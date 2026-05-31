Bitcoin Prognose: Dieser Support muss jetzt halten

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin verliert Momentum, Support bei 71.000 Dollar jetzt entscheidend.

Bruch des Supports könnte Kurse bis 61.000 Dollar auslösen.

Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten höchste Tagesabflüsse seit Januar überhaupt zuletzt.

Wale akkumulieren nicht mehr, historisch oft bärisches Signal.

Bitcoin präsentiert sich zum Wochenausklang weiterhin angeschlagen. Auf Sicht der vergangenen sieben Tage summiert sich das Minus auf mehr als 6 Prozent. Zwischenzeitlich rutschte die größte Kryptowährung der Welt bis auf rund 72.000 US-Dollar ab, bevor eine leichte Erholung einsetzte.

Aktuell notiert Bitcoin wieder im Bereich von 73.500 bis 74.000 US-Dollar. Dennoch bleibt das technische Bild angespannt. Das Momentum der vergangenen Wochen ist verschwunden, wichtige Ausbruchsversuche scheiterten und der Kurs befindet sich wieder innerhalb der zuvor über Monate etablierten Seitwärtsrange.

Die jüngste Gegenbewegung wirkt bislang eher wie eine technische Erholung als der Beginn eines neuen Aufwärtstrends. Entsprechend richten sich die Blicke der Marktteilnehmer nun auf eine entscheidende Unterstützungszone. Sollte diese halten, könnte Bitcoin die Basis für einen neuen Angriff auf höhere Kursregionen schaffen. Bricht sie dagegen, droht eine deutlich tiefere Korrektur.

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Bitcoin muss jetzt die Zone um 71.000 bis 73.000 US-Dollar verteidigen

Der bekannte Marktanalyst Michaël van de Poppe sieht derzeit vor allem die Region um 71.000 bis 73.000 US-Dollar als entscheidenden Support für Bitcoin. In seiner aktuellen Analyse verweist er darauf, dass die Marktstruktur trotz der jüngsten Schwäche noch nicht vollständig zerstört wurde. Anders als beim scharfen Einbruch im Februar sei die Situation diesmal technisch etwas stabiler.

Damals verlor Bitcoin eine wichtige Widerstandszone, die anschließend nicht als Unterstützung bestätigt werden konnte. Genau dieser Bruch löste letztlich eine deutlich stärkere Abwärtsbewegung aus. Aktuell hingegen befindet sich der Kurs noch oberhalb einer wichtigen Unterstützungszone, die zudem mit einer längerfristigen Aufwärtstrendlinie zusammenfällt.

#Bitcoin is at a pivotal level, and if it doesn't hold, we're buying at <$65K. I don't think we'll see new lows.

That would put Bitcoin beneath $61K and that's where the 200-Day MA is at, doesn't make sense to go deeper as it doesn't happy in any market cycle. However, this… pic.twitter.com/oen6ADaqft — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) May 30, 2026

Laut Van de Poppe verläuft der zentrale Bereich aktuell zwischen etwa 71.400 und 73.500 US-Dollar. Solange Bitcoin diese Zone verteidigt, bleibt die Chance auf eine Stabilisierung und anschließende Erholung bestehen. Der Analyst bezeichnet diesen Bereich sogar als die Zone, die gehalten werden müsse, damit die Märkte die laufende Korrektur umkehren können.

Auf der Oberseite bleibt gleichzeitig die Region um 76.600 US-Dollar entscheidend. Dort befindet sich laut Analyse ein bedeutender Widerstand sowie ein offenes CME-Gap. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diesen Bereich würde die Tür für einen erneuten Angriff auf die Hochs öffnen. Darüber wartet bereits die nächste Widerstandszone im Bereich von rund 86.000 US-Dollar.

Sollte die Unterstützung jedoch verloren gehen, sieht Van de Poppe die nächste größere Kaufzone deutlich tiefer. Seine Analyse verweist auf einen Bereich zwischen 61.000 und 65.000 US-Dollar. Dort verläuft unter anderem der vielbeachtete 200-Tage-Durchschnitt. Für langfristig orientierte Anleger könnte eine solche Bewegung laut dem Analysten sogar eine seltene Kaufgelegenheit darstellen.

Kurzfristig bleibt die Lage jedoch fragil. Nach dem Rückfall in die Seitwärtsrange müssen die Bullen nun beweisen, dass die Unterstützung um 71.000 bis 73.000 US-Dollar tatsächlich verteidigt werden kann. Die kommende Handelswoche dürfte daher richtungsweisend für den weiteren Verlauf des Bitcoin-Marktes werden.

Bitcoin Analyse: ETFs und Wale bleiben kurzfristig ein Belastungsfaktor

Allerdings sprechen kurzfristig nicht alle Daten für eine schnelle Erholung. Besonders die ETF-Flows bleiben ein zentraler Faktor. Am 27. Mai verzeichneten die US-Spot-Bitcoin-ETFs laut Marktberichten Nettoabflüsse von rund 733 Millionen US-Dollar. Damit war es der schwächste Handelstag seit Januar. Solche Abflüsse sind wichtig, weil die ETFs in den vergangenen Monaten einer der stärksten Nachfragekanäle für Bitcoin waren. Dreht dieser Kapitalstrom ins Negative, fehlt dem Markt kurzfristig ein entscheidender Käufer.

Holy smokes… Spot Bitcoin ETFs just their biggest single day outflows since January. On May 27, the thirteen spot $BTC ETFs in the US saw a horrific -$733M in net outflows. This marks the worst day of $BTC ETF performance since January 19, when nearly -$818M left the… pic.twitter.com/0hGnYFKx4z — BSCN (@BSCNews) May 28, 2026

Auch Ethereum-ETFs verzeichneten an diesem Tag Abflüsse von rund 67 Millionen US-Dollar. Das zeigt, dass die Schwäche nicht nur Bitcoin betrifft, sondern breiter im Krypto-Markt sichtbar wird. Gerade in einer Phase, in der Bitcoin ohnehin unter wichtigen Widerständen handelt, können solche ETF-Daten den Verkaufsdruck verstärken.

⚡️INSIGHT: BITCOIN WHALES STOP BUYING Bitcoin’s largest holders are no longer accumulating, as per CryptoQuant. Dolphin balances have made lower highs since September 2025, while whale balances have been flat since February. Historically, when both stall, $BTC weakness often… pic.twitter.com/bFLb7154g5 — Coin Bureau (@coinbureau) May 30, 2026

Hinzu kommt der Blick auf große Marktteilnehmer. Laut Daten von CryptoQuant, auf die Coin Bureau verweist, akkumulieren die größten Bitcoin-Halter aktuell nicht mehr dynamisch. Sogenannte Dolphin-Adressen bilden seit September 2025 niedrigere Hochs, während Whale-Bestände seit Februar eher stagnieren. Historisch war eine nachlassende Aktivität dieser großen Anleger häufig ein Warnsignal für schwächere Bitcoin-Phasen.

Damit bleibt der Bereich um 71.000 bis 73.000 US-Dollar zwar technisch entscheidend. Doch ob dieser Support wirklich hält, dürfte auch davon abhängen, ob ETF-Abflüsse nachlassen und Wale wieder sichtbarer akkumulieren. Bis dahin bleibt Vorsicht geboten.

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