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Bitcoin Prognose: Wale positionieren sich aktuell so

Bitcoin verliert zum Wochenstart leicht. Der Kurs liegt aktuell bei 68.500 US-Dollar. Während die Seitwärtsbewegung weiter geht, positionieren sich Krypto-Wale wie folgt.

Raphael Adrian von Raphael Adrian Raphael Adrian Editor Raphael Adrian Updated 3 Min. read
Bitcoin Prognose: Wale positionieren sich aktuell so

Das Wichtigste in Kürze

  • Bitcoin-Wale positionieren sich trotz Rücksetzer überwiegend long.
  • Bitcoin verliert an Momentum, kommt die Trendwende.
  • Bärenmarkt könnte bald vorbei sein, mittelfristig bullische Prognosen.

Der Wochenstart bringt spürbaren Druck an den globalen Finanzmärkten. Bereits vor der US-Börseneröffnung zeigen sich die Futures deutlich schwächer, begleitet von einer klaren Risk-off-Stimmung. Besonders auffällig: Edelmetalle geraten massiv unter Abgabedruck, Gold und Silber verzeichnen teils deutliche Verluste und setzen ihre jüngste Schwäche fort.

Auch Aktienmärkte wirken angeschlagen, während geopolitische Unsicherheiten und steigende Renditen zusätzlich belasten. Der Kryptomarkt kann sich diesem Umfeld nicht vollständig entziehen, zeigt jedoch relative Stabilität.

Bitcoin verliert auf 24-Stunden-Sicht lediglich rund ein Prozent und notiert aktuell bei etwa 68.500 US-Dollar – ein Zeichen bemerkenswerter Resilienz im Vergleich zu klassischen Risk-Assets. Dies untermauert eine bullische Bitcoin Prognose.

Wale bauen Long-Positionen aggressiv aus

Der erste Analyst, bekannt unter dem Namen CW, zeichnet ein deutlich konstruktiveres Bild unter der Oberfläche. Trotz kurzfristiger Schwäche am Markt beobachtet er eine signifikante Zunahme an Long-Positionen im Bitcoin-Markt.

Besonders auffällig sei dabei das Verhalten großer Marktteilnehmer – sogenannter Wale. Diese nutzen Rücksetzer offenbar gezielt zur Akkumulation und positionieren sich strategisch für eine mögliche Aufwärtsbewegung.

Laut seiner Analyse steigt das Volumen an Long-Bets sogar „explosiv“ an, obwohl der Preis zuletzt konsolidiert oder leicht gefallen ist. Genau diese Divergenz zwischen Preisentwicklung und Positionierung wertet er als potenziell bullishes Signal.

Historisch gesehen gingen solche Phasen nicht selten einer stärkeren Aufwärtsbewegung voraus, da institutionelle Akteure frühzeitig Liquidität absorbieren und sich gegen den kurzfristigen Markttrend stellen.

Bitcoin Analyse: Momentum schwächelt – Bärenmarkt vor dem Ende?

Ein differenzierteres Bild liefern die beiden folgenden Analysten. Der Krypto-Experte Nic betont, dass Bitcoin aktuell an Momentum verliert. Besonders kritisch sieht er den gescheiterten Versuch, sich über der wichtigen Zone zwischen 72.000 und 74.000 US-Dollar zu etablieren. Zusätzlich wurde die viel beachtete 200-Wochen-EMA unterschritten – ein technisches Signal, das kurzfristig eher Schwäche impliziert.

Auch der sogenannte Coinbase Premium Index, ein Indikator für institutionelle Nachfrage aus den USA, ist wieder in den negativen Bereich gefallen. Für Nic deutet dies darauf hin, dass aktuell weniger Kaufdruck von großen Marktteilnehmern ausgeht, was die jüngste Konsolidierung erklärt.

Dem gegenüber steht die deutlich optimistischere Perspektive von Crypto Fergani. Er widerspricht der weit verbreiteten Annahme, dass sich der Markt erst am Anfang eines Bärenmarktes befindet. Vielmehr sieht er die aktuelle Phase als späten Abschnitt eines bereits laufenden Bärenmarktes, der sich seinem Ende nähert.

Seine Argumentation basiert auf makroökonomischen Faktoren wie der Entwicklung des US-Dollars, geldpolitischen Erwartungen sowie strukturellen Kapitalflüssen. Besonders hebt er hervor, dass institutionelle Investoren zunehmend Interesse zeigen, während Retail-Anleger eher zurückhaltend agieren – ein klassisches Muster in späten Zyklusphasen.

Für ihn deutet vieles darauf hin, dass sich der Markt aktuell in einer Akkumulationsphase befindet, die langfristig in eine neue Aufwärtsbewegung münden könnte. Das wäre ein starkes Argument, jetzt Bitcoin zu kaufen.

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Raphael Adrian
Raphael Adrian

Raphael Adrian ist ein Krypto-Journalist und Analyst, der bei Coinspeaker über Krypto-News, PR-Inhalte und Marktanalysen schreibt. Hier gilt er als Lead-Autor und Experte für Kryptowährungs-Prognosen. Mit seinem journalistischen Hintergrund und seiner Spezialisierung auf Finanzen, Business und digitale Assets berichtet er seit Jahren über Blockchain-Trends, neue Projekte und Entwicklungen am Kryptomarkt. Seine Kenntnisse in fundamentaler und technischer Analyse ermöglichen es ihm, Marktbewegungen fundiert zu bewerten, Potenziale von Projekten einzuordnen und datenbasierte Krypto-Prognosen zu erstellen. In seiner Arbeit legt er besonderen Wert auf verständliche, recherchierte Inhalte, die Leser bei fundierten Entscheidungen im Kryptomarkt unterstützen.

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