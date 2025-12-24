BitMine hält an seiner Strategie fest und hat erneut Ether im Wert von 295 Mio. USD akkumuliert

Das Wichtigste in Kürze

BitMine hat seinen Ethereum-Bestand auf über 4,06 Millionen ETH erhöht, was einem aktuellen Marktwert von rund 12 Milliarden USD entspricht.

Allein innerhalb einer Woche erwarb das Unternehmen knapp 100.000 ETH zu einem Durchschnittspreis von 2.991 US-Dollar.

Langfristig will BitMine mindestens fünf Prozent des gesamten ETH-Angebots halten und plant dafür sogar eine eigene Staking-Plattform.

BitMine erhöht Ethereum-Treasury auf über 4.066.000 Coins

BitMine setzt sein ETH-Kaufprogramm trotz Kritik und hoher Volatilität konsequent fort, was das ambitionierte Ziel der Treasury-Firma unterstreicht: BitMine will der größte börsennotierte ETH-Holder sein und 5 Prozent des ETH-Gesamtbestands besitzen.

Unterdessen zeigen On-Chain-Daten, dass das Unternehmen zum Wochenstart eine große Menge Ether akquiriert hat und damit eine Kaufstrategie fortführt, die das gesamte Jahr geprägt hat.

Experten gehen davon aus, dass BitMine an jenem Tag knapp 29.462 ETH im Wert von 88 Millionen US-Dollar aufgesammelt hat, wobei sich die Transaktionen auf Wallets zurückführen lassen, die mit den Handelsplattformen BitGo und Kraken in Verbindung stehen.

Obwohl eine offizielle Bestätigung von BitMine ausblieb, fällt der Kauf zeitlich mit einer veröffentlichten Unternehmensmeldung zusammen:

In dieser gab BitMine bekannt, innerhalb einer Handelswoche insgesamt 98.852 ETH mit einem durchschnittlichen Kaufpreis von 2.991 US-Dollar pro Coin erworben zu haben, was etwa 295 Mio. USD entspricht.

Damit beläuft sich der Gesamtbestand auf mittlerweile 4.066.062 Coins, welche auf Basis aktueller Preise rund 12 Milliarden US-Dollar wert sind und BitMine nach Strategy zur zweitgrößten Krypto-Treasury-Firma weltweit machen.

Neben dem immensen Ethereum-Bestand hält BitMine allerdings noch 193 Bitcoin, eine Beteiligung an im Wert von 32 Millionen US-Dollar sowie Barmittel in Höhe von 1 Milliarde USD.

In weiteren aktuellen Meldungen wies BitMine Immersion Technologies für das Geschäftsjahr 2025 einen Nettogewinn von 328,16 Millionen US-Dollar aus, bei einem voll verwässerten Gewinn pro Aktie von 13,39 USD.

Das Unternehmen hat zudem Pläne bekannt gegeben, im ersten Quartal 2026 das „Made-in America Validator Network“ (MAVAN) zu starten – eine dedizierte Staking-Infrastruktur für seine Ethereum-Bestände. Lies hier unsere Ethereum-Prognose!

So bewertet BMNR-Chairman Tom Lee die aktuelle Lage von BitMine

Das rasante Akkumulationstempo unterstreicht BitMines langfristige Überzeugung von Ethereum und den Anspruch, sich einen substanziellen Anteil am gesamten ETH-Umlaufangebot zu sichern.

BMNR-Chairman Tom Lee hatte bereits mehrfach hervorgehoben, dass BitMine darauf abzielt, mindestens fünf Prozent des zirkulierenden Ethereum-Angebots zu erwerben. Dieses Ziel wird vom Unternehmen schon seit geraumer Zeit als zentraler Bestandteil der eigenen Unternehmensstrategie und langfristigen Vision kommuniziert. In einer begleitenden Stellungnahme zur jüngsten Offenlegung bekräftigte Lee diese Haltung noch einmal und sprach von messbaren sowie zunehmend beschleunigten Fortschritten. Er stellte BitMine als Schnittstelle zwischen klassischem Finanzsystem und moderner Blockchain-Infrastruktur dar und verwies dabei vor allem auf das Engagement im Bereich der Tokenisierung sowie auf die enge Zusammenarbeit mit Entwicklern innerhalb des DeFi-Ökosystems. Dennoch fiel die Marktreaktion verhalten aus. Die Aktie von BitMine schloss am Montag leicht im Minus und verlor 0,86 Prozent auf 31,09 US-Dollar. Auch Ethereum zeigte sich schwächer und gab in den letzten 24 Stunden um rund 2,5 Prozent auf etwa 2.950 US-Dollar nach. An der grundsätzlichen Ausrichtung von BitMine ändert dies jedoch nichts. Unabhängig von kurzfristigen Kursbewegungen verfolgt das Unternehmen weiterhin eine konsequente Akkumulationsstrategie und verzichtet bewusst darauf, den „richtigen Zeitpunkt zu erwischen“. Damit macht BitMine deutlich, dass es Ethereum nicht als spekulatives Handelsinstrument betrachtet, sondern als fundamentalen Vermögenswert mit zentraler Bedeutung für das Finanzökosystem der Zukunft. Erfahre hier du, wie du Ethereum kaufen kannst!