Breaking News: Jetzt kehren die Bitcoin-Käufer zurück

Das Wichtigste in Kürze

Käufer kehren langsam in den Bitcoin-Markt zurück, langsam baut sich Momentum auf.

Immer mehr Bitcoins werden von den Börsen abgezogen.

Bitcoin Hyper explodiert über 32 Mio Dollar im Presale.

In den vergangenen 24 Stunden sehen wir am Kryptomarkt weiter eine Phase der Konsolidierung. Dennoch wirkt Bitcoin heute wieder etwas fester und handelt erneut oberhalb von 71.000 US-Dollar, zuletzt sogar bei rund 71.500 US-Dollar. Rückenwind kommt dabei auch vom breiteren Marktumfeld: Aktienmärkte zeigen sich freundlicher, nachdem Berichte über mögliche diplomatische Kontakte zwischen den USA und Iran die Risikostimmung verbessert haben, auch wenn die Lage weiter unsicher bleibt.

Parallel verdichten sich erste Hinweise, dass Käufer bei Bitcoin wieder aktiver werden und die Nachfrage an mehreren Handelsplätzen zunimmt.

Bitcoin-Käufer kehren zurück: Was die aktuellen Daten jetzt wirklich zeigen

Die von dir angehängten Daten deuten auf eine klare Veränderung im kurzfristigen Orderflow hin. Der Analyst CW verweist darauf, dass bei Bitcoin inzwischen wieder Netto-Käufe auf Coinbase und sogar über mehrere Börsen hinweg zu beobachten sind. Das ist grundsätzlich ein positives Signal, weil Coinbase oft als wichtiger Indikator für US-Nachfrage gilt. Bereits Anfang März zeigte ein CryptoQuant-Beitrag von CW8900, dass der Coinbase Premium bei Bitcoin und Ethereum positiv blieb, was auf anhaltenden Kaufdruck aus den USA hindeutete.

Net buying of $BTC has also begun on Coinbase. Net buying is currently underway on all exchanges. However, the buying volume is not large. Nevertheless, $BTC continues to rise steadily.$BTC does not rise solely due to massive buying volume. If whales decide to, they can drive… https://t.co/F1TlIoK3w5 pic.twitter.com/Uyyqziv6mv — CW (@CW8900) March 25, 2026

Spannend ist an deinem Screenshot aber vor allem der zweite Punkt: Das Kaufvolumen ist noch nicht außergewöhnlich groß. Genau daraus leitet CW seine These ab, dass der Markt derzeit weniger von breiter Euphorie, sondern eher von gezielten Käufen größerer Marktteilnehmer getragen wird. Anders gesagt: Wenn bereits bei moderatem Netto-Kaufdruck steigende Kurse möglich sind, spricht das für ein relativ dünnes Angebot auf der Verkäuferseite. In so einem Markt können Wale den Preis leichter anschieben als in Phasen, in denen massiver Verkaufsdruck absorbiert werden muss.

Wichtig ist dennoch die Einordnung: Diese Daten sprechen eher für eine vorsichtige Rückkehr der Spot-Nachfrage als für einen explosiven neuen Bullenimpuls. Das passt auch zum Gesamtbild am Markt. Zugleich bleibt das Sentiment wegen der geopolitischen Lage fragil. Heißt: Die Käufer kommen zurück, aber bislang eher kontrolliert als euphorisch.

Ein weiterer wichtiger On-Chain-Indikator ist der sogenannte Bitcoin Exchange Net Position Change. Diese Metrik misst, ob mehr BTC auf Börsen ein- oder abfließen. Seit Anfang März zeigt sich hier ein klarer Trend: Es dominieren kontinuierliche Abflüsse. In den letzten Tagen hat sich diese Entwicklung sogar noch einmal beschleunigt, mit spürbar stärkeren täglichen Abzügen von den Handelsplattformen. Das gilt als bullisches Signal, da weniger Bitcoin auf Börsen typischerweise ein sinkendes kurzfristiges Verkaufsangebot bedeutet. Investoren transferieren ihre Bestände häufig in Cold Wallets, was auf eine langfristige Halteabsicht hindeutet. Die Kombination aus steigender Nachfrage und sinkendem Angebot schafft damit ein konstruktives Marktumfeld für die Bitcoin Prognose.

Nachfrage kehrt zurück: Für den nächsten Ausbruch braucht Bitcoin neue Impuls

Wir sehen aktuell erste Anzeichen dafür, dass die Nachfrage in den Bitcoin-Markt zurückkehrt. Die zuvor analysierten Daten – sowohl beim Orderflow als auch bei den Börsenabflüssen – bestätigen, dass Käufer wieder aktiver werden. Dennoch bleibt festzuhalten: Die Nachfrage ist derzeit noch nicht stark genug, um ein neues, dynamisches Momentum zu entfachen. Es fehlt bislang an breiten Anschlusskäufen, die notwendig wären, um Bitcoin nachhaltig aus der aktuellen Seitwärtsrange nach oben auszubrechen.

Für einen solchen Ausbruch braucht es zusätzliche Kurstreiber. Neben makroökonomischen Impulsen könnte insbesondere die technologische Weiterentwicklung des Bitcoin-Ökosystems eine entscheidende Rolle spielen. Ein viel diskutierter mittelfristiger Katalysator ist dabei die zunehmende Akzeptanz von Bitcoin Layer-2-Lösungen. Diese könnten die Nutzbarkeit von Bitcoin erheblich erweitern, etwa durch schnellere Transaktionen, geringere Gebühren und neue Anwendungen im Bereich DeFi oder Payments. Steigt die Aktivität auf solchen Layer-2-Netzwerken, führt das im Umkehrschluss auch zu einer stärkeren Nachfrage nach nativen Bitcoins, da diese als Basis-Asset dienen.

Besuchen Sie Bitcoin Hyper.

Ein Beispiel für diese Entwicklung ist aktuell Bitcoin Hyper. Das Projekt zeigt im Presale eine auffällige relative Stärke und konnte bereits über 32 Millionen US-Dollar an Kapital einsammeln – und das trotz eines insgesamt eher verhaltenen Marktumfelds. Der Ansatz ist dabei besonders spannend: Bitcoin Hyper kombiniert Elemente der Bitcoin-Blockchain mit der Solana Virtual Machine, um Entwicklern eine performante Infrastruktur für neue Anwendungen bereitzustellen. Über eine Bridge werden Layer 1 und Layer 2 miteinander verbunden, wobei sogenannte Wrapped Bitcoins im neuen Ökosystem genutzt werden können.

Für Anleger ergeben sich daraus frühzeitig Chancen: Neben einem aktuell noch günstigen Einstiegspreis bietet das Projekt Staking-Renditen von bis zu 37 Prozent APY. Gleichzeitig sind bereits erste Buchgewinne möglich, da Preiserhöhungen im Presale schrittweise erfolgen. Sollte sich der Trend rund um Bitcoin Layer 2 weiter verstärken, könnten Projekte wie dieses zu den Profiteuren zählen.

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