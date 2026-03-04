Das Wichtigste in Kürze

Die erste Reaktion spiegelte klassischen Stress über verschiedene Anlageklassen hinweg wider.

Aktien gaben nach, der Ölpreis schoss in die Höhe und Trader wechselten in defensive Positionierungen.

Bitcoin fiel in weniger als 48 Stunden von etwa 67.500 $ auf unter 63.000 $, bevor Käufer in den Markt traten.

Der Bitcoin (BTC) wird nahe 66.730 $ gehandelt und erholt sich damit von dem durch Geopolitik ausgelösten Rückgang der letzten Woche, der den Preis kurzzeitig in Richtung 62.800 $ drückte. Die Erholung hat den unmittelbaren Abwärtsdruck gemildert, aber die Volatilität bleibt erhöht. Die aktuelle Debatte über die Bitcoin-Preisprognose dreht sich darum, ob dieser Sprung eine Stabilisierung markiert oder nur eine Atempause vor einer weiteren Abwärtsbewegung ist.

Nach fünf aufeinanderfolgenden roten Monatskerzen seit Oktober 2025 startete BTC mit einer fragilen technischen Struktur in diese Woche. Doch trotz „Risk-off“-Schlagzeilen im Zusammenhang mit US-amerikanischen und israelischen Angriffen auf den Iran blieb der Drawdown im Vergleich zu früheren geopolitischen Schocks bisher begrenzt.

Bitcoin-Preisprognose: Geopolitisches Risiko und wichtige Unterstützungsniveaus

Das Makrorisiko dreht sich nun um die Energiemärkte. Rund 20 % des weltweiten Öls fließen durch die Straße von Hormus. Jede anhaltende Unterbrechung könnte Rohöl über 100 $ pro Barrel treiben, was den Pfad der Zinssenkungen der Federal Reserve verkomplizieren und Risiko-Assets unter Druck setzen würde.

Aus technischer Sicht bleibt 62.000 $ der entscheidende strukturelle Boden. Ein bestätigter Tagesschlusskurs unter diesem Niveau würde die nächste Nachfragezone nahe 56.000 $ freilegen. Auf der Oberseite müssen die Bullen 67.500 $ zurückerobern, um den jüngsten Einbruch zu neutralisieren. Eine nachhaltige Bewegung über 70.000 $ würde den kurzfristigen Ausblick der Bitcoin-Preisprognose erheblich stärken.

Gutes Signal für die Bitcoin-Preisprognose: ETF-Zuflüsse signalisieren institutionelle Akkumulation

On March 2 (ET), U.S. spot Bitcoin ETFs recorded total net inflows of $458 million, with none of the 12 ETFs posting net outflows. Spot Ethereum ETFs saw total net inflows of $38.69 million, with none of the nine ETFs recording net outflows. XRP spot ETFs posted total net inflows… pic.twitter.com/Y3xrX7Sxi2 — Wu Blockchain (@WuBlockchain) March 3, 2026

Während die Stimmung im Bereich der Privatanleger vorsichtiger geworden ist, deuten ETF-Zuflussdaten auf eine andere Dynamik hin. Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten während der Volatilität weiterhin Nettozuflüsse und absorbierten den Verkaufsdruck, der in früheren Zyklen möglicherweise eine tiefere Kapitulation ausgelöst hätte.

Diese Divergenz stützt die Ansicht, dass längerfristige Anleger in Schwächephasen hinein akkumulieren, anstatt Positionen zu verlassen. Die wachsende Korrelation von Bitcoin mit Gold während geopolitischer Belastungen signalisiert zudem eine strukturelle Verschiebung in der Art und Weise, wie Institutionen das Asset innerhalb ihrer Portfolios kategorisieren.

Dennoch müssen die Zuflüsse konstant positiv bleiben, um zu bestätigen, dass es sich um eine Akkumulation und nicht um eine vorübergehende Rotation handelt.

Bitwise identifiziert historisches Akkumulationssignal inmitten von ETF-Zuflüssen

Die breitere Makro-These von Bitwise verbindet geopolitischen Stress mit einer schlussendlichen geldpolitischen Lockerung. Internationale Spannungen schwächen historisch gesehen die globalen Wachstumserwartungen, was Zentralbanken zu einer akkommodierenderen Haltung drängt. Lockerere geldpolitische Bedingungen erhöhen die allgemeine Liquidität.

Bitcoin, der nun in die institutionellen Makro-Allokationsrahmen integriert ist, hat eine Sensibilität gegenüber globalen Liquiditätszyklen gezeigt, die er vor 2023 nicht aufwies. Die von Bitwise vorgenommene Charakterisierung als „historisch“ bezieht sich auf das Zusammentreffen von: anhaltendem ETF-Zufluss-Momentum selbst während einer Risk-off-Phase, Goldkäufen der Zentralbanken auf Rekordniveau (wobei der World Gold Council für 2026 Käufe von 773 bis 1.117 Tonnen prognostiziert) und der Tatsache, dass Bitcoin bei geopolitischen Schocks zunehmend mit Gold korreliert statt mit dem Nasdaq gehandelt wird. Diese Verhaltensänderung – dass BTC zusammen mit Gold steigt, anstatt mit Tech-Aktien einzubrechen – ist das strukturelle Signal, das Bitwise für am bedeutsamsten hält.

Damit sich dieses Signal in einer nachhaltigen Kurserholung niederschlägt, müssen die ETF-Zuflüsse während der Mitte des Monats stattfindenden Sitzung der Federal Reserve und möglicher weiterer geopolitischer Entwicklungen positiv bleiben. Bis sich diese Zuflussdynamik auf wöchentlicher Basis stabil über dem Netto-Nullpunkt festigt, bleibt das bullische Makro-Szenario eher bedingt als bestätigt.

Während die institutionelle Bitcoin-Nachfrage wächst, zielt Bitcoin Hyper auf Layer-2-Infrastruktur ab

Derselbe institutionelle Appetit, der die Bitcoin-ETF-Zuflüsse antreibt, erzeugt eine nachgelagerte Nachfrage nach Bitcoin-nativer Infrastruktur: eine Gelegenheit, die Bitcoin Hyper nutzen möchte. Bitcoin Hyper ist ein Layer-2-Protokoll, das die Ausführung der Solana Virtual Machine (SVM) mit dem Settlement auf dem Bitcoin-Base-Layer kombiniert. Dies ermöglicht es dezentralen Anwendungen mit hohem Durchsatz, die Sicherheit von Bitcoin zu übernehmen, während sie mit Geschwindigkeiten auf Solana-Niveau operieren.

Der Vorverkauf des Projekts hat bis heute über 31,6 Millionen $ eingebracht, wobei der HYPER-Token derzeit bei 0,0136764 $ liegt. Unabhängige Sicherheitsprüfungen von Coinsult und SpyWolf wurden abgeschlossen und die Ergebnisse öffentlich bekannt gegeben. Während der Presale-Phase sind Staking-Belohnungen mit einer aktuellen effektiven Jahresverzinsung (APY) von 36 % verfügbar.

You can try to replicate the look. But you can never replicate the Tech. 😉 Hyper is unbeatable. 🔥https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/XOxCxbbMMG — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) February 22, 2026

Unabhängig davon, ob sich die Preisentwicklung von Bitcoin im März in Richtung des Widerstands von 70.000 $ auflöst oder die Unterstützung bei 56.000 $ testet, ist die Infrastruktur-These von Bitcoin Hyper als langfristige Wette auf die Expansion des Bitcoin-Ökosystems positioniert, anstatt als direktionale BTC-Preiswette.

Eine breitere Akzeptanz von Bitcoin-verbundenen Anwendungen kommt dem Layer-2-Narrativ unabhängig von kurzfristiger Volatilität zugute.

