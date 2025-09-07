Bitwise listet 5 neue Krypto-ETPs an der SIX Swiss Exchange

Das Wichtigste in Kürze

Bitwise bringt fünf neue Krypto-ETPs an die SIX Swiss Exchange.

Sie bilden Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana und einen diversifizierten Index ab.

Die Produkte versprechen Transparenz, Regulierung und Benutzerfreundlichkeit.

Institutionelle und private Investoren haben Zugang zu Renditemöglichkeiten, Diversifikation und etablierten Münzen.

Dies festigt weiter die Position von Bitwise auf dem europäischen Krypto-Markt und in der Schweizer Finanzszene.

Die Listings bieten sowohl institutionellen als auch privaten Anlegern Zugang zu transparenten, liquiden und sicheren Anlagevehikeln, die eine Reihe von digitalen Vermögenswerten abbilden und einige der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung repräsentieren.

BITWISE LISTS 5 NEW CRYPTO ETPS ON SIX SWISS EXCHANGE BITWISE CORE BITCOIN $BTC ETP (BTC1) BITWISE ETHEREUM $ETH STAKING ETP (ET32) BITWISE PHYSICAL $XRP ETP (GXRP) BITWISE SOLANA $SOL STAKING ETP (BSOL) BITWISE MSCI DIGITAL ASSETS SELECT 20 ETP (DA20) — The Wolf Of All Streets (@scottmelker) September 7, 2025

Die neu eingeführten Produkte sind:

Bitwise Core Bitcoin ETP (BTC1)

Bitwise Ethereum Staking ETP (ET32)

Bitwise Physical XRP ETP (GXRP)

Bitwise Solana Staking ETP (BSOL)

DA20 MSCI Digital Select 20 ETP von Bitwise

Dies steht im Einklang mit der Stellung der Schweiz als führender Markt für digitale Finanzanlagen und demonstriert Bitwise’s Engagement, eine Brücke zwischen traditioneller Finanzwelt und Krypto-Ökonomie zu schlagen.

Die Bedeutung von Krypto-ETPs

I'm pleased to share the SEC approved in-kind creations and redemptions for crypto ETPs. The approvals continue to build a rational regulatory framework for crypto, leading to a deeper and more dynamic market, which will benefit all American investors. https://t.co/UbQ9pXlBpD pic.twitter.com/DX8ub16Ey3 — Paul Atkins (@SECPaulSAtkins) July 29, 2025

Krypto-ETPs sind Anlageinstrumente, die den Preis von Kryptowährungen oder einer Gruppe digitaler Münzen replizieren. Sie sind börsennotiert und bieten Händlern und Investoren ungehinderten Zugang zu Krypto-Märkten, ohne private Schlüssel, Wallets oder komplizierte Verwahrungslösungen verwalten zu müssen.

„ETPs sind insbesondere für Institutionen der bequemste, regulierte und sichere Weg, in Krypto-Assets zu investieren. Die umfangreiche Palette an Krypto-ETPs wird durch den Start von Bitwise an der SIX ergänzt, was auf ein wachsendes Interesse der Investoren sowie auf einen intensiveren Wettbewerb unter den Emittenten hinweist.

Bitwise Core Bitcoin ETP (BTC1)

Bitcoin ist die größte Kryptowährung der Welt und genießt die beste institutionelle Unterstützung. Das Bitwise Bitcoin ETP bietet physische Exponierung gegenüber Bitcoin, was bedeutet, dass für jede Bitwise Bitcoin ETP-Aktie, die Sie besitzen, sichergestellt ist, dass die zugrunde liegenden Bitcoins, die Ihre Investition stützen, ebenfalls gesichert sind.

Für Investoren stellt BTC1 eine Gelegenheit dar, das langfristige Potenzial des steigenden Wertes von Bitcoin in einem transparenten und börsennotierten Paket zu nutzen. Dies ist besonders relevant für diejenigen Investoren, die lieber ein reguliertes Asset besitzen möchten, als sich der Kryptowährung auszusetzen.

Bitwise Ethereum Staking ETP (ET32)

Das zweitgrößte Blockchain-Netzwerk, Ethereum, hat jetzt das PoS (Proof-of-Stake)-System und Staking ist zu einem wesentlichen Bestandteil seines Wertversprechens geworden. Das Bitwise Ethereum Staking ETP (ET32) bietet Händlern Exponierung gegenüber ETH und gleichzeitig systematisches Staking, um die Rendite aus dem PoS-Netzwerk von Ethereum zu erfassen.

Dies unterscheidet ET32 von den traditionellen ETH-Produkten, die nur Preisexponierung ermöglichen, und macht es zum weltweit ersten ETH 2.0 Renditeprodukt. ET32 kann eine gute Option für private und institutionelle Investoren in einem Niedrigzinsumfeld sein.

Bitwise Physical XRP ETP (GXRP)

Es gibt viel Aufregung um XRP, eine der am aktivsten gehandelten Kryptowährungen, nicht nur wegen seiner Verwendung bei kostengünstigen grenzüberschreitenden Zahlungen (und den rechtlichen Auseinandersetzungen in der Vergangenheit in den USA). Trotz staatlicher Beschränkungen ist Ripple (XRP) eines der am meisten verfolgten Projekte.

Das Bitwise Physical XRP ETP bietet Investoren die Sicherheit, Liquidität und Qualität, die sie von börsengehandelten Aktien erwarten. Bitwise hat einen Weg geschaffen, der es europäischen Investoren ermöglicht, an der Einführung von XRP teilzunehmen, ohne jemals das Token selbst verwahren zu müssen.

Bitwise Solana Staking ETP (BSOL)

Solana hat sich schnell als eine der am meisten diskutierten Blockchain-Plattformen auf dem Markt etabliert und bietet schnelle Transaktionen, niedrige Gebühren und ein steigendes Entwicklerinteresse. Das Bitwise Solana Staking ETP (BSOL) bietet Investoren Exponierung gegenüber SOL beim Staking, so die Pressemitteilung. Ähnlich wie das Ethereum Staking ETP bietet BSOL sowohl Preissteigerungspotenzial als auch Rendite.

Dieses doppelte Renditeprofil in einem Produkt zeigt, dass Bitwise Produkte entwickelt, die nicht nur Exponierung bieten, sondern auch das sich entwickelnde Engagement mit digitalen Vermögenswerten widerspiegeln.

Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP (DA20)

Die am stärksten diversifizierte Kreation ist das Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP (DA20), das einen Korb der 20 größten digitalen Vermögenswerte nach Marktkapitalisierung basierend auf der MSCI-Methodik abbildet. Es bietet Investoren Exponierung gegenüber einer breiten Palette des Krypto-Marktes in einem einzigen Schritt.

Für Investoren, die nicht auf bestimmte Gewinner setzen möchten, bietet DA20 sofortige Diversifikation und minimiert das Risiko, sich auf einen einzelnen Vermögenswert zu verlassen. Es ist auch ein Benchmark für das allgemeine Wachstum der Krypto-Ökonomie.

Breitere Marktimplikationen

NEW: Here is a list of all the filings and/or applications I'm tracking for Crypto ETPs here in the US. There are 92 line items in this spreadsheet. You will almost certainly have to squint and zoom to see but best I can do on here pic.twitter.com/lDhRGEQBoW — James Seyffart (@JSeyff) August 28, 2025

Die fünf ETPs bringen den wachsenden Trend zur Verbriefung digitaler Vermögenswerte auf den Markt, da die ETPs sowohl privaten als auch institutionellen Händlern ermöglichen, sich dieser neuen und aufregenden Anlageklasse auszusetzen und sie zuzuweisen. Bitwise nutzt den einfachen Listing-Mechanismus und die aktive Investorenbasis der SIX in der Schweiz.

Besonders bemerkenswert an der Entscheidung ist, dass in Europa, wo institutionelle Investoren mehr Wert auf Transparenz und Compliance legen, Krypto-ETPs von großer Bedeutung sind. Mit Produkten wie BTC1, ET32, GXRP, BSOL und DA20 sind Krypto-Märkte jetzt so einfach zu handeln wie nie zuvor.

I think a lot of people still think of 2021 as the peak in speculative activity in markets A look under the hood shows that things have only gotten crazier since, and people are embracing big bets more than ever before, whether it’s in leveraged ETPs, crypto or 0dtes pic.twitter.com/CYdCiUB3uq — Gunjan Banerji (@GunjanJS) August 18, 2025

Die Hinzufügung von fünf neuen Krypto-ETPs von Bitwise an der SIX Swiss Exchange ist eine wichtige Entwicklung für die europäische digitale Vermögensindustrie. Durch das Angebot einer Kombination aus Einzelasset-Produkten und diversifizierten Indexprodukten kann Bitwise verschiedene Investorengruppen ansprechen, von denen, die einfach etablierte Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum halten möchten, bis hin zu denen, die an der Erzielung von Renditen durch Staking oder Diversifizierung interessiert sind.

Solche ETPs sind ein entscheidender Schritt zur Überbrückung der traditionellen Finanzmärkte und der Krypto-Ökonomie. Die neu eingeführten Bitwise-Fonds bieten Investoren eine sichere, transparente und institutionell ausgerichtete Möglichkeit, auf die nächste Welle der Krypto-Adoption zuzugreifen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.