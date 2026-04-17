Bitcoin Prognose: Warum die Miner das Schicksal des zweiten Quartals bestimmen

Das Wichtigste in Kürze

Die massiven Abverkäufe börsennotierter Mining-Unternehmen im ersten Quartal 2026 markieren mit über 32.000 veräußerten Einheiten einen historischen Höchststand und belasten die Marktstruktur nachhaltig.

Trotz einer moderaten Kurserholung zu Beginn des zweiten Quartals bleibt Bitcoin aufgrund geringer Profitabilitätsmargen und zusätzlicher staatlicher Verkaufsaktivitäten anfällig für eine erneute Kapitulationswelle der Produzenten.

Die strukturelle Verschiebung hin zu institutionellen Mining-Giganten führt dazu, dass betriebswirtschaftlicher Bilanzstress unmittelbar in kontinuierlichen Verkaufsdruck an den Handelsplätzen umgemünzt wird.

Schlechteste Performance seit 8 Jahren: Ein herber Rückschlag für Bitcoin-Investoren

Das erste Quartal 2026 hinterließ tiefe Spuren im Chart und im Vertrauen der Anleger.

Mit einem Minus von zweiundzwanzig Prozent lieferte Bitcoin die schwächste Performance seit fast acht Jahren ab und beendete den Zeitraum knapp unter der psychologisch wichtigen Marke von 68.000 US-Dollar.

Doch das eigentliche Drama spielte sich hinter den Kulissen bei den großen Rechenzentren ab. Daten von Branchenanalysten belegen, dass öffentliche Mining-Unternehmen allein in diesen drei Monaten mehr als 32.000 BTC liquidiert haben.

Dies übertrifft nicht nur die gesamten Nettoverkäufe des gesamten Vorjahres, sondern stellt selbst die Panikverkäufe während des Terra-Luna-Zusammenbruchs im Jahr 2022 in den Schatten.

Es ist ein deutliches Signal: Die Geduld der Miner schwindet, und ihre Bestände fungieren derzeit eher als potenzielles Angebot denn als langfristige Reserve. So kannst du Bitcoin anonym kaufen!

Die institutionelle Kapitulation: Wenn Bilanzen den Kurs diktieren

Ein Blick auf den aktuellen 4-Stunden-Chart offenbart eine interessante Divergenz zur fundamentalen Schwäche.

Während die technischen Indikatoren kurzfristig eine Erholung zeigen – der Kurs notiert aktuell bei etwa 75.880 US-Dollar und damit deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 21 Tage bei 70.045 US-Dollar –, bleibt die Lage prekär.

Der Kurs liegt nur etwa sieben Prozent über dem durchschnittlichen Herstellungspreis der Miner, der sich um die 69.000 US-Dollar bewegt.

Diese dünne Marge bedeutet, dass jede größere Korrektur die Miner sofort wieder in die Verlustzone drängt. In einem solchen Szenario zählt nicht mehr die Vision einer dezentralen Währung, sondern die nackte Notwendigkeit, laufende Kosten und Kredite zu bedienen.

Unternehmen wie Marathon Digital oder Riot Platforms haben ihre Bestände bereits signifikant reduziert, was zeigt, dass vor allem die Schwergewichte der Branche den Markt mit Liquidität fluten.

Staatliche Verkäufe verschärfen die prikante Marktphase

Zusätzlich verschärft wird die Situation durch staatliche Akteure. Verkäufe aus Bhutan und den USA bringen weiteres Angebot in einen Markt, der sich noch in einer sensiblen Distributionsphase befindet.

Der RSI-Wert von etwa 64 im vorliegenden Chart deutet zwar darauf hin, dass die Aufwärtsbewegung noch etwas Spielraum hat, bevor der überkaufte Bereich erreicht wird, doch die fundamentale Last wiegt schwer.

Solange die Miner ihre Reserven weiter abbauen – ein Rückgang von etwa 1,86 Millionen auf 1,80 Millionen BTC ist bereits dokumentiert –, operiert Bitcoin in einem Umfeld, das eher durch Verteilung als durch Akkumulation geprägt ist.

Sollte die Unterstützung bei 72.000 US-Dollar nicht halten, droht die Wiederholung des bärischen Musters aus dem ersten Quartal, da der finanzielle Puffer für die Produzenten schlicht zu gering ist, um längere Seitwärtsphasen ohne Verkäufe zu überstehen.

Die aktuelle Situation markiert einen Wendepunkt für den Kryptosektor.

Die Professionalisierung des Minings hat dazu geführt, dass Bitcoin-Kurse nun stärker von den Quartalsberichten und dem Cashflow-Bedarf börsennotierter Konzerne abhängen als von der Stimmung privater Kleinanleger.

Diese Korrelation mit dem klassischen Finanzmarkt und der operative Druck auf die Miner wirken als Preisanker, der explosive Rallyes vorerst ausbremst.

Für den Markt bedeutet dies eine Phase schmerzhafter Konsolidierung, in der sich zeigen wird, ob Bitcoin die Kraft besitzt, den Verkaufsdruck der Produzenten zu absorbieren, oder ob die Branche vor einer weiteren Bereinigung steht.

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