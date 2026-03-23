Bitcoin Kurs Prognose: Technisches Warnsignal trifft auf massives Kaufinteresse bei Walen

Das Wichtigste in Kürze

Der Durchbruch einer Kopf-Schulter-Formation hat ein technisches Abwärtspotenzial bis in den Bereich von 62.200 USD aktiviert.

On-Chain-Daten belegen jedoch, dass Bitcoin-Wale und langfristige Halter die aktuellen Kursrücksetzer gezielt für massive Zukäufe nutzen.

Massive Angebotscluster zwischen 69.400 und 70.600 USD stellen derzeit die größte Hürde für eine nachhaltige Trendwende dar.

Zwischen Whales und Retail: Bitcoin konsolidiert unter 70.000 US-Dollar

In der vergangenen Woche verzeichnete die führende Kryptowährung einen Rückgang von etwa sechs Prozent, was den Kurs in den Bereich von 68.100 USD drückte.

Aus rein technischer Sicht hat sich damit ein düsteres Szenario materialisiert, da auf dem 12-Stunden-Chart eine Kopf-Schulter-Formation vollendet wurde.

Die Nackenlinie dieses Musters, die seit Ende Februar als wichtige Unterstützung diente, wurde am 21. März nach unten durchbrochen.

Da diese Linie ansteigend verlief, war der psychologische Effekt des Bruchs besonders stark, da ein bisher stabiler Aufwärtstrend abrupt beendet schien.

Mathematisch ergibt sich aus dieser Formation ein Kursziel von 62.200 USD, was einem weiteren Rückgang von rund zehn Prozent entsprechen würde. Trotz dieses bärischen Rahmens gibt es erste Anzeichen für eine mögliche Erholung.

Zwischen dem 8. und 22. März bildete Bitcoin ein höheres Tief, während der Relative Strength Index gleichzeitig ein tieferes Tief markierte.

Diese sogenannte verborgene bullische Divergenz deutet darauf hin, dass das Momentum die aktuelle Preisschwäche übertreibt und eine Gegenbewegung überfällig sein könnte.

Der Index liegt aktuell unter der neutralen 50er-Marke, ist aber noch nicht überverkauft, was Raum für spekulative Käufe lässt. Das sind die besten Handelsbörsen ohne KYC!

Die unerschütterliche Logik der Großinvestoren

Während die Charttechnik zur Vorsicht mahnt, zeichnen die On-Chain-Daten ein völlig anderes Bild. Die sogenannten Wale, also Adressen mit mindestens 1.000 Bitcoin, haben ihre Bestände zuletzt deutlich aufgestockt.

Die Anzahl dieser Adressen erreichte mit 1.283 den höchsten Stand seit einem Jahr. Besonders bemerkenswert ist, dass diese Akkumulation gerade nach dem Bruch der technischen Nackenlinie an Fahrt aufnahm.

Allein innerhalb von zwei Tagen wurden über 6.000 Coins zusätzlich in diese großen Wallets transferiert.

Parallel dazu zeigen auch die langfristigen Halter, die ihre Coins seit mehr als einem Jahr besitzen, eine wachsende Überzeugung. Ihre Netto-Positionsveränderung stieg mit 12 Prozent zuletzt deutlich an!

Dieses Verhalten suggeriert, dass die erfahrenen Marktteilnehmer den Preisrückgang nicht als Risiko, sondern als günstige Einstiegsgelegenheit betrachten.

Oft agieren diese Gruppen antizyklisch und bereiten den Boden für eine spätere Trendwende, indem sie das verfügbare Angebot verknappen. Dennoch ist die reine Kaufkraft dieser Gruppe keine Garantie für sofort steigende Kurse, da sie auf massive Widerstände stoßen.

Warum schon bald die nächste Verkaufswelle einsetzen könnte

Die größte Herausforderung für die Bullen liegt derzeit in der Verteilung der Bitcoin-Bestände. Die Analyse der realisierten Preisverteilung offenbart zwei gewaltige Angebotscluster direkt über dem aktuellen Preisniveau.

Bei etwa 69.400 USD und 70.600 USD wurden in der jüngeren Vergangenheit über 670.000 Bitcoin bewegt. Diese Bestände machen mehr als drei Prozent des gesamten Umlaufangebots aus.

Viele Anleger, die in diesen Zonen gekauft haben, befinden sich derzeit im Minus und könnten bei einer Erholung dazu neigen, ihre Positionen beim Erreichen des Einstandskurses zu verkaufen.

Um dieses Angebot zu absorbieren, ist ein signifikanter Anstieg des Handelsvolumens erforderlich. Ein Tagesschlusskurs über 69.500 USD wäre ein erster wichtiger Schritt, um die technische Schwäche zu neutralisieren.

Erst ein Durchbruch über die Marke von 70.700 USD würde signalisieren, dass der Verkaufsdruck der kurzfristigen Halter erfolgreich überwunden wurde.

Sollte dies misslingen, rückt die Unterstützung bei 64.000 USD oder gar das Primärziel von 62.000 USD wieder in den Fokus. Erfahre hier, wie du Bitcoin anonym kaufen kannst!

Fazit: Reichen die Kaufvolumina der Wale für eine Trendwende?

Bitcoin befindet sich in einem klassischen Übergangszustand, in dem die kurzfristige Angst der Privatanleger gegen die langfristige Überzeugung der Institutionen kämpft.

Die Akkumulation durch Wale ist ein starkes Signal für die fundamentale Gesundheit des Netzwerks, doch die technischen Hürden durch Angebotscluster sind real und massiv.

Für den Gesamtmarkt bedeutet dies eine Phase erhöhter Volatilität, in der vor allem Geduld gefragt ist.

Wirtschaftlich zeigt die aktuelle Situation, dass Bitcoin zunehmend als strategisches Asset betrachtet wird, dessen Wertbildung sich von reiner Spekulation hin zu einer gezielten Portfolioallokation durch Großinvestoren verschiebt!

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