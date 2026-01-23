Bitwise bringt den BPRO-ETF: Bitcoin und Gold als Schutz vor Geldentwertung

Das Wichtigste in Kürze

Bitwise lanciert mit dem BPRO-ETF ein Anlageprodukt, das gezielt auf Bitcoin und Edelmetalle als Schutz gegen die Entwertung von Fiatwährungen setzt.

Das Produkt richtet sich an vorsichtige Anleger und Finanzberater, die nach alternativen Strategien zum Vermögenserhalt suchen.

Experten wie Matt Hougan und Ray Dalio unterstreichen, dass eine intelligente Mischung aus Bitcoin und Gold Portfolios gegen Inflation und Währungsrisiken stärken kann.

In Zeiten anhaltender Inflation und wachsender Unsicherheit an den Finanzmärkten richten sich immer mehr Anleger nach innovativen Strategien, um ihr Vermögen zu schützen. Mit dem neuen Bitwise Proficio Currency Debasement ETF (BPRO) wird das Thema „Wertverlust des Geldes“ nun erstmals mit einem börsengehandelten Fonds (ETF) adressiert, der Kryptowährungen wie Bitcoin und klassische Edelmetalle unter einem Dach vereint.

Anlegern bietet sich so eine neuartige Möglichkeit, in einem einzigen Produkt von den Stärken beider Anlageklassen zu profitieren. Ob das Konzept aufgeht und wie es den Spagat zwischen Sicherheit und Wachstumschancen meistert, lesen Sie in den folgenden Abschnitten.

BPRO: Neugierige Blicke auf ein innovatives ETF-Konzept mit Bitcoin

Mit dem Start des BPRO-ETF setzt der US-Vermögensverwalter Bitwise in Kooperation mit Proficio Capital Partners ein klares Zeichen: Die Kombination aus Bitcoin, Gold und weiteren Rohstoffen im Portfolio soll als Schutz gegen den Kaufkraftverlust von Papierwährungen dienen. Der ETF wird aktiv verwaltet und hält stets mindestens 25 Prozent seines Kapitals in Gold, während zusätzlich flexibel in Silber, Platin, Palladium sowie Aktien von Bergbauunternehmen und Bitcoin investiert wird. Besonders spannend: Die Mischung erlaubt dynamische Anpassungen an Marktgegebenheiten – ein Vorteil gegenüber klassischen „Buy-and-Hold“-Strategien in Einzelwerten. Auch die Zusammenarbeit mit Proficio Capital Partners, die rund fünf Milliarden Dollar verwalten, unterstreicht die Seriosität des neuen Fonds.

Lies auch: BTC Prognose 2025 bis 2030: Wird der Preis steigen?

Die Debasement-These: Warum Anleger jetzt umdenken

Kernidee des Fonds ist die „Debasement-These“ – die Annahme, dass Regierungen und Notenbanken inflationäre Geldpolitik forcieren könnten, um steigende Staatsschulden zu finanzieren. Gerade in den USA wächst die Sorge vor einer Abwertung des Dollars – verstärkt durch die Erfahrungen mit expansiver Geldpolitik seit der Finanzkrise. Laut Matt Hougan, Chief Investment Officer bei Bitwise, gilt das Schwinden der Kaufkraft als größte reale Bedrohung für wohlhabende Familien. Als plakatives Beispiel dient ihm eine 10-Billionen-Dollar-Banknote aus Simbabwe: Ein Mahnmal dafür, wie rasch Hyperinflation Reichtum vernichten kann. Anleger erkennen zunehmend, dass Diversifikation allein nicht reicht, um dem Wertverlust von Fiatwährungen zu begegnen.

Today, the debasement trade has a new weapon in its arsenal. Introducing the Bitwise Proficio Currency Debasement ETF (NYSE: BPRO), a first-of-its-kind, actively managed investment strategy targeting assets poised to benefit from the eroding purchasing power of fiat currencies… pic.twitter.com/kpKPFK26p0 — Bitwise (@BitwiseInvest) January 22, 2026

Marktdynamik: Edelmetalle steigen, Bitcoin unter Druck

Auffällig ist, dass Gold- und Silberpreise im vergangenen Jahr laut Yahoo Finance um über 70 beziehungsweise 200 Prozent zugelegt haben. Im Gegensatz dazu schwächelte Bitcoin zuletzt trotz neuer Höchststände, wobei der Kurs im Jahresvergleich um 15 Prozent fiel. Diese divergente Entwicklung verdeutlicht, dass unterschiedliche Assetklassen unterschiedlich auf globale Ereignisse reagieren. Dennoch gilt: Die stärkere Nachfrage nach sicheren Häfen resultiert aus der Sorge, dass traditionelle Währungen gezielt entwertet werden könnten. Hier setzt der BPRO-ETF an und versucht, beide Trends geschickt in einem Produkt zu bündeln – ein Balanceakt zwischen Wachstumschancen und Krisenschutz.

Guide: Welche Kryptowährungen kaufen: Top Coins mit Potenzial 2025

Zielgruppe: Finanzberater und institutionelle Investoren

Der Fonds richtet sich primär an professionelle Finanzberater und institutionelle Investoren, die bislang oft „null Prozent“ Absicherung gegen Währungsentwertung in ihren Kundendepots ermöglichen. Laut Hougan verfolgt Bitwise bewusst das Ziel, ein Produkt für all jene bereitzustellen, die klassische Vermögensverwaltungsstrategien um eine Komponente erweitern möchten, die gezielt vor den Risiken inflationärer Tendenzen schützt. Die Kombination aus aktivem Management und breiter Allokation ist dabei ein Alleinstellungsmerkmal, das nicht nur für große Depots, sondern auch für vermögende Privatkunden attraktiv sein kann – besonders in unsicheren Zeiten.

Fiat money has problems. The U.S. dollar has lost 40% of its purchasing power since 2006, U.S. debt is approaching $40 trillion, and the global money supply has almost doubled over the past decade. What can investors do to shield themselves from it? Join Bitwise’s @Matt_Hougan… — Bitwise (@BitwiseInvest) January 22, 2026

Kostenstruktur: BPRO versus traditionelle Krypto-ETFs

Mit einer Gesamtkostenquote von 0,96 Prozent ist der BPRO teurer als viele reine Bitcoin-ETFs, die teilweise unter 0,2 Prozent liegen. Bitwise rechtfertigt dies mit der aktiven Steuerung des Fonds und der breiteren Diversifikation – ein Service, den passiv verwaltete Produkte nicht bieten. Zum Vergleich: Der hauseigene Bitcoin-Spot-ETF verwaltet 3,5 Milliarden USD und ist damit der fünftgrößte seiner Art in den Vereinigten Staaten. Anleger müssen sich also entscheiden, wie viel Mehrwert ihnen ein dynamisch gemanagtes Produkt wert ist. Doch angesichts der wachsenden Unsicherheiten rund um Inflation und Staatsverschuldung könnte sich der Aufpreis langfristig lohnen.

Guide: Krypto Wallet Vergleich 2025: Sicherheit, Funktionen und Top-Anbieter im Check

Stimmen der Experten: Prominente Befürworter und ihre Argumente für Bitcoin

Finanzgrößen wie Ray Dalio raten bereits seit Längerem dazu, mindestens 15 Prozent eines Portfolios in Gold und Bitcoin zu halten. Dalio sieht dabei gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten Gold als Favoriten – doch auch Bitcoin wird zunehmend als Inflationsschutz akzeptiert. Die starke Nachfrage nach Gold seitens der Zentralbanken habe laut Matt Hougan einen parabolischen Anstieg des Goldpreises ausgelöst. Während Gold auf institutioneller Ebene geboomt hat, bleibt Bitcoin für viele Zentralbanken außen vor – das institutionelle Interesse an Krypto-ETFs aber nimmt stetig zu. Ein klarer Trend: Die Märkte schichten um und suchen nach Alternativen zu klassischen Währungen.

Last year, Harvard’s endowment bought gold and bitcoin as a hedge against currency debasement. Now, you can too, in a single actively managed ETF. Excited to launch the Bitwise Proficio Currency Debasement ETF ($BPRO). — Matt Hougan (@Matt_Hougan) January 22, 2026

Nachfrage und Angebot: Parallelen zwischen Bitcoin und Gold

Ein besonderes Momentum erhält der BPRO-ETF durch die aktuelle Nachfrage nach Bitcoin: Seit Einführung der Spot-Bitcoin-ETFs kaufen institutionelle Anleger über 100 Prozent der täglichen Bitcoin-Produktion. Matt Hougan verweist darauf, dass sich – analog zu Gold – auch Bitcoin auf absehbare Zeit ein entscheidender Nachfrageüberhang einstellen könnte. Sollte diese Entwicklung anhalten, wäre eine ähnliche, starke Preisrallye denkbar wie zuletzt bei Gold, das seit der verstärkten Nachfrage durch Zentralbanken massive Höhenflüge erlebte. Dennoch bleibt Bitcoin in mancher Hinsicht ein riskanteres Asset – eine Besonderheit, die den Fonds so interessant macht.

Jetzt Bitcoin mit Sofortüberweisung kaufen

Risiken und Chancen: Für wen eignet sich der BPRO?

Wie bei jeder Anlageform lauern auch beim BPRO Risiken: Schwankende Kurse bei Bitcoin, Rohstoffen und Minenaktien machen das Produkt volatil. Zugleich bieten die breite Streuung und die aktive Steuerung Chancen, Marktrisiken abzufedern und das Portfolio gezielt zu stärken. Insbesondere für Anleger, die Wert auf Diversifikation und strategischen Vermögenserhalt legen, könnte der ETF eine geeignete Wahl sein. Letztlich bleibt es eine individuelle Entscheidung, wie hoch die Bereitschaft für innovative Investmentlösungen ist. Den „perfekten” Inflationsschutz wird es wohl nie geben – doch der BPRO dürfte viele Anleger neugierig machen.

One year ago, the first pro-crypto President took office. Since then,$BTC is down 12%.$ETH is down 5%.$XRP is down 40%.$SOL is down 50%.

Other large caps are down 50%-60%.

Mid caps are down 70%-80%.

Small caps and memes are down 90%. Thankyou, Mr. President! — Ted (@TedPillows) January 20, 2026

Bitcoin Fazit: Neue Wege für Anleger in volatilen Zeiten

Der Bitwise Proficio Currency Debasement ETF steht sinnbildlich für eine neue Generation von Anlagestrategien, die traditionelle und digitale Vermögenswerte miteinander vereinen. In einer Zeit, in der Zentralbankpolitik und Inflation das Vertrauen in Fiatwährungen erschüttern, eröffnet der ETF neue Möglichkeiten zum Schutz des eigenen Kapitals. Anleger profitieren von aktiver Steuerung, smarter Diversifikation und der Chance, sowohl von den defensiven Qualitäten von Edelmetallen als auch von den Wachstumschancen digitaler Assets zu profitieren. Wer bereit ist, in turbulenten Märkten um die Ecke zu denken, findet im BPRO-ETF eine spannende Option zur Absicherung und Wertsteigerung des eigenen Portfolios.