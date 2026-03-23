Bitcoin Prognose: Wale positionieren sich aktuell so

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin-Wale positionieren sich trotz Rücksetzer überwiegend long.

Bitcoin verliert an Momentum, kommt die Trendwende.

Bärenmarkt könnte bald vorbei sein, mittelfristig bullische Prognosen.

Der Wochenstart bringt spürbaren Druck an den globalen Finanzmärkten. Bereits vor der US-Börseneröffnung zeigen sich die Futures deutlich schwächer, begleitet von einer klaren Risk-off-Stimmung. Besonders auffällig: Edelmetalle geraten massiv unter Abgabedruck, Gold und Silber verzeichnen teils deutliche Verluste und setzen ihre jüngste Schwäche fort.

Auch Aktienmärkte wirken angeschlagen, während geopolitische Unsicherheiten und steigende Renditen zusätzlich belasten. Der Kryptomarkt kann sich diesem Umfeld nicht vollständig entziehen, zeigt jedoch relative Stabilität.

Bitcoin verliert auf 24-Stunden-Sicht lediglich rund ein Prozent und notiert aktuell bei etwa 68.500 US-Dollar – ein Zeichen bemerkenswerter Resilienz im Vergleich zu klassischen Risk-Assets. Dies untermauert eine bullische Bitcoin Prognose.

Wale bauen Long-Positionen aggressiv aus

Der erste Analyst, bekannt unter dem Namen CW, zeichnet ein deutlich konstruktiveres Bild unter der Oberfläche. Trotz kurzfristiger Schwäche am Markt beobachtet er eine signifikante Zunahme an Long-Positionen im Bitcoin-Markt.

Besonders auffällig sei dabei das Verhalten großer Marktteilnehmer – sogenannter Wale. Diese nutzen Rücksetzer offenbar gezielt zur Akkumulation und positionieren sich strategisch für eine mögliche Aufwärtsbewegung.

Buying of $BTC long positions is increasing explosively. Despite a short-term decline, buying of long positions is actually increasing significantly. Whales are actively positioning. pic.twitter.com/wUT7Yv1JaA — CW (@CW8900) March 23, 2026

Laut seiner Analyse steigt das Volumen an Long-Bets sogar „explosiv“ an, obwohl der Preis zuletzt konsolidiert oder leicht gefallen ist. Genau diese Divergenz zwischen Preisentwicklung und Positionierung wertet er als potenziell bullishes Signal.

Historisch gesehen gingen solche Phasen nicht selten einer stärkeren Aufwärtsbewegung voraus, da institutionelle Akteure frühzeitig Liquidität absorbieren und sich gegen den kurzfristigen Markttrend stellen.

Bitcoin Analyse: Momentum schwächelt – Bärenmarkt vor dem Ende?

Ein differenzierteres Bild liefern die beiden folgenden Analysten. Der Krypto-Experte Nic betont, dass Bitcoin aktuell an Momentum verliert. Besonders kritisch sieht er den gescheiterten Versuch, sich über der wichtigen Zone zwischen 72.000 und 74.000 US-Dollar zu etablieren. Zusätzlich wurde die viel beachtete 200-Wochen-EMA unterschritten – ein technisches Signal, das kurzfristig eher Schwäche impliziert.

Auch der sogenannte Coinbase Premium Index, ein Indikator für institutionelle Nachfrage aus den USA, ist wieder in den negativen Bereich gefallen. Für Nic deutet dies darauf hin, dass aktuell weniger Kaufdruck von großen Marktteilnehmern ausgeht, was die jüngste Konsolidierung erklärt.

Bitcoin's losing momentum. Last week, we failed to hold above the critical 72k-74k level. We also closed below the 200w EMA and are currently on the cusp of it. The Coinbase premium is back in negative territory & the lowest since Iran war began. Can we recover momentum? pic.twitter.com/yFe1jtKnZz — Nic (@nicrypto) March 23, 2026

Dem gegenüber steht die deutlich optimistischere Perspektive von Crypto Fergani. Er widerspricht der weit verbreiteten Annahme, dass sich der Markt erst am Anfang eines Bärenmarktes befindet. Vielmehr sieht er die aktuelle Phase als späten Abschnitt eines bereits laufenden Bärenmarktes, der sich seinem Ende nähert.

So many are saying the bear market has officially begun. No. The bear market is almost over. And I really think crypto is going to shock everyone this cycle. I bet my entire life, 10yrs worth of research & entire net worth on this moment. I’m warning you that life changing… pic.twitter.com/V7IUphA96e — Crypto Fergani (@cryptofergani) March 22, 2026

Seine Argumentation basiert auf makroökonomischen Faktoren wie der Entwicklung des US-Dollars, geldpolitischen Erwartungen sowie strukturellen Kapitalflüssen. Besonders hebt er hervor, dass institutionelle Investoren zunehmend Interesse zeigen, während Retail-Anleger eher zurückhaltend agieren – ein klassisches Muster in späten Zyklusphasen.

Für ihn deutet vieles darauf hin, dass sich der Markt aktuell in einer Akkumulationsphase befindet, die langfristig in eine neue Aufwärtsbewegung münden könnte. Das wäre ein starkes Argument, jetzt Bitcoin zu kaufen.

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