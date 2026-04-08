Bitcoin Prognose: Darauf bereiten sich Wale seit Jahren vor

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin-Wale bauen seit 2024 ihren Bestand an BTC aus.

Vorbereitung für den nächsten Bullenmarkt, Retail erneut als Exit-Liquidität.

Bitcoin stabilisiert sich bei 72.000 US-Dollar, Seitwärtsrange weiter intakt.

Die geopolitische Entspannung im Nahen Osten sorgt für spürbaren Rückenwind an den Finanzmärkten. Nach der Ankündigung einer Waffenruhe springen sowohl Aktien als auch Kryptowährungen deutlich an. Besonders Bitcoin profitiert: Mit einem Plus von rund 5 Prozent steigt die führende Kryptowährung wieder auf etwa 72.000 US-Dollar.

Damit rückt das obere Ende der seit Wochen bestehenden Seitwärtsrange erneut in greifbare Nähe. Die Marktstimmung hellt sich auf, Risikoassets gewinnen an Attraktivität. Kurzfristig wirkt das Setup damit klar bullisch – doch entscheidend bleibt, ob der Ausbruch nachhaltig gelingt. Was zeigen die neuesten Bitcoin Prognosen?

Bitcoin: Wale akkumulieren massiv – Rallye vor dem nächsten Schub?

Ein Blick auf die On-Chain-Daten zeigt ein besonders spannendes Bild: Bitcoin-Wale haben ihre Bestände in den letzten Monaten massiv ausgebaut. Die Grafik verdeutlicht, dass die akkumulierte BTC-Menge großer Marktteilnehmer Anfang 2026 stärker gestiegen ist als im gesamten Jahr 2025. Diese Entwicklung ist bemerkenswert, da sie auf eine klare strategische Positionierung hindeutet.

The most important fact. The amount of $BTC purchased by $BTC whales during the three months of 2026 is lager than the total purchase balance of 2025. Furthermore, this accumulation has been ongoing since 2024. Now it is their turn to move. They will lead the rally and sell… pic.twitter.com/WDTipgi6fZ — CW (@CW8900) April 8, 2026

Auffällig ist zudem, dass diese Akkumulationsphase kein kurzfristiges Phänomen ist. Bereits seit 2024 lässt sich ein stetiger Aufbau erkennen – unabhängig von zwischenzeitlichen Korrekturen. Genau dieses Verhalten gilt historisch als klassisches Muster vor größeren Marktbewegungen: Große Investoren akkumulieren in schwachen Phasen und treiben später durch Nachfrage und Liquidität die nächste Aufwärtsbewegung an.

Gleichzeitig deutet die Struktur darauf hin, dass ein Teil dieser Marktteilnehmer bereits aktiv wird. Die zunehmende Aktivität kurzfristiger Wallets (0–7 Tage) signalisiert, dass Kapital nicht nur gehalten, sondern zunehmend bewegt wird. Das passt zur These, dass Wale eine Rallye initiieren und gleichzeitig in steigende Kurse hinein Gewinne realisieren.

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Für den Markt bedeutet das ein zweischneidiges Szenario: Kurzfristig ist die Dynamik klar bullisch, da starke Hände den Markt stützen. Mittelfristig könnte jedoch genau diese Gruppe auch als Verkaufsdruck fungieren, sobald höhere Kursniveaus erreicht werden. Entscheidend bleibt daher, ob neue Nachfrage – etwa durch institutionelle Zuflüsse oder Retail-Investoren – diese potenziellen Verkäufe absorbieren kann.

Langfristige Bitcoin-Halter akkumulieren weiter – Angebot wird knapp

Die neuesten On-Chain-Daten unterstreichen die bullische Marktstruktur eindrucksvoll: Langfristige Bitcoin-Halter haben ihre Bestände zuletzt auf rund 4,37 Millionen BTC ausgebaut. Damit zeigt sich eine anhaltende Angebotsabsorption – ein zentrales Signal für steigenden Preisdruck. Besonders auffällig ist, dass diese Akkumulation nicht nur von einer einzelnen Gruppe ausgeht, sondern sich über verschiedene Adresskohorten hinweg erstreckt: Sowohl klassische „Accumulating Addresses“ als auch Retail- und Pattern-Adressen bauen kontinuierlich Positionen auf.

🔥 NEW: Bitcoin long-term holders have expanded their holdings to 4.37 million $BTC as of April 7, signaling sustained supply absorption, per CryptoQuant. pic.twitter.com/oRPtOUlkMB — Cointelegraph (@Cointelegraph) April 8, 2026

Historisch betrachtet ist genau dieses Verhalten typisch für fortgeschrittene Marktzyklen. Während kurzfristige Marktteilnehmer auf Volatilität reagieren, entziehen langfristige Investoren dem Markt Liquidität. Das reduziert das frei verfügbare Angebot an Börsen und schafft eine strukturelle Knappheit. Gleichzeitig zeigt die Grafik, dass diese Entwicklung trotz zwischenzeitlicher Preiskorrekturen konstant geblieben ist – ein Zeichen hoher Überzeugung im Markt.

Spannend ist zudem die Kombination mit der MVRV-Kennzahl: Während die Bewertung zuletzt zurückgekommen ist, steigen die Bestände weiter an.

Diese Divergenz deutet darauf hin, dass größere Marktteilnehmer Rücksetzer gezielt zum Aufbau nutzen. Sollte die Nachfrage weiter anziehen – etwa durch institutionelle Zuflüsse oder neue Marktteilnehmer – könnte diese Angebotsverknappung als Katalysator für die nächste Aufwärtsbewegung dienen.

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