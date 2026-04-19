Bitcoin Kurs Prognose: Nach STRC-Vorschlag – Saylor kauft wieder BTC

Das Wichtigste in Kürze

Strategy kündigt Änderung für STRC an, Dividenden sollen zweimal pro Monat ausgezahlt werden.

Michael Saylor kündigt nächsten Bitcoin-Kauf an.

Strategy akkumuliert immer weiter Bitcoin.

Bitcoin zeigt sich zum Wochenstart leicht schwächer und fällt um rund 2 Prozent auf etwa 76.000 US-Dollar zurück. Nach der jüngsten Erholung bleibt die Dynamik kurzfristig verhalten, Anschlusskäufe sind bislang begrenzt.

Dennoch präsentiert sich das Gesamtbild stabil: Auf Wochensicht steht weiterhin ein deutliches Plus, was auf anhaltendes Interesse institutioneller und strategischer Käufer hindeutet.

Während kurzfristige Schwankungen dominieren, richten sich die Blicke zunehmend auf strukturelle Entwicklungen im Markt.

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Strategy will STRC-Dividenden künftig zweimal monatlich auszahlen

Strategy plant eine Anpassung seiner Dividendenpolitik für das STRC-Produkt. Künftig sollen Ausschüttungen nicht mehr monatlich, sondern halbmonatlich erfolgen – also zweimal pro Monat. Entscheidend: Die jährliche Dividendenhöhe bleibt unverändert, ebenso die Rendite. Es handelt sich somit nicht um eine Erhöhung, sondern um eine Umstrukturierung der Zahlungsfrequenz.

Strategy is proposing to pay semi-monthly dividends on $STRC, instead of monthly. No change to the annual dividend obligations or dividend rate. These proposed changes are intended to stabilize price, dampen cyclicality, drive liquidity, and grow demand. pic.twitter.com/jHFRaDz6oP — Michael Saylor (@saylor) April 17, 2026

Ziel dieser Maßnahme ist es laut Unternehmensführung, die Preisstabilität zu verbessern und zyklische Schwankungen zu reduzieren. Durch häufigere Ausschüttungen könnten Investoren regelmäßiger Liquidität erhalten, was insbesondere für einkommensorientierte Anleger attraktiv sein dürfte. Gleichzeitig soll die Maßnahme die Nachfrage nach dem Produkt stärken und die Marktliquidität erhöhen.

Auch aus psychologischer Perspektive ist der Schritt relevant: Häufigere Dividendenzahlungen können das Vertrauen stärken und die Haltebereitschaft erhöhen.

Gerade in einem volatilen Marktumfeld wie dem aktuellen könnte dies dazu beitragen, kurzfristige Verkaufswellen abzuschwächen. Strategy setzt damit gezielt auf Kapitalmarkteffekte, um die Attraktivität seiner strukturierten Produkte zu steigern.

Nächster Bitcoin-Kauf angekündigt – Strategy baut Dominanz weiter aus

Parallel zur Anpassung der Dividendenpolitik bleibt Strategy seiner aggressiven Bitcoin-Strategie treu. CEO Michael Saylor deutete zuletzt erneut einen bevorstehenden Kauf an, der voraussichtlich zeitnah offiziell bestätigt wird. Damit würde das Unternehmen seine Position als größter börsennotierter Bitcoin-Halter weiter ausbauen.

Die Dimension ist bereits jetzt beeindruckend: Strategy hält rund 780.897 BTC und liegt damit mit großem Abstand vor allen anderen börsennotierten Unternehmen. Selbst bekannte Player wie Marathon Digital oder Coinbase kommen nur auf einen Bruchteil dieser Bestände. Mit einem aktuellen Gegenwert von über 59 Milliarden US-Dollar dominiert Strategy die Kategorie der Corporate Bitcoin Treasuries nahezu vollständig.

Diese Strategie hat Signalwirkung für den gesamten Markt. Während viele Unternehmen Bitcoin nur als Beimischung betrachten, verfolgt Strategy einen klaren Fokus und positioniert sich als de-facto Bitcoin-Vehikel für institutionelle Investoren.

Jeder weitere Kauf verstärkt diesen Effekt und erhöht zugleich die Angebotsverknappung am Markt.

Sollte der nächste Kauf wie erwartet bestätigt werden, würde dies nicht nur das Vertrauen in die langfristige Bitcoin-These unterstreichen, sondern auch kurzfristig als bullischer Impuls wirken. In einem Umfeld begrenzter Liquidität können solche Großkäufe zunehmend kursrelevant werden. Das ist eben auch bullisch für die Bitcoin Prognose.

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