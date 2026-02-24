Das Wichtigste in Kürze

Edelmetalle digital kaufen: Gold, Silber & Co., physisch hinterlegt in Schweizer Tresoren.

Eigentum gesichert: Sie besitzen echte Barren („Own what you buy“).

Flexibel investieren: Bruchteilkäufe ab 1 € und Sparpläne möglich.

Neukunden-Bonus: 15 € Silber bei Trade über 50 € sichern.

Edelmetalle gelten seit Jahrhunderten als Wertspeicher. Was viele Anleger jedoch kennen, ist auch die Kehrseite: Der Kauf physischer Barren oder Münzen ist oft mit Aufschlägen, Öffnungszeiten, Lieferwegen und der Frage nach sicherer Lagerung verbunden.

Genau diese Hürden sind einer der Gründe, warum Gold und Silber im Alltag vieler Privatanleger zwar „auf der Wunschliste“ stehen, aber selten konsequent Teil der Strategie werden.

Digitale Edelmetalle: Einfach kaufen und physisch besitzen

Mit Bitpanda Metals will der österreichische Broker diesen Zugang vereinfachen: Anleger können Gold, Silber, Platin und Palladium digital kaufen und verkaufen – die zugrunde liegenden Bestände sind laut Anbieter zu 100 Prozent physisch hinterlegt und werden in der Schweiz in Hochsicherheitstresoren verwahrt.

Der Anspruch dahinter ist klar: die Komfortlogik moderner Investment-Apps mit der Substanz klassischer Sachwerte zu verbinden.

Ein zentraler Punkt für viele Nutzer ist dabei das Prinzip „Own what you buy“. Bitpanda betont, dass Käufer rechtliches Eigentum an einem konkreten Anteil physischer Barren erwerben und diese Bestände nicht Teil der Unternehmensbilanz sind. Das ist ein entscheidender Unterschied zu rein synthetischen Produkten, bei denen Anleger lediglich auf Preisbewegungen spekulieren, ohne einen Anspruch auf das zugrunde liegende Metall zu haben.

Praktisch bedeutet das: Sie sehen Ihre Edelmetall-Positionen in der App, können sie jederzeit handeln und müssen sich nicht um Transport oder Verwahrung kümmern. Gleichzeitig bleibt der Sachwert-Charakter erhalten, weil hinter der digitalen Darstellung reale Barren stehen – inklusive LBMA-Zertifizierung, die im Edelmetallmarkt als Qualitätsstandard gilt.

Silber & Co. clever lagern: Zollfreie Aufbewahrung in der Schweiz

Besonders relevant für Silber-Interessierte ist außerdem das Lagerkonzept. Bitpanda verwahrt die Edelmetalle in einem zollfreien Lager in der Schweiz. Dadurch fällt auf Käufe nach Angaben des Anbieters keine Mehrwertsteuer an – auch nicht bei Silber, Platin oder Palladium. Für Anleger, die Silber als Beimischung nutzen möchten, kann das einen spürbaren Unterschied machen, weil Silber im klassischen Handel je nach Land häufig mit Umsatzsteuer belastet ist.

Auch bei der Mindestanlage verfolgt Bitpanda einen „kleiner Einstieg, große Flexibilität“-Ansatz: Bruchteilkäufe sind bereits ab 1 Euro möglich. Das ist besonders für alle interessant, die nicht sofort größere Beträge binden möchten oder Edelmetalle lieber schrittweise aufbauen. Ergänzend lassen sich Sparpläne einrichten – täglich, wöchentlich, zweiwöchentlich oder monatlich –, um regelmäßige Käufe automatisiert umzusetzen.

15€ Silber Bonus sichern: Bitpanda Willkommensaktion

Als zusätzlichen Anreiz bietet Bitpanda aktuell eine zeitlich begrenzte Willkommensaktion: Neue, vollständig verifizierte Nutzerinnen und Nutzer aus den teilnehmenden Märkten erhalten 15 Euro in Silber gutgeschrieben, wenn sie im Aktionszeitraum (Mitte Februar bis Mitte März 2026) mindestens einen Edelmetall-Trade über 50 Euro durchführen.

Die Aktion ist bewusst einfach gehalten und soll es erleichtern, Bitpanda Metals ohne komplizierte Hürden kennenzulernen.

Warum kann eine Edelmetall-Beimischung gerade 2026 interessant sein? Viele Portfolios sind stark auf Aktien und digitale Assets ausgerichtet. Edelmetalle können hier als zusätzlicher Baustein dienen – nicht als Gegenspieler, sondern als Ergänzung. Gold wird häufig als langfristiger Wertspeicher wahrgenommen, Silber zusätzlich als Metall mit industrieller Nachfrage. Wer Edelmetalle nutzt, setzt damit oft auf ein anderes Risikoprofil als bei reinen Wachstums- oder Technologiewetten.

Bitpanda Metals richtet sich dabei ausdrücklich nicht nur an „Hardcore“-Edelmetallfans. Der Service ist so gestaltet, dass auch Einsteiger schnell verstehen, was sie kaufen, wie die Verwahrung funktioniert und wie sie Positionen anpassen können – ohne sich mit Lieferketten, Stückelungen oder Lagerkosten in Eigenregie beschäftigen zu müssen.

Damit entsteht ein Angebot, das Edelmetalle in die digitale Investmentroutine holt: Kaufen, halten, regelmäßig besparen – oder bei Bedarf wieder verkaufen. Für Anleger, die ihre Vermögensstruktur 2026 breiter aufstellen möchten, kann das ein pragmatischer Weg sein, Sachwerte in den Alltag zu integrieren.

Rechtliche Hinweise / Disclaimer: Bitpanda Metals (M-Token) wird von der Bitpanda Metals GmbH angeboten und ist ein nicht reguliertes Produkt. Bitpanda Metals gilt nicht als Kryptowert im Sinne der Verordnung über Märkte für Kryptowerte (MiCAR). Investitionen sind mit Risiken verbunden, einschließlich Gegenparteirisiken im Zusammenhang mit der Lagerung durch externe Verwahrer. Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Es kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals kommen. Diese Mitteilung stellt keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Abschluss einer Transaktion dar.