'step back' phase (likely from the block trade Tue). But bf you freak out or spike football (depending on which team you on) IBIT still +$2b YTD (top 2%) and $64b lifetime in flows. So this was less than 1% of that pic.twitter.com/oJGapJpWlw — Eric Balchunas (@EricBalchunas) May 28, 2026

Balchunas ordnete den Vorgang jedoch weniger dramatisch ein. Er verwies darauf, dass der Abfluss wohl mit einem größeren Block Trade zusammenhing und IBIT trotz dieses Rückschlags weiterhin rund 2 Milliarden US-Dollar Nettozuflüsse im laufenden Jahr sowie etwa 64 Milliarden US-Dollar kumulierte Zuflüsse seit Start aufweist. Der aktuelle Abfluss entspreche damit weniger als 1 Prozent der historischen Nettozuflüsse. Kurzfristig belastet der ETF-Druck also die Stimmung klar. Strukturell bleibt IBIT jedoch weiterhin einer der dominantesten Bitcoin-ETF-Kanäle.

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Bitcoin-L2 als neuer Kurstreiber? Warum Anleger auf frische Nachfrageimpulse hoffen

Damit sich die Lage bei Bitcoin und den Spot-ETFs nachhaltig verbessert, dürften neue Narrative und zusätzliche Nachfragequellen erforderlich sein. Die ETF-Abflüsse zeigen aktuell, dass institutionelle Investoren kurzfristig zurückhaltender agieren. Historisch folgten größere Kapitalzuflüsse häufig auf Phasen, in denen neue Anwendungsfälle oder technologische Entwicklungen die Attraktivität des Netzwerks erhöhten. Genau hier rücken Bitcoin-L2-Lösungen zunehmend in den Fokus.

Die Grundidee: Während Bitcoin als sicherstes und dezentralstes Netzwerk im Kryptomarkt gilt, bleiben Funktionen wie Smart Contracts, DeFi-Anwendungen oder schnelle Transaktionen bislang begrenzt. Layer-2-Netzwerke sollen diese Einschränkungen überwinden, ohne die Sicherheit der Bitcoin-Basis zu gefährden. Gelingt dies, könnte Bitcoin künftig deutlich mehr Anwendungsfälle abdecken und zusätzliche Kapitalströme anziehen. Mehr Aktivität im Ökosystem würde langfristig auch eine höhere Nachfrage nach nativen BTC schaffen, da Bitcoin weiterhin das Fundament dieser Infrastruktur bildet.

Ein Projekt, das aktuell von diesem Narrativ profitiert, ist Bitcoin Hyper. Der Presale zeigt trotz des schwierigen Marktumfelds bemerkenswerte relative Stärke. Mittlerweile wurden rund 33 Millionen US-Dollar eingesammelt, obwohl sich der Kryptomarkt insgesamt in einer ausgeprägten Korrekturphase befindet.

Technologisch setzt Bitcoin Hyper auf die Verbindung zweier Welten. Das Projekt möchte die Sicherheit und Markenstärke von Bitcoin mit der Geschwindigkeit und Skalierbarkeit moderner Blockchains kombinieren. Herzstück ist dabei eine Layer-2-Infrastruktur mit Solana Virtual Machine (SVM), die schnelle und kostengünstige Anwendungen ermöglichen soll. Über eine zk-Proof-Bridge werden Vermögenswerte zwischen Layer 1 und Layer 2 transferiert, während die Transaktionen weiterhin an die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks gekoppelt bleiben sollen.

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Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält das Projekt durch sein Staking-Modell. Aktuell werden Renditen von rund 36 Prozent APY beworben. Gerade in einem Marktumfeld, in dem viele etablierte Kryptowährungen deutliche Kursverluste verzeichnen, sorgen solche Anreize für zusätzliche Nachfrage.

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