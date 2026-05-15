Bitcoin Prognose: Warum 81.000 US-Dollar erst der Anfang sein könnten

Das Wichtigste in Kürze

Die On-Chain-Metriken signalisieren trotz Rekordpreisen keine marktweite Überhitzung, da der MVRV-Z-Score mit einem Wert von 1 weit unter historischen Höchstständen bleibt.

Ein struktureller Wandel findet statt, bei dem sinkende Börsenbestände und die massive Akkumulation durch Spot-ETFs das verfügbare Angebot nachhaltig verknappen.

Langzeitinvestoren halten ihre Bestände derzeit mit höchster Überzeugung, was die Basis für eine potenzielle Fortsetzung des Aufwärtstrends bei vergleichsweise geringer Volatilität bildet.

Institutionelle Macht und das schwindende Angebot an den Börsen

Ein Blick auf die fundamentalen On-Chain-Daten offenbart eine signifikante Abweichung von früheren Bullenmärkten. Der sogenannte MVRV-Z-Score, der das Verhältnis zwischen Marktwert und realisiertem Wert misst, liegt aktuell bei einem Wert von etwa 1.

In der Vergangenheit erreichten Zyklen ihre Höchststände meist erst, wenn diese Kennzahl die rote Zone über 6 durchbrach. Im Jahr 2017 kletterte der Wert auf 10, während er 2021 bei etwa 7 lag.

Dass der Wert heute trotz eines Kurses von über 81.000 US-Dollar so niedrig bleibt, deutet darauf hin, dass die realisierte Kapitalisierung extrem schnell mitgewachsen ist. Die Kurssteigerungen sind somit fundamental besser untermauert als in der Vergangenheit.

Parallel dazu beobachten wir einen historischen Rückgang der Bitcoin-Bestände auf den Handelsplätzen. Seit Anfang 2022 sinken die Reserven kontinuierlich von über 3,3 Millionen BTC auf nunmehr rund 3 Millionen BTC im Mai 2026.

Dieser Angebotsschock wird durch die enorme Saugkraft der Spot-ETFs verstärkt. US-basierte börsengehandelte Fonds halten mittlerweile rund 1,3 Millionen BTC, was etwa 6,5 Prozent des gesamten Umlaufangebots entspricht.

Allein der IBIT-Fonds von BlackRock führt diese Bewegung an, gefolgt von Schwergewichten wie Fidelity. Diese institutionellen Akteure agieren weniger emotional als Privatanleger und kaufen oft unabhängig von kurzfristigen Kursschwankungen nach.

Neue Käufer konkurrieren am Markt somit um einen immer kleiner werdenden Bestand an verfügbaren Coins, was den Kurs stützt, ohne die typische Euphorie-Aktivität früherer Tage auszulösen.

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Charttechnische Stärke und die Gelassenheit der Langzeitinvestoren

Die technische Analyse des 4-Stunden-Charts unterstreicht diesen positiven Ausblick. Bitcoin notiert aktuell bei etwa 81.200 US-Dollar und damit deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 21 Tage, der bei 79.185 US-Dollar eine solide Unterstützung bildet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) bewegt sich mit einem Wert von 54,99 im neutralen Bereich, was darauf hindeutet, dass der Markt weder überkauft noch überverkauft ist.

Es gibt also noch erheblichen Spielraum für weitere Aufwärtsbewegungen, ehe technische Korrektursignale relevant werden.

So hat sich etwa bei 71.600 US-Dollar eine wichtige horizontale Unterstützungslinie gefestigt, die als Sicherheitsnetz für eventuelle kurzfristige Rücksetzer dienen dürfte.

Unterm Struch lässt sich jedoch festhalten, dass die aktuelle Konsolidierung in der Spanne zwischen 79.000 USD und 81.000 USD eher wie eine gesunde Atempause vor dem nächsten Ausbruch wirkt.

Besonders beeindruckend ist die Überzeugung der Langzeitinvestoren, deren Wallets seit mehr als 155 Tagen keine Bewegung verzeichnet haben. Das Momentum dieser Gruppe befindet sich derzeit unter den obersten 1 Prozent der seit 2017 gemessenen Werte.

Gleichzeitig zeigt der Binary Coin Days Destroyed Indikator keine Anzeichen für massive Verkäufe. Die unrealisierten Verluste dieser Gruppe sind mit 15 Prozent im Vergleich zu früheren Bärenmärkten, in denen sie bis zu 75 Prozent erreichten, verschwindend gering.

Dies positioniert Bitcoin strukturell auf einem extrem stabilen Fundament. Während kurzfristige Händler Gewinne mitnehmen, bleiben die großen Adressen gelassen und signalisieren Vertrauen in die langfristige Wertsteigerung.

Die aktuelle Dynamik deutet für mich also eher darauf hin, dass Bitcoin vielmehr in eine Phase der stetigen Wertaufbewahrung eintritt, als einem volatilen Spekulationszyklus zu folgen.

Fazit und analytische Einordnung

Bitcoin durchläuft aktuell eine Transformation von einem hochspekulativen Asset zu einer etablierten institutionellen Anlageklasse.

Die Entkoppelung von klassischen Zyklus-Metriken wie dem MVRV-Z-Score zeigt, dass der Markt effizienter geworden ist und das Kapital nun in festeren Händen liegt.

Für die Branche bedeutet dies eine zunehmende Akzeptanz digitaler Knappheit als Absicherungsinstrument. Sollte die institutionelle Nachfrage bei gleichzeitigem Angebotsmangel bestehen bleiben, ist ein Durchbruch zurück in sechsstellige Preisregionen nur eine Frage der Zeit.

Bitcoin etabliert sich damit endgültig als das digitale Gold der modernen Portfolio-Strategie.

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