Bitcoin Prognose: US-Investoren steigen nach Panikverkauf wieder ein

Nach drei Wochen massiver Panikverkäufe zeigt sich am Bitcoin-Markt ein bemerkenswerter Stimmungsumschwung. Während der Kurs Ende Januar zeitweise bis auf 60.000 US-Dollar fiel, kehren US-Investoren nun offenbar zurück. Ein zentraler Indikator dafür ist das sogenannte Coinbase Premium, das nach einem historischen Einbruch wieder ins Positive gedreht hat. Markiert diese Bewegung nun einen lokalen Tiefpunkt, oder lediglich einen kurzen Zwischenstopp im fortlaufenden Abwärtstrend?

Das Wichtigste in Kürze

  • Während des Kurssturzes von rund 100.000 auf 60.000 US-Dollar fiel das Coinbase Premium zeitweise auf –22,5 Prozent und signalisierte massiven Verkaufsdruck aus den USA.
  • Mit der Erholung auf rund 68.000 Dollar kehrte die Prämie ins Positive zurück, was auf erneute Käufe amerikanischer Anleger hindeutet.
  • Trotz historischer Parallelen bleibt das Umfeld 2026 angespannt, sodass die Bewegung eher als technische Erholung denn als Trendwende zu werten ist.

US-Investoren kehren nach massivem Abverkauf zurück

Das Coinbase Premium misst den Preisunterschied zwischen Bitcoin auf der US-Börse Coinbase und internationalen Handelsplätzen wie Binance oder Kraken.

Ist die Prämie positiv, zahlen US-Anleger mehr als der globale Durchschnitt – ein Zeichen für starken Kaufdruck. Wird sie hingegen negativ, verkaufen Amerikaner Bitcoin mit Abschlag, was meist auf Panik oder Risikoaversion hindeutet.

Genau das war in den vergangenen Wochen zu beobachten. Während des Kurssturzes von rund 100.000 Dollar im Dezember 2024 auf etwa 60.000 Dollar Ende Januar 2026 fiel das Coinbase Premium zeitweise auf –22,5 Prozent.

US-Investoren verkauften Bitcoin damit mehr als 22 Prozent günstiger als der Rest der Welt – ein extremes Signal, das auf konzentrierten Verkaufsdruck hindeutet.

Am 7. Februar folgte jedoch die überraschende Wende. Bitcoin erholte sich auf rund 68.000 Dollar, und gleichzeitig drehte das Coinbase Premium wieder ins Positive.

Innerhalb von nur 48 Stunden machten US-Anleger damit faktisch drei Wochen Verkaufsdruck rückgängig. Dieselbe Investorengruppe, die nahe dem Tiefpunkt verkauft hatte, begann also wieder zu höheren Preisen einzusteigen.

Coinbase Premium: Ein Indikator mit historischer Relevanz

Historisch betrachtet sind solche Umschwünge nicht ungewöhnlich. Nach dem FTX-Kollaps im März 2023 etwa fiel das Coinbase Premium auf rund –18 Prozent, ehe Bitcoin von 19.500 auf 28.000 US-Dollar sprang.

Auch im August 2024 zeigte sich ein ähnliches Bild: Nach einem schnellen Absturz von 64.000 auf 49.000 Dollar wurde eine negative Prämie von –15 Prozent verzeichnet, gefolgt von einer Erholung auf 58.000 Dollar.

In beiden Fällen markierte die Umkehr der Prämie einen lokalen Tiefpunkt, allerdings ohne den Beginn eines neuen Bullenmarktes einzuläuten. Die aktuelle Situation weist viele Parallelen auf:

Ein mehrwöchiger Ausverkauf, eine extrem negative Prämie und eine schnelle Gegenbewegung. Das spricht dafür, dass zumindest kurzfristig eine Kapitulation schwacher Hände stattgefunden hat. Doch es gibt einen entscheidenden Unterschied zu früheren Phasen.

Damals verbesserten sich die makroökonomischen Rahmenbedingungen parallel zur Kurserholung. Im Frühjahr 2023 ließ die Angst vor einer Bankenkrise nach, im Sommer 2024 wuchs die Hoffnung auf Zinssenkungen.

Anfang 2026 hingegen präsentiert sich das Umfeld deutlich angespannter: Über 108.000 verlorene Arbeitsplätze, anhaltend hohe Inflation und restriktive Geldpolitik belasten die Risikobereitschaft.

Vor diesem Hintergrund bleibt Skepsis angebracht. Sollte Bitcoin erneut unter die Marke von 60.000 Dollar fallen, könnte auch das Coinbase Premium wieder deutlich ins Negative rutschen.

In diesem Fall wäre die aktuelle Bewegung eher als technische Erholungsrallye zu werten, nicht als nachhaltiger Wendepunkt.

Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels notiert der Bitcoin-Kurs bei 69.000 US-Dollar, was einem Rückgang von 2,7 Prozent in 24 Stunden und 11,6 Prozent in 7 Tagen entspricht.

Bitcoin Hyper-Presale: Winkt hier großes Kurpotenzial?

Bitcoin wurde nie mit dem Ziel entwickelt, schnell, skalierbar oder programmierbar zu sein. Die Transaktionen sind im Sinne der Sicherheit langsam und teuer, was kleine Zahlungen schlichtweg unpraktisch macht.

Mit einer Kapazität von nur etwa 7 Transaktionen pro Sekunde ist BTC den Anforderungen moderner Finanzsysteme nicht gewachsen. Zudem fehlt die Unterstützung für Smart Contracts und dApps, was Entwickler dazu zwingt, auf fragmentierte Lösungen auszuweichen.

Diese Einschränkungen halten Bitcoin von DeFi, Gaming und Web3-Anwendungen fern. Bislang diente Bitcoin eher als zuverlässiges und krisensicheres Wertaufbewahrungsmittel, nicht aber als Plattform für Innovation.

Bitcoin Hyper möchte dies ändern und führt ein Layer 2-Ökosystem ein, das skalierbar, schnell und programmierbar ist, ohne die Sicherheitsgrundsätze von Bitcoin zu beeinträchtigen.

Diese neue Lösung ermöglicht eine Echtzeit-Skalierung von Bitcoin und arbeitet als leistungsstarke, schnell reagierende Layer 2-Blockchain. Sie bietet hohe Transaktionsvolumen und kostengünstige Abwicklungen.

Durch die Integration der Solana Virtual Machine (SVM) ermöglicht Bitcoin Hyper die blitzschnelle Ausführung von Smart Contracts und dezentralen Anwendungen, was zuvor auf Bitcoin nicht möglich war. Erfahre hier mehr!

