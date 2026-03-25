Bitcoin Prognose: Gold-Interesse explodiert – doch ist BTC besser?

Das Wichtigste in Kürze

Gold-ETFs ziehen rekordverdächtige Summen an Kapital an.

Bitcoin könnte gegen Gold Aufholpotenzial haben.

Die relative Stärke von BTC ist nach dem Iran-Krieg eindrucksvoll.

Zum Start in die neue Handelswoche zeigen sich die Kapitalmärkte erneut von ihrer volatilen Seite. Besonders die ersten drei Handelstage waren geprägt von starken Schwankungen, ausgelöst durch die anhaltenden geopolitischen Spannungen rund um den Iran-Konflikt. Dieses Umfeld sorgt weiterhin für Unsicherheit bei Investoren und beeinflusst die Kapitalflüsse maßgeblich.

Während Gold traditionell als sicherer Hafen gilt, konnte das Edelmetall zuletzt nicht wie erwartet profitieren. Stattdessen zeigte Bitcoin in der unmittelbaren Reaktion auf die Eskalation eine relative Stärke und entwickelte sich zwischenzeitlich sogar besser als Gold. Dennoch bleibt das Gesamtbild differenziert: Kurzfristige Marktbewegungen dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass Gold auf langfristiger Ebene weiterhin eine außergewöhnlich hohe Nachfrage verzeichnet und strukturell stark unterstützt wird. Dennoch könnte Bitcoin der Krypto Geheimtipp sein.

Massive Kapitalzuflüsse treiben den Goldmarkt weiter an

Die Analysten vom Kobeissi Letter betonen aktuell, dass der Goldmarkt trotz kurzfristiger Schwäche weiterhin von einer enormen Kapitalnachfrage profitiert. Besonders auffällig ist dabei die Entwicklung der größten goldgedeckten ETFs, deren verwaltetes Vermögen zuletzt auf rund 181 Milliarden US-Dollar angestiegen ist und sich damit nahe historischer Höchststände bewegt. Innerhalb weniger Monate konnte sich das investierte Kapital nahezu verdoppeln – ein klares Signal für die anhaltende Attraktivität von Gold im institutionellen Umfeld.

Gold markets are rewriting history: Assets under management (AUM) in the largest US gold-backed ETF, $GLD, are up to $181 billion, near the highest on record. The AUM in $GLD has DOUBLED in less than a year. Over the last 8 years, the value of the fund’s assets has surged… pic.twitter.com/25uDzd7Baw — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) March 25, 2026

Noch deutlicher wird diese Entwicklung beim Blick auf die physischen Bestände: Die Goldreserven innerhalb dieser Fonds sind auf über 1.000 Tonnen gestiegen, was den höchsten Stand seit mehreren Jahren markiert. Seit März 2024 allein ist ein signifikanter Zuwachs zu beobachten, der zeigt, dass Investoren weiterhin gezielt in Gold allokieren. Über einen längeren Zeitraum betrachtet ergibt sich sogar ein Anstieg von mehreren hundert Prozent beim Fondsvolumen. Diese Zahlen verdeutlichen, dass Gold trotz kurzfristiger Rücksetzer strukturell gefragt bleibt und insbesondere in unsicheren Zeiten weiterhin als strategische Absicherung dient.

Bitcoin mit strukturellem Vorteil – Warum langfristig mehr Potenzial möglich ist

Trotz der starken Fundamentaldaten im Goldmarkt sehen viele Analysten mittel- bis langfristig größere Chancen bei Bitcoin. Die jüngsten Marktbewegungen liefern erste Hinweise darauf: Während Gold im Zuge geopolitischer Spannungen deutlich korrigierte, zeigte sich Bitcoin überraschend resilient und konnte sich vergleichsweise schnell stabilisieren. Diese relative Stärke wird von Marktbeobachtern als wichtiges Signal gewertet.

Ein zentraler Punkt ist dabei die unterschiedliche Reaktion auf makroökonomische Schocks. Bitcoin scheint zunehmend in der Lage zu sein, geopolitische Risiken schneller zu absorbieren und sich danach dynamischer zu erholen. In den vergangenen Wochen zeigte sich genau dieses Muster: Nach einer initialen Abverkaufsphase konnte Bitcoin deutlich zulegen, während Gold weiter unter Druck stand. Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass sich das Narrativ rund um Bitcoin verändert – weg von einem rein spekulativen Asset hin zu einem zunehmend eigenständigen Makro-Asset.

Bitcoin priced the geopolitical risk first. When the US–Iran conflict began, $BTC dropped sharply as it absorbed the geopolitical shock over the weekend. At that point, most would have assumed it was Bitcoin’s capitulation moment, while gold, as the classic safe haven, would… https://t.co/HwlHHw0I9Q pic.twitter.com/7spzgY8gvR — Swissblock (@swissblock__) March 20, 2026

Hinzu kommt, dass Bitcoin strukturelle Vorteile bietet, die insbesondere in einer digitalisierten Finanzwelt an Bedeutung gewinnen. Die begrenzte Angebotsmenge, die hohe Transparenz sowie die zunehmende institutionelle Akzeptanz sorgen dafür, dass Bitcoin langfristig als Alternative zu klassischen Wertspeichern betrachtet wird. Gleichzeitig wächst die Integration in das globale Finanzsystem stetig weiter, was zusätzliche Nachfrage generieren könnte.

Bitcoin hat Aufholpotenzial

Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Marktstruktur: Während Gold bereits ein extrem großer und etablierter Markt ist, befindet sich Bitcoin weiterhin in einer vergleichsweise frühen Phase. Das eröffnet deutlich mehr Spielraum für Wachstum. Selbst moderate Kapitalzuflüsse können hier einen erheblich stärkeren Preiseffekt erzeugen als im Goldmarkt.

The metric between #Bitcoin and Gold continues to go up.#Bitcoin has been a stronger asset to hold since the start of the War in Iran. Just a short-term window, doesn't say anything about the future, but I think that we're fairly close to the bull on crypto. A bull until End… pic.twitter.com/6mwsvxnRvY — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) March 23, 2026

Einige Analysten gehen daher davon aus, dass Bitcoin in den kommenden Jahren eine überdurchschnittliche Performance erzielen könnte – insbesondere, wenn sich die aktuellen Trends fortsetzen. Sollte sich das Vertrauen in digitale Assets weiter erhöhen und Bitcoin seine Rolle als alternatives Wertaufbewahrungsmittel festigen, wäre ein langfristiger Bullenmarkt durchaus denkbar, der weit über kurzfristige geopolitische Ereignisse hinausgeht.

Bitcoin könnte damit gegen Gold die aktuell spannendere Wette sein – trotz starker Aussichten für beide Assets überwiegt eine bullische Bitcoin Prognose.

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