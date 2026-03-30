Bitcoin-Kurs rutscht auf Zwei-Wochen-Tief: 300 Millionen Dollar liquidiert

Der Kryptomarkt erlebte am 27. März 2026 einen herben Rückschlag, als der Bitcoin-Kurs unter die Marke von 66.500 US-Dollar fiel. Dies markiert den niedrigsten Stand seit über zwei Wochen. Auslöser war eine massive Liquidationswelle, bei der innerhalb von 24 Stunden Long-Positionen im Wert von fast 300 Millionen US-Dollar aufgelöst wurden. Im Gegensatz dazu standen lediglich Kurzschlüsse (Short-Liquidationen) in Höhe von etwa 50 Millionen US-Dollar, was ein deutliches Ungleichgewicht und eine Bereinigung übermäßig optimistischer Wetten am Terminmarkt widerspiegelt.
Makroökonomischer Druck und geopolitische Spannungen
Der Ausverkauf bei Bitcoin fiel mit einer allgemeinen Flucht aus Risikoanlagen an den globalen Märkten zusammen. Der Nasdaq 100 verzeichnete deutliche Abgaben, während der Ölpreis aufgrund eskalierender Spannungen im Nahen Osten in Richtung 100 US-Dollar pro Barrel kletterte. Berichte über verstärkte militärische Auseinandersetzungen zwischen Israel und dem Iran sowie die Ungewissheit über diplomatische Verhandlungen belasten die Stimmung massiv. Die Sorge vor einer neuen Inflationswelle durch steigende Energiekosten setzt risikobehaftete Assets wie Kryptowährungen zusätzlich unter Druck.
Preisdynamik und institutionelle Bewegungen
Obwohl Bitcoin Anfang der Woche noch kurzzeitig die Marke von 71.500 US-Dollar ins Visier nahm, wurden diese Gewinne durch die erneute Unsicherheit schnell wieder zunichtegemacht. Aktuell bewegt sich der Kurs weiterhin in einer seit Wochen etablierten Spanne zwischen 60.000 und 75.000 US-Dollar, weit entfernt von seinem Rekordhoch über 126.000 US-Dollar vom Oktober 2025.
Interessanterweise zeigt sich bei den institutionellen Flows ein gemischtes Bild:
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ETF-Momentum: Nach Zuflüssen von 2,5 Milliarden US-Dollar im März verlangsamte sich die Dynamik zuletzt, und es kam zu ersten Nettoabflüssen.
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Banken-Einstieg: Morgan Stanley steht kurz vor der Auflegung seines eigenen Spot-Bitcoin-ETFs (MSBT) an der New York Stock Exchange, was den ersten derartigen Vorstoß einer großen US-Bank darstellt.
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On-Chain-Daten: Langzeit-Halter ziehen weiterhin BTC von Börsen ab, was auf eine Tendenz zur Selbstverwahrung und langfristigen Akkumulation hindeutet.
Optionsmarkt sorgt für zusätzliche Komplexität
Ein massives Verfallsvolumen von Bitcoin-Optionen im Wert von etwa 14 Milliarden US-Dollar beeinflusst derzeit das Marktgeschehen. Hedging-Aktivitäten rund um diese Kontrakte haben die Volatilität bisher eher gedämpft, wobei der Kurs um die Marke von 75.000 US-Dollar gravitierte. Mit dem Auslaufen dieser Kontrakte könnte dieser stabilisierende Effekt jedoch wegfallen, wodurch Bitcoin empfindlicher auf externe Katalysatoren reagiert. In einem Umfeld erhöhter geopolitischer Risiken und strafferer makroökonomischer Bedingungen steht dem Markt eine Phase bevor, in der Preisbewegungen zunehmend reaktiv auf Nachrichtenereignisse erfolgen könnten.