Bitcoin Prognose von Bitwise für 2026: 3 Gründe für den nächsten BTC-Boom

Das Wichtigste in Kürze

Die Krypto-Experten von Bitwise sehen drei entscheidende Faktoren für einen Aufschwung 2026: Marktstabilität, Aktienmärkte und Regulierung.

Ohne kräftige Rückschläge im Kryptosektor sowie an den Aktienbörsen ist eine nachhaltige Erholung möglich.

Vor allem ein klarer regulatorischer Rahmen wie der Clarity Act gilt als zündender Funke für neue Wachstumsimpulse.

Kaum eine Branche ist so volatil und gleichzeitig so hoffnungsträchtig wie der Bitcoin- und Kryptosektor. Nach Jahren voller Kursschwankungen, regulatorischer Unklarheiten und spektakulärer Pleiten scheinen sich die Voraussetzungen für eine erneute, kräftige Rallye zu festigen. Immer mehr Analysten, darunter auch die renommierten Experten von Bitwise, blicken voller Erwartung auf das kommende Jahr 2026 und analysieren, welche Faktoren die Branche in neue Höhen treiben könnten.

Marktstabilität als Grundvoraussetzung für den nächsten Bullrun

Eine der wichtigsten Lehren aus den vergangenen Jahren ist die immense Bedeutung von Stabilität im Kryptomarkt. Nach den massiven Liquidationsereignissen im Herbst 2025 herrschte unter Anlegern große Unsicherheit, da jederzeit mit neuen Pleiten großer Marktteilnehmer gerechnet werden musste. Solche Vorfälle wirken wie eine unheilvolle Wolke, die das Investorenvertrauen nachhaltig trübt. Matthew Hougan, Chief Investment Officer von Bitwise, betont, dass erst eine Entspannung solcher Risiken die Grundlage für nachhaltiges Wachstum schaffen kann. Ohne plötzliche, großflächige Abverkäufe und den Zusammenbruch wichtiger Player entsteht ein Klima, das langfristige Investments wieder attraktiv macht.

Das Zusammenspiel von Aktien- und Kryptomarkt: Warum die Wall Street zählt

Die Kryptomärkte bilden längst keine abgeschotteten Parallelwelten mehr, sondern sind eng mit den globalen Aktienbörsen verzahnt. Gerade der US-Aktienmarkt beeinflusst die BTC und Krypto-Preise maßgeblich. Kommt es zu starken Kurseinbrüchen im Leitindex S&P 500 – etwa durch politische Unsicherheit oder wirtschaftliche Schocks – erfassen die Turbulenzen auch Bitcoin, Ethereum & Co. Ein stabiler, weder überhitzter noch abstürzender Aktienmarkt, gilt deshalb als zweiter Schlüsselfaktor für eine Aufwärtsdynamik im Krypto-Sektor.

JUST IN: Bitcoin is set to break the 4-year cycle and hit a new all-time high in 2026, says Bitwise CIO Matt Hougan He cites: • Weakening halving effects

• Falling interest rates

• Accelerating institutional adoption pic.twitter.com/mnJ32OFWg8 — Bitcoin Archive (@BitcoinArchive) December 16, 2025

Regulierung als Gamechanger: Der Clarity Act steht im Fokus

Mehr als je zuvor rückt die Rolle der Gesetzgebung in den Vordergrund. Mit dem sogenannten Clarity Act steht erstmals ein umfassender Entwurf für eine klare Regulierung des Kryptomarktes zur Abstimmung im US-Senat. White House „Krypto-Czar“ David Sacks spricht davon, dass ein historischer Durchbruch in greifbare Nähe gerückt ist. Der Gesetzesentwurf soll die Eckpfeiler für fairen und transparenten Krypto-Handel festlegen und Investoren wie Unternehmen Sicherheit bieten. Sollte die Markup-Phase am 15. Januar erfolgreich verlaufen, könnte das Paket einen fundamentalen Vertrauensschub auslösen und langfristig die Rahmenbedingungen für Innovationen schaffen. Gerade internationale Geldgeber und institutionelle Investoren warten auf solche Signale, bevor sie massiv investieren.

Neue Investmentdynamiken: ETFs und institutionelles Kapital als Wachstumsmotor

Mit dem Siegeszug von Spot-ETFs für Kryptowährungen wächst ein Trend, der den Markt nachhaltig verändern könnte: Das Kapital von institutionellen Investoren fließt verstärkt in die Branche und sorgt für eine bislang nicht gekannte Liquidität und Langfristigkeit. Gerade für Anleger mit längerem Anlagehorizont eröffnen sich im Umfeld klarer Rahmenbedingungen und einer stabileren Marktlage neue Möglichkeiten. Tim Sun, Senior Researcher bei HashKey Group, sieht die zunehmende Professionalisierung durch ETFs als mittelfristigen Treiber für effiziente Märkte.

BITCOIN DEATH CROSS SCARED PEOPLE OUT.

BITCOIN GOLDEN CROSS IS TESTING DISCIPLINE. The signal isn’t the cross.

It’s what price does after it. Hold the retest is trend continuation.

Lose it is reassess. Trade the reaction, not the headline. pic.twitter.com/Xz3gLgJivo — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) January 8, 2026

„The Strong Get Stronger“: Konsolidierung und neue Use Cases

Während der Fokus vieler Anleger auf den bekannten Top-Coins liegt, entwickelt sich parallel eine Dynamik, bei der etablierte Projekte gestärkt aus der Konsolidierung hervorgehen. Der Trend „The Strong Get Stronger“ bedeutet, dass sich kapitalkräftige Krypto-Projekte in der Marktbereinigung nochmals besser positionieren, weil sie regulatorische Anforderungen erfüllen und durch ihre Innovationskraft punkten.

Bitcoin Prognose: Aktuelle Marktlage und Einordnung

Bitcoin notiert aktuell im Bereich von rund 90.000 US-Dollar und zeigt ein gemischtes kurzfristiges Bild. Während der Kurs auf Sicht von sieben Tagen leicht zulegen konnte, kam es innerhalb der letzten 24 Stunden zu spürbaren Verlusten. Auf Monatssicht bewegt sich der Bitcoin-Kurs nahezu seitwärts. Belastend wirkten zuletzt vor allem eine vorsichtigere Stimmung an den Finanzmärkten sowie Abflüsse aus Bitcoin-Spot-ETFs, die kurzfristig Verkaufsdruck erzeugten. Technisch betrachtet bleibt der Bereich um 94.000 bis 95.000 US-Dollar eine wichtige Widerstandszone, an der frühere Erholungsversuche ins Stocken geraten sind.

JUST IN: $100 MILLION investment advisor IDX says the Bitcoin bottom is in Send it 🚀 pic.twitter.com/MPngEdU5ko — Bitcoin Archive (@BitcoinArchive) January 7, 2026

Bitcoin Kurs Prognose für die nächsten Tage und Wochen

Für die kommenden Tage und Wochen ist zunächst von einer volatilen Seitwärtsbewegung auszugehen. Solange es dem Bitcoin nicht gelingt, den Widerstand nachhaltig zu überwinden, bleibt das Rückschlagrisiko erhöht, insbesondere bei einer erneuten Eintrübung der Marktstimmung oder schwachen Zuflüssen institutioneller Investoren. Auf der Unterseite dient der Bereich um 90.000 US-Dollar als wichtige psychologische Unterstützung. Sollte sich das makroökonomische Umfeld jedoch verbessern und die Nachfrage wieder anziehen, wäre ein erneuter Anlauf auf die Widerstandszone möglich. Gelingt dort ein Ausbruch, könnte sich das Aufwärtspotenzial in Richtung der Marke von 100.000 US-Dollar ausweiten.

JUST IN: 🇺🇸 US Senate Agriculture Committee to hold Bitcoin and crypto market structure bill markup next week in addition to the Senate Banking Committee — Punchbowl News Huge week ahead for Bitcoin 🔥 pic.twitter.com/1DSigCFkBg — Bitcoin Archive (@BitcoinArchive) January 7, 2026

Bitcoin Ausblick 2026: Chancen, Herausforderungen und Szenarien für Anleger

Der Blick auf die kommenden Monate zeigt: Der Kryptomarkt steht an einem entscheidenden Punkt. Gelingt es, die drei wesentlichen Katalysatoren zu zünden – Marktstabilität, einen stabilen Aktienmarkt und regulatorische Klarheit – könnten die Kurse 2026 neue Rekorde erreichen. Dies eröffnet nicht nur Chancen für langfristig orientierte Investoren, sondern auch für innovative Start-ups und Projekte, die diese günstigen Rahmenbedingungen nutzen.

Bitcoin Fazit: Drei Katalysatoren für eine bessere Krypto-Zukunft

Am Ende kristallisieren sich drei Säulen für einen nachhaltigen Krypto-Boom heraus: Ein Markt frei von schockartigen Liquidationen, stabile globale Aktienmärkte und der politische Wille zu klarer Regulierung. Die Experten von Bitwise und viele andere Branchengrößen sehen den Kryptosektor 2026 an der Schwelle zu einem neuen Wachstumszyklus – sofern die Weichen jetzt richtig gestellt werden.

Never too late to Bitcoin if the price goes up forever. 🧙 pic.twitter.com/bcUBWNCNpA — Bitcoin Archive (@BitcoinArchive) January 6, 2026

Best Wallet Token (BEST): Überblick über Zweck und Anwendung

Der Best Wallet Token (BEST) ist der plattformeigene Utility-Token der Multichain-Wallet Best Wallet, die seit 2023 am Markt aktiv ist. Die Wallet ermöglicht die Verwaltung einer großen Anzahl digitaler Assets über zahlreiche Blockchains hinweg. BEST dient innerhalb des Ökosystems als funktionales Element, etwa zur Durchführung von Transaktionen oder zur Nutzung zusätzlicher Angebote. Dazu zählen unter anderem Staking-Optionen, der Zugang zu ausgewählten Token-Vorverkäufen sowie Funktionen aus dem iGaming-Umfeld. Im Rahmen eines laufenden Presales kann der Token noch vor der offiziellen Börsennotierung zu einem festgelegten Preis erworben werden.

Einschätzung des Marktumfelds: Chancen und Risiken

Das bisher erreichte Finanzierungsvolumen im Presale deutet auf ein vorhandenes Marktinteresse an dem Projekt hin. Inhaber des BEST-Tokens profitieren innerhalb der Plattform von bestimmten Vorteilen, darunter mögliche Gebührenvergünstigungen, erweiterte Staking-Konditionen und Beteiligungsmechanismen. Gleichzeitig steht Best Wallet in Konkurrenz zu bereits etablierten Wallet-Lösungen mit großer Nutzerbasis. Entscheidend für die weitere Entwicklung wird sein, ob die angekündigten Funktionen wie geplant umgesetzt werden und sich die Plattform langfristig am Markt positionieren kann. Vor diesem Hintergrund sollten Potenziale und Risiken gleichermaßen berücksichtigt werden, da der Erfolg des Tokens eng mit der tatsächlichen Nutzung und Akzeptanz des Ökosystems verknüpft ist.

