Bitcoin Prognose, Strategy kauft weiter, doch verkauft MARA? Die Wahrheit hinter den Gerüchten

Das Wichtigste in Kürze

Strategy kauft erneut über 3000 Bitcoins.

Michael Saylor bleibt bullisch und verfolgt Buy-the-Dip.

Gerüchte über MARA-Käufe falsch, Unternehmen dementiert konkrete Absicht.

Der aktuelle Rücksetzer ist für Bitcoin ein echter Stresstest: Zum ersten Mal erlebt der Markt einen “richtigen” Bärenmarkt in einer Phase, in der das Bitcoin-Treasury-Modell groß geworden ist. Immer mehr börsennotierte Unternehmen halten BTC als strategische Reserve – und genau deshalb schauen Anleger jetzt besonders genau hin.

Denn wenn Bitcoin rund 50 % unter dem Allzeithoch notiert, zeigt sich, wer Überzeugung hat und wer nur Momentum gekauft hat. In diesem Umfeld reichen schon einzelne Schlagzeilen, um den Markt kurzfristig zu bewegen – vor allem bei den großen Corporate-Haltern.

Während Strategy konsequent weiterkauft, steht plötzlich MARA im Fokus: Verkauft der große Miner jetzt seine BTC? Es gibt Gerüchte – aber was ist wirklich dran? Sollte man Bitcoin kaufen oder verkaufen? Was machen die Großinvestoren?

Strategy setzt den DCA-Kaufkurs fort – trotz Bärenmarkt und Kritik

Strategy bleibt der Taktgeber der Bitcoin-Treasury-Story: Das Unternehmen hat zuletzt erneut zugekauft und damit unterstrichen, dass der Plan nicht von kurzfristigen Kursphasen abhängt. Laut SEC-Meldung erwarb Strategy zwischen dem 23. Februar und 1. März zusätzliche 3.015 BTC für rund 204,1 Mio. US-Dollar, zu einem Durchschnittspreis von etwa 67.700 US-Dollar pro Bitcoin. Damit steigen die Gesamtbestände auf 720.737 BTC.

Strategy has acquired 3,015 BTC for ~$204.1 million at ~$67,700 per bitcoin. As of 3/1/2026, we hodl 720,737 $BTC acquired for ~$54.77 billion at ~$75,985 per bitcoin. $MSTR $STRC https://t.co/rqDIhlUDNx — Michael Saylor (@saylor) March 2, 2026

Wichtig ist dabei nicht nur die Zahl, sondern die Methodik: Strategy agiert faktisch wie ein strukturiertes DCA-Vehikel auf Unternehmensebene – mit wiederkehrenden Käufen, die nicht davon abhängen, ob Bitcoin gerade “gut aussieht”. Finanziert wurde der jüngste Kauf vor allem über das At-the-Market-Aktienprogramm, ergänzt durch den Verkauf von Preferred-Shares.

Genau das erklärt auch, warum der Markt jede neue Meldung so stark bewertet: Strategy liefert ein Signal institutioneller Überzeugung in einer Phase, in der viele Marktteilnehmer defensiver werden.

MARA im Gerüchtefeuer: “Verkauft der Miner jetzt seine BTC?”

MARA Holdings ist eines der bekanntesten Bitcoin-Mining-Unternehmen an der Börse: MARA produziert BTC über Mining-Infrastruktur und hat in den letzten Jahren zusätzlich eine Treasury-Logik etabliert – also nicht automatisch alles zu verkaufen, sondern Bestände aktiv zu managen. Genau diese Management-Formulierung wurde jetzt zum Auslöser der Spekulationen.

Auslöser war, dass in Unterlagen sinngemäß beschrieben wird, man könne “von Zeit zu Zeit” Bitcoin kaufen oder verkaufen, etwa um Betrieb, Investitionen oder Equipment zu finanzieren. Solche Passagen sind in Corporate-Filings grundsätzlich nicht ungewöhnlich – sie schaffen Flexibilität. In einem nervösen Markt werden sie aber schnell als “Sell-Signal” interpretiert.

🚨 BREAKING: LARGEST PUBLIC BITCOIN MINER MARA HOLDINGS TO CONSIDER SELLING ITS BITCOIN RESERVES MARA, the second-largest public Bitcoin holder, has updated its treasury policy to allow potential sales of its stockpiled Bitcoin. The company currently holds 53,822 $BTC, ranking… pic.twitter.com/QcKzW9CZfc — Coin Bureau (@coinbureau) March 3, 2026

Die entscheidende Einordnung kam danach vom Unternehmen selbst: MARA wies den Eindruck einer “Wholesale-Liquidation” zurück und betonte, dass es keinen grundlegenden Strategiewechsel gebe – mögliche Verkäufe seien eher opportunistisch bzw. zweckgebunden, nicht als Abkehr vom langfristigen Halteansatz.

Genau diese Klarstellung sorgte spürbar für Entspannung, weil viele Trader kurzfristig einen “Miner-Dump” als zusätzlichen Belastungsfaktor für den Bitcoin-Preis gefürchtet hatten.

This assertion that @MARA has changed its strategy to sell the majority of our bitcoin holdings is factually incorrect. Our 2026 10-K clearly states we expanded our strategy to allow for sales of bitcoin held on our balance sheet, meaning we may buy or sell from time to time… https://t.co/pyStJ3zfqx — Robert Samuels (@RobSamuelsIR) March 3, 2026

Wenn ein solcher Akteur tatsächlich aggressiv verkaufen würde, hätte das vor allem eine psychologische Signalwirkung auf andere Treasury-Unternehmen. Genau deshalb war das Dementi wichtig – nicht weil MARA “niemals” verkaufen dürfte, sondern weil der Markt vor allem Angst vor einem strategischen Bruch hatte. Dies untermauert weiterhin eine konstruktive Bitcoin Prognose der großen Treasuries.