Bitcoin-Kurs rutscht auf Zwei-Wochen-Tief: 300 Millionen Dollar liquidiert

Der Kryptomarkt erlebte am 27. März 2026 einen herben Rückschlag, als der Bitcoin-Kurs unter die Marke von 66.500 US-Dollar fiel. Dies markiert den niedrigsten Stand seit über zwei Wochen. Auslöser war eine massive Liquidationswelle, bei der innerhalb von 24 Stunden Long-Positionen im Wert von fast 300 Millionen US-Dollar aufgelöst wurden. Im Gegensatz dazu standen lediglich Kurzschlüsse (Short-Liquidationen) in Höhe von etwa 50 Millionen US-Dollar, was ein deutliches Ungleichgewicht und eine Bereinigung übermäßig optimistischer Wetten am Terminmarkt widerspiegelt.