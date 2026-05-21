Bitcoin vor nächstem Ausbruch?

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin-Momentum schwächt sich ab, bleibt jedoch oberhalb kritischer Breakdown-Zone.

Analysten sehen aktuell sowohl Konsolidierung als auch neue Rücksetzer möglich.

Langfristige Bitcoin-Modelle signalisieren weiterhin stabile Marktstruktur trotz Schwäche.

Bitcoin bleibt im aktuellen Marktumfeld weiter unter Druck. Auf Wochensicht verliert die größte Kryptowährung rund 3 Prozent und rutscht damit erneut unter die Marke von 80.000 US-Dollar. Nachdem eine kurzfristige Erholung scheiterte, fiel der Kurs zeitweise bis auf 77.500 US-Dollar zurück. Auffällig ist dabei jedoch, dass sich der Markt heute wieder stabilisiert.

Der starke Verkaufsdruck der vergangenen Tage scheint zunächst abgearbeitet. Statt Panik dominiert aktuell eine Phase geringer Dynamik und vorsichtiger Konsolidierung. Genau hier werden Onchain-Daten und Momentum-Indikatoren besonders spannend. Denn historische Vergleiche zeigen: Nicht jede Abschwächung des Momentums endet automatisch in einem massiven Breakdown. Vielmehr könnten die aktuellen Daten auf eine längere Seitwärtsphase hindeuten, bevor Bitcoin erneut Stärke aufbaut.

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Momentum schwächt sich ab – doch Bitcoins Daten zeigen keinen Breakdown

Die aktuellen Daten von Swissblock Technologies liefern ein differenziertes Bild für Bitcoin. Zwar hat das sogenannte „Bitcoin Price Momentum“ zuletzt deutlich nachgelassen, doch ein entscheidender Punkt bleibt bislang aus: Der Indikator fällt nicht unter die kritische Marke von -0,5. Genau diese Zone galt historisch oft als Bereich, in dem echte Breakdown-Phasen und stärkere Trendwechsel entstanden.

Stattdessen bewegt sich das Momentum aktuell lediglich von einem Zustand maximaler Stärke zurück in eine neutrale Konsolidierungsphase. Laut Swissblock ähnelt die aktuelle Struktur stark der Entwicklung aus dem Zeitraum Juni bis Juli 2025. Damals verlor Bitcoin ebenfalls zunächst deutlich an Momentum, ohne jedoch in eine tief negative Marktphase überzugehen. Anschließend stabilisierte sich der Markt über mehrere Wochen, bevor sich die nächste Aufwärtsbewegung entwickelte.

Bitcoin momentum has faded from full max momentum. But as long as it does not fall below -0.5, this does not imply breakdown. What usually follows is consolidation. The key reference is June–July 2025. Momentum faded from full strength, but the indicator never broke below… https://t.co/QkVFmMTReb pic.twitter.com/ZarKY77Bx3 — Swissblock (@swissblock__) May 21, 2026

Besonders wichtig ist dabei die sogenannte „Transition Area“ rund um die Nulllinie des Indikators. Genau dort befindet sich Bitcoin aktuell erneut. Historisch kam es in dieser Zone häufig zu sogenannten „Reignition“-Phasen — also Momenten, in denen neues Momentum aufgebaut wurde und der Markt wieder nach oben drehte.

Die Grafik zeigt zudem mehrere frühere Fehlsignale. So gab es Anfang 2026 beispielsweise einen „Failed Ignition“-Versuch, bei dem das Momentum kurzfristig ansprang, der Kursanstieg jedoch scheiterte. Aktuell scheint sich die Lage jedoch etwas stabiler darzustellen. Zwar ist das zuvor extrem bullische Momentum klar abgeflaut, doch bislang fehlen Hinweise auf eine Kapitulation oder massive Beschleunigung der Abwärtsdynamik.

Damit bleibt laut Swissblock vorerst ein Szenario der Konsolidierung wahrscheinlicher als ein direkter Absturz. Entscheidend wird nun, ob Bitcoin in den kommenden Wochen wieder positives Momentum aufbauen kann oder die wichtige Unterstützungszone unterhalb von -0,5 doch noch unterschritten wird.

Analysten uneinig: Bitcoin weiter bullisch oder droht der nächste Rücksetzer?

Der Bitcoin-Markt befindet sich aktuell klar in einer Entscheidungsphase. Während sich der Kurs nach dem Rücksetzer unter 80.000 US-Dollar zunächst stabilisiert, gehen die Einschätzungen führender Analysten derzeit deutlich auseinander. Genau das zeigt, wie unsicher die kurzfristige Marktrichtung aktuell ist.

Der bekannte Trader Ted Pillows sieht kurzfristig sogar noch Potenzial für eine Erholung in Richtung 79.500 bis 80.000 US-Dollar. Allerdings verweist er gleichzeitig darauf, dass die Spot-Nachfrage derzeit schwach bleibt. Der jüngste Kursanstieg könnte demnach vor allem durch das Schließen von Short-Positionen entstanden sein. Sollte die reale Nachfrage am Spotmarkt weiter nachlassen, hält Ted Pillows anschließend eine Fortsetzung des Abwärtstrends für wahrscheinlich. Besonders die Zone rund um 78.000 bis 80.000 US-Dollar bleibt laut seiner Analyse entscheidend.

$BTC broke above the $78,000 level today. But the spot demand isn't strong at all. Despite that, Bitcoin could rally towards $79,500-$80,000 as shorts are being closed now. After that, BTC will likely continue its downtrend if spot demand continues to weaken. pic.twitter.com/cjgnFHxXJW — Ted (@TedPillows) May 21, 2026

Deutlich bullischer zeigt sich hingegen Analyst Sminston With. Er verweist auf das langfristige sogenannte „Power-Law“-Modell von Bitcoin. Dieses Unterstützungsmodell basiert auf historischen Wachstumszyklen seit 2010 und habe laut seiner Analyse seit Ende 2015 bemerkenswert zuverlässig funktioniert. Besonders spannend: Das Modell signalisiert aktuell eine langfristige Unterstützung im Bereich von rund 73.000 US-Dollar. Trotz der jüngsten Korrektur bewegt sich Bitcoin also laut dieser Datenstruktur weiterhin oberhalb seines langfristigen Trendkanals.

The Bitcoin Support Line (Power-law derived) has been RIDICULOUSLY stable since late 2015. This is the 5th quantile support model today (orange) superimposed on the model that was PREDICTED by Bitcoin's price only up to late 2015 (dashed blue). Today the model price is ~$73K. pic.twitter.com/8Q3mMpjpXt — Sminston With 👁 (@sminston_with) May 20, 2026

Damit prallen aktuell zwei Sichtweisen aufeinander: kurzfristige Schwäche durch fehlende Nachfrage gegen langfristig weiterhin stabile Marktstruktur. Genau diese Unsicherheit erklärt auch die aktuell geringe Dynamik am Kryptomarkt.

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