Das Wichtigste in Kürze

Finks jüngster Kommentar ist keine isolierte Beobachtung, sondern Teil eines mehrjährigen strategischen Narrativs.

Im zweiten Jahr in Folge hat der BlackRock-Chef seinen Jahresbrief genutzt, um für die „Aktualisierung der veralteten Infrastruktur“ (old-school plumbing) an den Kapitalmärkten zu werben.

Dies deckt sich mit den konkreten Schritten des Unternehmens in diesem Bereich; über den medienwirksamen IBIT Spot Bitcoin ETF hinaus, der ein Vermögen von über 93 Milliarden USD angehäuft hat, hat das Unternehmen aktiv Kapital in die Infrastruktur investiert.

In seinem diese Woche veröffentlichten jährlichen Brief an die Aktionäre formulierte BlackRock-CEO Larry Fink eine Vision, in der die Tokenisierung das Investieren in einen Prozess verwandelt, der so nahtlos ist wie digitale Zahlungen.

Der Leiter des weltweit größten Vermögensverwalters – der ein verwaltetes Vermögen von 13,5 Billionen USD kontrolliert – argumentierte, dass die auf Blockchain basierende Umstrukturierung der Finanzmärkte es der „Hälfte der Weltbevölkerung“ mit digitalen Wallets ermöglichen könnte, Vermögenswerte mit der gleichen Leichtigkeit zu handeln wie das Versenden von Bargeld.

Die Kommentare unterstreichen den aggressiven Schwenk von BlackRock in Richtung On-Chain-Finanzen, was durch den 2,8 Milliarden USD schweren BUIDL-Fonds belegt wird, der sich schnell zu einer dominierenden Kraft auf dem Markt für tokenisierte Staatsanleihen entwickelt hat.

JUST IN: BlackRock CEO Larry Fink says tokenization could transform finance like the internet did in 1996. — Watcher.Guru (@WatcherGuru) March 23, 2026

BlackRocks institutioneller Schwenk hin zur On-Chain-Infrastruktur

Finks jüngster Kommentar ist keine isolierte Beobachtung, sondern Teil eines mehrjährigen strategischen Narrativs. Im zweiten Jahr in Folge hat der BlackRock-Chef seinen Jahresbrief genutzt, um für die „Aktualisierung der veralteten Infrastruktur“ (old-school plumbing) an den Kapitalmärkten zu werben. Dies deckt sich mit den konkreten Schritten des Unternehmens in diesem Bereich; über den medienwirksamen IBIT Spot Bitcoin ETF hinaus, der ein Vermögen von über 93 Milliarden USD angehäuft hat, hat das Unternehmen aktiv Kapital in die Infrastruktur investiert. Dazu gehört die strategische Partnerschaft mit Securitize zur Einführung des BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL), der nun die Blockchains von Ethereum, Solana und Avalanche nutzt, um Liquidität zu verwalten.

Das Unternehmen ist über die bloße Befürwortung hinaus zur aktiven Infrastrukturentwicklung übergegangen. Als Beweis für dieses Engagement hat BlackRock kürzlich eine Beteiligung an Bitmine Immersion Technologies erworben, was ein Interesse an der zugrunde liegenden Hardware und den Settlement-Layern des Ökosystems signalisiert.

Fink vergleicht den aktuellen technologischen Wandel mit dem Übergang von Postdiensten zu E-Mails und deutet an, dass die Reibungskosten des traditionellen Finanzwesens obsolet werden. Diese strukturelle These besagt, dass es bei der Digitalisierung von Vermögenswerten nicht nur um Krypto-Spekulation geht, sondern um die Erhöhung der Kapitalgeschwindigkeit in regulierten Märkten.

In 2017 Jamie Dimon said he’d FIRE anyone who traded Bitcoin. In 2020 Goldman Sachs said Bitcoin „is not an asset class.“ In 2021 Larry Fink said there was „very little demand.“ Now in 2026:

→ BlackRock runs the biggest Bitcoin ETF on earth

→ Goldman has its own Bitcoin… pic.twitter.com/IK93KC0tUX — Green Candle (@Greencandleit) March 20, 2026

Die Analogie, dass Investieren „so einfach wie Zahlungen“ wird, beruht auf spezifischen technischen Möglichkeiten, die der Distributed-Ledger-Technologie eigen sind. Im traditionellen Bankensystem dauert die Abwicklung von Aktien oft T+1 oder T+2 Tage aufgrund fragmentierter Clearinghäuser und getrennter Kontenbücher für Bargeld und Wertpapiere. Die Tokenisierung hingegen ermöglicht das atomare Settlement – bei dem der Austausch von Vermögenswerten und Kapital gleichzeitig auf einem gemeinsamen Ledger stattfindet. Fink stellte fest, dass dieser Wandel nicht nur die Effizienz verbessert, sondern auch die Fraktionierung ermöglicht, wodurch hochwertige Vermögenswerte in Einheiten zerlegt werden können, die für Kleinanleger mit digitalen Wallets erschwinglich sind.

Diese Vision deckt sich mit den jüngsten Bemühungen der Branche zur Standardisierung der Digitalisierung von Vermögenswerten. So wie das World Gold Council kürzlich ein Framework für tokenisiertes Gold veröffentlichte, um Interoperabilität zu gewährleisten, setzt sich BlackRock für einen einheitlichen digitalen Standard ein, der es ermöglicht, Vermögenswerte ohne die Latenzzeiten des Korrespondenzbankwesens über Grenzen hinweg zu transferieren. Durch die Kodierung von Compliance-Regeln direkt in den Token – oft über Standards wie ERC-3643 – können Emittenten komplexe regulatorische Prüfungen automatisieren, die derzeit manuelle Überwachung erfordern. Laut Finks Brief macht diese „Modernisierung der Infrastruktur“ Investitionen einfacher zu emittieren und zu handeln, wodurch die Barrieren scheinbar beseitigt werden, die Kleinanlegerkapital historisch von anspruchsvollen Märkten ferngehalten haben.

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Strategische Auswirkungen für den 2 Billionen USD schweren RWA-Markt

Finks Kommentare kommen zu einem Zeitpunkt, an dem der Sektor für Real-World-Assets (RWA) von experimentellen Pilotprojekten zu einem Markt heranreift, der 2025 mit über 2 Billionen USD bewertet wurde. Große Finanzinstitute beobachten nicht mehr nur von der Seitenlinie aus; Wettbewerber wie Franklin Templeton und Fidelity konkurrieren aktiv um On-Chain-Liquidität und treiben ein Rennen um die Tokenisierung von allem voran, von Geldmarktfonds bis hin zu Private Equity. Der Trend ist allgegenwärtig: Sogar Coinbase und die Apex Group sind eine Partnerschaft eingegangen, um einen Bitcoin-Yield-Fonds zu tokenisieren, was die institutionelle Nachfrage nach Produkten widerspiegelt, die krypto-nativen Ertrag mit regulierten Strukturen verbinden.

Larry Fink talks tokenization & crypto in BlackRock’s 2026 Annual Chairman’s Letter to Investors: pic.twitter.com/II0aO8vfTW — Altcoin Daily (@AltcoinDaily) March 23, 2026

Der Übergang steht jedoch vor erheblichen regulatorischen Hürden. Während die SEC Pilotprogramme für tokenisierte Aktien genehmigt hat und Nasdaq eine Partnerschaft mit Talos eingegangen ist, um tokenisierte Sicherheiten zu testen, erfordert eine breite Akzeptanz Klarheit darüber, ob Sekundärverkäufe als Wertpapiertransaktionen gelten. Die Bereitschaft der Regulierungsbehörden, diese Systeme zu testen, markiert einen bedeutenden Schwenk weg von dem auf Durchsetzung fokussierten Ansatz der Vorjahre. Wird dies sofort die bestehende Liquidität verdrängen? Unwahrscheinlich, aber es schafft die regulierte Brücke, auf die große Banken gewartet haben.

Da BlackRock weiterhin Digital-Asset-Teams in allen Abteilungen integriert, verschiebt sich der Fokus darauf, wie schnell die US-Regulierungsbehörden diese modernisierten Wege akzeptieren werden. Da die SEC Offenheit für das Testen von tokenisierten Aktien signalisiert, könnte die Infrastruktur, die Fink voraussieht, schneller eintreffen als die legislativen Rahmenbedingungen, die zu ihrer Steuerung erforderlich sind. Die Fähigkeit, komplexe Trades über eine mobile Wallet auszuführen, ist heute technisch machbar; der verbleibende Zeitplan hängt fast ausschließlich von der Regulierung ab.