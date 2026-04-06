Bitcoin Kurs Prognose: Ist der Anlauf in Richtung 70.000 USD nachhaltig oder nur eine Bullenfalle?

Das Wichtigste in Kürze

Nach dem erfolgreichen Durchbrechen des Widerstands bei 68.000 US-Dollar festigt Bitcoin seine Position oberhalb des gleitenden 100-Stunden-Durchschnitts.

Entscheidend für den weiteren Kursverlauf ist nun die Überwindung der Marke von 69.250 US-Dollar, um den Weg für einen Test der psychologisch wichtigen 70.000-Dollar-Grenze freizumachen.

Sollte der Ausbruch an den aktuellen Widerständen scheitern, bieten die Zonen um 68.500 und 67.500 US-Dollar die ersten signifikanten Fangnetze für eine mögliche Korrektur.

Der Bitcoin-Kurs im Überblick: Erholung zum Wochenstart

Bitcoin hat in den vergangenen Handelssitzungen eine beeindruckende Erholung eingeleitet und dabei mehrere kritische Widerstandszonen hinter sich gelassen.

Besonders signifikant war dabei der Ausbruch über die Marke von 67.250 US-Dollar, der dem Markt den nötigen Schwung verlieh, um auch die psychologisch und technisch wichtige Hürde von 68.000 US-Dollar zu nehmen.

Ein Blick auf die stündlichen Charts offenbart dabei eine interessante Entwicklung: Der Kurs konnte eine abwärtsgerichtete Trendlinie durchbrechen, die zuvor bei rund 67.650 US-Dollar als massives Hindernis fungierte.

Diese Dynamik führte die Kryptowährung kurzzeitig sogar über die 69.000-Dollar-Marke, wobei ein vorläufiges Hoch bei 69.256 US-Dollar markiert wurde.

Aktuell konsolidiert der Preis auf einem Niveau, das oberhalb des gleitenden 100-Stunden-Durchschnitts liegt, was in der technischen Analyse oft als Zeichen für eine stabile Basis gewertet wird. Solange dieses Fundament hält, bleibt das kurzfristige Bild konstruktiv.

Technische Signale deuten auf ein wachsendes Käuferinteresse hin

Die aktuellen Indikatoren untermauern das bullische Bild, das Bitcoin derzeit abgibt. Der Relative Strength Index (RSI) bewegt sich stabil oberhalb der 50er-Marke, was auf ein Übergewicht der Käufer hindeutet, ohne dass der Markt bereits als massiv überkauft gilt.

Parallel dazu gewinnt der Moving Average Convergence Divergence (MACD) in der bullischen Zone an Fahrt.

Diese Kombination aus Preisbewegung und technischer Bestätigung lässt viele Analysten darauf hoffen, dass Bitcoin nun die Kraft für den nächsten großen Schritt sammelt.

Damit dieser gelingt, müssen die Bullen jedoch die unmittelbare Widerstandszone bei 69.250 US-Dollar nachhaltig überwinden. Gelingt ein Schlusskurs oberhalb von 69.500 US-Dollar, rückt das nächste große Ziel in greifbare Nähe:

Die prestigeträchtige Marke von 70.000 US-Dollar. Sollte auch diese fallen, könnten Anschlusskäufe den Kurs schnell in Richtung 71.500 oder gar 72.000 US-Dollar katapultieren.

Ein solches Szenario würde die Marktstimmung massiv verbessern und neues Kapital anziehen.

Die Hürden zum Rekordhoch und potenzielle Rückschlagrisiken

Trotz der positiven Tendenz bleibt der Markt ein Ort der Wachsamkeit, da ein Scheitern an den aktuellen Höchstständen eine Kettenreaktion in die entgegengesetzte Richtung auslösen könnte.

Falls Bitcoin es nicht schafft, die Zone um 69.250 US-Dollar zu knacken, droht ein erneuter Rücksetzer. Erste Unterstützung finden Anleger in diesem Szenario bei etwa 68.800 US-Dollar, gefolgt von einer weitaus wichtigeren Auffangzone bei 68.500 US-Dollar.

Ein tieferer Fall würde den Blick auf das 50-Prozent-Fibonacci-Retracement-Level lenken, welches bei etwa 67.500 US-Dollar liegt. Dieses Niveau markiert die Mitte der jüngsten Aufwärtsbewegung und gilt als entscheidender Indikator für die Fortsetzung des Trends.

Sollte auch dieses Fundament bröckeln, müssten sich Marktteilnehmer auf Kurse um 67.000 oder gar 66.500 US-Dollar einstellen.

In einem solchen Umfeld würde sich die kurzfristige Erholung als bloße kleine Bärenmarktrallye entpuppen, was den Verkaufsdruck auf die gesamte Branche erhöhen könnte. Dennoch überwiegt momentan der Optimismus, solange die Basis über 68.000 US-Dollar hält.

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Fazit: Die Erholungsrallye steht noch auf einem wackeligen Fundament

Der aktuelle Kursanstieg von Bitcoin ist mehr als nur eine statistische Randnotiz; er verdeutlicht die anhaltende Widerstandsfähigkeit des Sektors gegenüber makroökonomischen Unsicherheiten.

Für die Branche bedeutet die Stabilisierung oberhalb der 68.000-Dollar-Marke eine wichtige psychologische Entlastung, die auch Altcoins mitziehen könnte.

Sollte Bitcoin die 70.000-Dollar-Grenze nachhaltig zurückerobern, würde dies ein klares Signal an institutionelle Investoren senden, dass der Markt bereit für neue Höchststände ist.

Politisch und gesellschaftlich untermauert diese Entwicklung die Rolle digitaler Assets als ernstzunehmende Alternative im modernen Finanzsystem, deren Relevanz stetig wächst.

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