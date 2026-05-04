Bitcoin vor der Explosion? Arthur Hayes mit neuer Prognose

Das Wichtigste in Kürze

Arthur Hayes sprach am 27 April auf der Bitcoin 2026 in Las Vegas im Slot „21 Weeks Later“.

Sein Jahresendziel für Bitcoin liegt bei rund 125.000 US-Dollar.

Bitcoin konnte zuletzt tatsächlich wieder Momentum gewinnen und kratzt aktuell an der 80.000 US-Dollar-Marke.

Arthur Hayes bleibt seinem Ruf treu: laut, makrofixiert, bullish. Auf der Bitcoin 2026 erklärte der BitMEX-Mitgründer, warum Krieg, Kreditexpansion und Liquidität den BTC-Kurs wieder ans Allzeithoch treiben könnten.

Hayes’ Wette: Krieg frisst Disziplin, Bitcoin frisst Liquidität

Der Kern seiner These ist simpel, aber unbequem: Wenn Staaten in Kriegszeiten mehr ausgeben, müssen sie diese Ausgaben finanzieren. Und wenn Banken gleichzeitig mehr Spielraum für Kreditvergabe bekommen, kann daraus ein Liquiditätsimpuls entstehen, der riskante Assets stützt. Genau hier sieht Hayes Bitcoin wieder in seinem Element. So erwartet er Bitcoin bis Jahresende bei 125.000 US-Dollar, getragen von Verteidigungsausgaben, Kreditwachstum und veränderten US-Bankenregeln.

Für ihn ist nicht der Leitzins allein entscheidend, sondern die Menge an Geld und Kredit, die tatsächlich durch das System läuft. Der regulatorische Baustein dafür: US-Behörden haben die Regeln zur Enhanced Supplementary Leverage Ratio angepasst; laut Federal Reserve tritt die finale Regel am 1. April 2026 in Kraft und soll große Banken weniger von niedrig riskanten Aktivitäten wie der Vermittlung von US-Staatsanleihen abhalten. Die OCC beschreibt denselben Schritt als Anpassung für die größten und systemrelevantesten US-Banken, damit die Leverage-Regel eher als Absicherung und weniger als dauerhafte Bremse wirkt.

Für Hayes ist das der Treibstoff.

Livestream of my upcoming speech, “Twenty-one Weeks Later”https://t.co/hU2XZdB1S1 — Arthur Hayes (@CryptoHayes) April 27, 2026

125.000 US-Dollar klingen wild – sind aber vor allem eine Liquiditätswette

Hayes formulierte seine Prognose bewusst zugespitzt. So sagte er auf der Bühne, nach etwas Seitwärtsbewegung und Krieg sei es nun Zeit für den Ausbruch; sein Ziel bis Jahresende liege bei etwa 125.000 US-Dollar. Der Satz ist typisch Hayes: markig, leicht überdreht, aber nicht ohne analytischen Unterbau. Bitcoin ist laut CoinGecko inzwischen klar makroempfindlich geworden und reagiert auf Zinspolitik, Inflation, geopolitische Ereignisse und globale Nachrichtenlage.

Trotzdem bleibt Vorsicht Pflicht. Hayes liegt mit seinen großen Calls nicht automatisch richtig, nur weil die Story gut klingt. Bitcoin muss nicht zwingend steigen, weil die Welt kurzfristig stabiler scheint.

Wer den Zusammenhang zwischen schwachem US-Dollar, Makrolage und möglichen Bitcoin-Katalysatoren weiterverfolgen will, findet hier eine passende Einordnung: Bitcoin: 100.000 US-Dollar durch SpaceX-IPO und US-Dollar-Schwäche?.