Das Wichtigste in Kürze

Das Kernwertversprechen des BlackRock iShares Staked Ethereum Trust, ETHB, liegt in der Integration von Staking-Renditen direkt in die ETF-Struktur.

Laut Prospekt des Fonds werden unter normalen Bedingungen zwischen 70 % und 95 % der Ether-Bestände des Portfolios gestakt.

Dieser Mechanismus generiert Belohnungen aus der Konsensschicht des Ethereum-Netzwerks, die anschließend in Bargeld umgewandelt und als monatliche Dividenden an die Anteilseigner ausgeschüttet werden.

BlackRock hat den iShares Staked Ethereum Trust (ETHB) offiziell aufgelegt und damit das Debüt des ersten US-Spot-Ethereum-ETFs mit nativen Staking-Funktionen markiert. Der Fonds nahm am 12. März den Handel an der Nasdaq auf und führte einen wettbewerbsfähigen Gebührenverzicht ein, der die Verwaltungsgebühr für die ersten 12 Monate oder bis das verwaltete Vermögen (AUM) 2,5 Milliarden USD erreicht, auf nur 0,12 % senkt. Diese strategische Preisgestaltung unterbietet bestehende Produkte aggressiv und positioniert ETHB so, dass renditeorientiertes Kapital in einem reifenden Markt gewonnen wird.

Der Markteintritt von BlackRock schließt eine kritische Marktlücke und bietet Anlegern einen strukturierten Zugang zu ETH-Belohnungen, ohne den technischen Aufwand für die Verwaltung von Validator-Nodes oder die On-Chain-Verwahrung. Die Gebührensenkung um 50 % gegenüber dem Standardregelsatz von 0,25 % signalisiert die Absicht des Unternehmens, die Liquidität im Bereich der Ethereum-Staking-ETFs schnell zu konsolidieren.

Big Money Is Moving Into $ETH, BlackRock Just Launched a New Yield ETF 🚨 Here’s what is happening 👇 The world’s largest asset manager BlackRock has launched a new ETF called iShares Staked Ethereum Trust ETF (ETHB) on the Nasdaq. This ETF lets investors buy Ethereum and also… pic.twitter.com/3c3cVJSOYw — Open4profit (@open4profit) March 13, 2026

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BlackRock iShares Staked Ethereum Trust: Gebührenstruktur und Staking-Mechanik

Das Kernwertversprechen des BlackRock iShares Staked Ethereum Trust, ETHB, liegt in der Integration von Staking-Renditen direkt in die ETF-Struktur. Laut Prospekt des Fonds werden unter normalen Bedingungen zwischen 70 % und 95 % der Ether-Bestände des Portfolios gestakt. Dieser Mechanismus generiert Belohnungen aus der Konsensschicht des Ethereum-Netzwerks, die anschließend in Bargeld umgewandelt und als monatliche Dividenden an die Anteilseigner ausgeschüttet werden.

Während die Standardkostenquote bei 0,25 % liegt und damit dem iShares Ethereum Trust (ETHA) von BlackRock ohne Staking entspricht, bietet der anfängliche Gebührenverzicht auf 0,12 % einen unmittelbaren Renditevorteil. Staking-Belohnungen unterliegen einer Servicegebühr von 18 %, die zwischen BlackRock und seinem Verwahrpartner Coinbase für Validierungsdienste aufgeteilt wird. Selbst nach diesem Abzug bietet die Struktur eine positive Nettorendite im Vergleich zum Halten von ungenutztem Ether. Dieses Modell spiegelt aufkommende Trends in der Branche wider; ähnlich wie Grayscale und Canary kürzlich Staking-fähige Sui-ETFs aufgelegt haben, automatisiert BlackRock den Prozess der Renditegenerierung für Wall-Street-Investoren.

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Wie ETHB im Vergleich zu bestehenden Spot-Ethereum-ETFs abschneidet

Die Einführung des BlackRock ETHB schafft einen zweigeteilten Markt für Ether-Anlageprodukte. Bisher boten große US-Fonds wie der Fidelity Ethereum Fund (FETH) und der Grayscale Ethereum Trust (ETHE) nur ein Engagement zum Spotpreis, was Anleger dazu zwang, auf die On-Chain verfügbare jährliche Rendite von etwa 3 % zu verzichten. Durch die Einbeziehung von Staking macht der ETHB Spot-ETFs ohne Staking aufgrund der Opportunitätskosten entgangener Renditen effektiv zu kostspieligen Haltepositionen.

Obwohl die Aktivitäten im Ethereum-Netzwerk auf Rekordniveau geblieben sind, blieb die Preisentwicklung oft hinter der von Bitcoin zurück, was den Druck auf Produkte erhöhte, die eine Gesamtrendite unabhängig von einer reinen Wertsteigerung liefern können. Der 50%ige Gebührenverzicht von BlackRock ist eine klassische „Loss-Leader“-Strategie, die darauf abzielt, schnell verwaltetes Vermögen (AUM) aufzubauen – eine Wiederholung des Konzepts, das es dem iShares Bitcoin Trust (IBIT) ermöglichte, die Zuflüsse 2024 zu dominieren. Daten von Tracking-Unternehmen bestätigen, dass die Gebührenkompression zum primären Hebel für die Gewinnung von Marktanteilen wird.