Bodenbildung bei XRP erfolgreich? Bullische These

Das Wichtigste in Kürze

XRP zeigt relative Stärke zum Wochenstart, Kurs steigt um 3 Prozent.

Top-Analyst sieht erfolgreiche Bodenbildung, charttechnisch vielversprechende Zone.

Momentum bei XRP wirkt bullisch, Widerstand bei 1,58 US-Dollar.

XRP startet mit relativer Stärke in die neue Woche. Am Montag legt der Token rund 3 Prozent zu und zählt damit zu den stärksten Top-10-Coins. Der Kurs steigt auf etwa 1,45 US-Dollar und stabilisiert sich zunehmend oberhalb der Marke von 1,40 US-Dollar.

Damit verbessert sich kurzfristig das Chartbild, nachdem XRP zuletzt über längere Zeit wenig Dynamik zeigte. Einige Analysten sehen nun erste Hinweise auf eine erfolgreiche Bodenbildung. Sollte sich diese These bestätigen, könnte daraus ein bullisches Setup entstehen – insbesondere, wenn wichtige gleitende Durchschnitte und langfristige Trendlinien weiter verteidigt werden.

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XRP: Analyst sieht mögliche Bodenbildung bei 0,93 US-Dollar

Der Analyst EGRAG CRYPTO verweist in seiner aktuellen XRP-Analyse auf eine sogenannte „diminishing downside structure“. Gemeint ist damit, dass die Rückgänge von XRP relativ zur 200-Wochen-SMA in früheren Marktzyklen immer weniger tief ausfielen. Beim ersten großen Zyklustief lag XRP demnach rund 60 Prozent unter der 200-Wochen-Linie. Beim zweiten großen Tief waren es nur noch rund 40 Prozent. Daraus leitet der Analyst nun ab, dass ein mögliches nächstes Makro-Tief nur noch etwa 20 Prozent unterhalb der 200-Wochen-SMA liegen könnte.

#XRP – Bottoming Thesis Below 200 SMA : This Weekly #XRP chart presents a VERY interesting diminishing downside structure relative to the 200 SMA. Let’s break it down carefully: 🏳️First major cycle low:

▫️#XRP bottomed roughly: ~60% below the 200 SMA 🏳️Second major cycle low:… pic.twitter.com/G2GjA8iaGD — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) May 10, 2026

Konkret projiziert EGRAG daraus eine mögliche Tiefzone um 0,93 US-Dollar. Wichtig ist: Der Analyst sieht dies nicht als garantierten Boden, sondern als probabilistisches Framework. Die These lautet also nicht, dass XRP zwingend exakt dort drehen muss, sondern dass die Marktstruktur mit zunehmender Reife weniger extreme Kapitulationen benötigt.

Fundamental für diese Argumentation ist die Annahme, dass reifere Assets tendenziell geringere Abwärtsvolatilität zeigen. Frühere Marktzyklen waren häufig von 60 bis 80 Prozent starken Einbrüchen geprägt. Laut EGRAG könnte XRP inzwischen jedoch stärker institutionell stabilisiert sein und deshalb weniger tiefe Panikphasen ausbilden.

Charttechnisch verweist er zudem darauf, dass XRP weiterhin eine langfristige aufsteigende Trendlinie respektiert. Auch die 100- und 200-Wochen-SMAs würden als zyklische Gleichgewichtsbereiche fungieren. Solange diese Struktur intakt bleibt, die Makro-Trendlinie hält und die 200-Wochen-SMA weiter steigt, bleibt die Bodenbildungs-These aus seiner Sicht plausibel.

Für Anleger ist dennoch entscheidend: Erst eine nachhaltige Rückeroberung höherer Widerstände würde die bullische These bestätigen. Aktuell liefert XRP mit dem Anstieg über 1,40 US-Dollar zwar relative Stärke, doch der Analysten-Case bleibt vorerst ein Szenario – kein gesicherter Trendwechsel.

XRP: Trader sieht steigendes Momentum – Widerstand bei 1,58 US-Dollar im Fokus

Auch der Trader CW zeigt sich aktuell zunehmend bullisch für XRP. In seiner Analyse verweist er insbesondere auf das steigende Momentum im Futures-Markt und auf einen deutlichen Anstieg der sogenannten „Net Positions“. Dabei handelt es sich um einen Indikator, der die Differenz zwischen Long- und Short-Positionen misst. Vereinfacht gesagt zeigt die Kennzahl, ob Marktteilnehmer aktuell stärker auf steigende oder fallende Kurse setzen.

Im aktuellen Chart steigt dieser Wert bei XRP zuletzt auffällig stark an. Das deutet darauf hin, dass zunehmend mehr Trader Long-Exposure aufbauen und damit auf weiter steigende Kurse spekulieren. Parallel dazu zieht auch der Kurs selbst dynamisch an. Besonders interessant: Laut CW verstärkt sich das Aufwärtsmomentum zunehmend, während die Käuferseite im Derivatemarkt aggressiver wird.

The next sell wall for $XRP exist at $1.58 pic.twitter.com/FpVgJ8KAu6 — CW (@CW8900) May 10, 2026

Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Handelsvolumen. Im Chart sind zuletzt mehrere größere Volumen-Spikes sichtbar, was darauf hindeutet, dass der aktuelle Anstieg nicht nur von geringer Liquidität getragen wird. Vielmehr scheint neues Kapital in den Markt zu fließen. Genau diese Kombination aus steigenden Net Positions, höherem Volumen und anziehendem Kurs gilt häufig als positives Signal für kurzfristige Trendfortsetzungen.

Entscheidend bleibt nun allerdings die Zone um 1,58 US-Dollar. Dort sieht der Trader die nächste größere „Sell Wall“. Gemeint ist damit ein Bereich mit hoher Verkaufsliquidität, in dem viele Marktteilnehmer Gewinne mitnehmen oder Short-Positionen eröffnen könnten. Sollte XRP diesen Widerstand dynamisch durchbrechen, könnte dies weiteres Momentum freisetzen. Scheitert der Kurs dort hingegen mehrfach, wäre zunächst auch eine kurzfristige Konsolidierung denkbar. Wer also XRP kaufen möchte, schaut auf diesen Widerstand.

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