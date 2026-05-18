Bitcoin-Kurs fällt auf $79.200: Xi warnt Trump vor Taiwan-Konflikt

Das Wichtigste in Kürze

Der Übertragungsmechanismus auf den Markt wird derzeit stärker vom allgemeinen staatlichen Risikoappetit als von spezifischen Krypto-Flows beeinflusst.

Xis Warnung vor potenziellen Zusammenstößen wegen Taiwan wurde von staatlichen Medien noch vor dem bilateralen Treffen verbreitet, was die asiatischen Aktienmärkte verunsicherte.

Der MSCI Asia Pacific Index drehte ein Plus von 0,8 % ins Negative und schloss 0,1 % tiefer, während festlandchinesische Aktien um 1,3 % fielen, nachdem sie zuvor ihren höchsten Stand seit 2021 erreicht hatten.

Der Bitcoin-Preis ist innerhalb von 24 Stunden um 2,3 % auf 79.200 $ gefallen. Auslöser war eine Warnung des chinesischen Präsidenten Xi Jinping an Donald Trump vor möglichen „Kollisionen oder gar Zusammenstößen“ in der Taiwan-Frage. Die Äußerung fiel während ihres Gipfeltreffens in Peking – dem ersten Besuch eines amtierenden US-Präsidenten in China seit fast einem Jahrzehnt.

Diese Entwicklung durchbrach den Boden von 80.000 $, der den Großteil der vergangenen Woche gehalten hatte. Erschwerend kamen zwei aufeinanderfolgende Inflationsberichte hinzu, die die Erwartungen übertrafen und den Spielraum der Federal Reserve für künftige Zinssenkungen erheblich einschränken.

In der Analyse geht es nun nicht mehr darum, ob Bitcoin die Marke von 82.000 $ zurückerobern kann. Die entscheidende Frage ist vielmehr, ob die Unterstützung bei 78.000 $ hält, sollte der zweite Tag des Gipfels für weitere geopolitische Erschütterungen sorgen.

Allein am Mittwoch verzeichneten Spot Bitcoin ETFs Nettoabflüsse in Höhe von 630 Millionen Dollar – der größte Rückzug an einem einzelnen Tag seit Ende Januar. Damit belaufen sich die Rücknahmen über fünf Handelstage auf insgesamt rund 1,26 Milliarden Dollar. Dieses Ausmaß an institutionellen Verkäufen, gepaart mit einem makroökonomischen Umfeld, das Risikoassets gegenüber feindlich eingestellt ist, bildet den Rahmen für die kommenden Unterstützungsmarken.

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BTC-Kurs sinkt nach Xis Taiwan-Warnung auf 79.200 $

Der Übertragungsmechanismus auf den Markt wird derzeit stärker vom allgemeinen staatlichen Risikoappetit als von spezifischen Krypto-Flows beeinflusst. Xis Warnung vor potenziellen Zusammenstößen wegen Taiwan wurde von staatlichen Medien noch vor dem bilateralen Treffen verbreitet, was die asiatischen Aktienmärkte verunsicherte. Der MSCI Asia Pacific Index drehte ein Plus von 0,8 % ins Negative und schloss 0,1 % tiefer, während festlandchinesische Aktien um 1,3 % fielen, nachdem sie zuvor ihren höchsten Stand seit 2021 erreicht hatten.

Diese Volatilität am Aktienmarkt belastete auch den Kryptosektor, der zuletzt eine hohe Korrelation mit Risikoassets aufwies. Bitcoin hatte bereits Mühe, seinen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt nahe 82.000 $ zu halten. Vergangene Kursbrüche deuten darauf hin, dass dieses Niveau eher die Marktstimmung beeinflusst, als dass es rein technische Unterstützung bietet.

Zusätzlich verschlechterten die Inflationsdaten die Lage: Der Erzeugerpreisindex (PPI) übertraf mit 1,4 % im Monatsvergleich die Prognosen, nachdem bereits am Dienstag der Verbraucherpreisindex (CPI) mit 3,8 % den höchsten Stand seit fast drei Jahren markiert hatte. Diese Inflationsüberraschungen schwächen die Argumente für Käufer, wie Kirill Kretov von CoinPanel anmerkte. Er verwies auf das politisch aufgeladene Umfeld, in dem Schlagzeilen die Stimmung blitzartig drehen können.

Währenddessen stiegen die Nasdaq-100-Futures um 0,2 % und asiatische Tech-Aktien legten um 2,3 % zu, beflügelt durch einen Kurssprung von Cisco um 20 % nach Börsenschluss. Die Diskrepanz zwischen der Stärke von Tech-Aktien und der Schwäche von Kryptowährungen verdeutlicht jedoch, dass die aktuellen Probleme des BTC-Kurses in makroökonomischen und geopolitischen Faktoren wurzeln und nicht in einer generellen Abkehr von Wachstumsanlagen.

Kann Bitcoin die 78.000 $ halten?

Zum Start der asiatischen Handelssitzung am Donnerstag steht Bitcoin unter Druck und notiert bei rund 79.200 $, nachdem die Marke von 80.000 $ unterschritten wurde. Der gleitende 200-Tage-Durchschnitt liegt weiterhin bei etwa 82.000 $ – ein Niveau, das Bitcoin bisher nicht zurückerobern konnte.

Unmittelbare Unterstützung findet sich bei 78.000 $, dem Tief von Anfang Mai, mit weiteren Puffern in der Kapitulationszone von Ende April. Der RSI signalisiert Spielraum für weitere Kursverluste, während der MACD einen zunehmenden Verkaufsdruck anzeigt.

Die massiven ETF-Abflüsse von 635 Millionen Dollar erschweren die Situation zusätzlich und machen es mühsam, die Unterstützungsniveaus zu verteidigen. Ein Tagesschlusskurs über 79.000 $ könnte die bullische Stimmung vor den weiteren Trump-Xi-Gesprächen und kommenden Makrodaten stützen.

Bull-Case: Eine weniger konfrontative gemeinsame Erklärung zu Taiwan stärkt den Risikoappetit. Bitcoin könnte die 80.000 $ zurückerobern und die 85.000 $ anpeilen.

Base-Case: Der BTC-Kurs schwankt zwischen 78.000 $ und 80.000 $, während der Markt auf neue Entwicklungen bei der Geopolitik und Inflation wartet.

Bear-Case: Aggressive Schlagzeilen vom Gipfel oder höher als erwartete Inflation könnten den Preis über 80.000 $ drücken und zu einem erneuten Test des Bereichs zwischen 81.500 $ und 83.000 $ führen.

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Solana bei 90 $: Verluste trotz stabiler Fundamentaldaten

Solana (SOL) fiel um 4 % auf 90,5 $ und verzeichnete damit den stärksten Rückgang unter den Top-Assets. Damit gab SOL den Großteil der Wochengewinne wieder ab, die den Coin in den vorangegangenen zwei Wochen zum Spitzenreiter unter den Altcoins gemacht hatten.

Aktuelle Analysen der Preisstruktur von Solana identifizierten die Zone zwischen 90 $ und 92 $ als kritischen Nachfragebereich. Der Handel in dieser Spanne bei erhöhtem Volumen stellt nun den kurzfristigen Test für das Netzwerk dar.

Bemerkenswert ist die Divergenz zwischen dem Preis und der On-Chain-Aktivität. Die Netzwerkgebühren stiegen in der vergangenen Woche um rund 81 % auf täglich etwa 4,2 Millionen Dollar, bei einem Transaktionsvolumen von fast 45 Millionen Dollar pro Tag. Diese Kennzahlen werden maßgeblich durch die anhaltende Memecoin-Aktivität auf Plattformen wie Pump.fun getrieben.

Diese fundamentale Stärke verhindert zwar nicht, dass der Preis Bitcoin in einem „Risk-off“-Umfeld nach unten folgt, deutet aber darauf hin, dass die Verkäufe extern gesteuert sind und nicht auf eine Verschlechterung des Netzwerks hindeuten.

Der nächste Widerstand für SOL liegt bei 94 $ bis 95 $. Eine Erholung über dieses Niveau würde darauf hindeuten, dass es sich um eine makroökonomisch bedingte Bereinigung und nicht um eine Trendumkehr handelt. Sollte die Marke von 88 $ auf Schlusskursbasis nicht halten, wäre mit einer Fortsetzung der Korrektur bis zur nächsten Unterstützung bei 84 $ zu rechnen.

Der weitere Verlauf des Trump-Xi-Gipfels und die Formulierungen zu Taiwan und zum Handel werden wahrscheinlich darüber entscheiden, ob die asiatische Sitzung am Donnerstag einen Boden markiert oder den Beginn einer tieferen Korrektur für Bitcoin und Altcoins einläutet.

Trader sollten zudem beachten, dass das Auslaufen der CME Bitcoin-Derivate am Freitag kurzfristige Volatilität im Bereich von 78.000 $ bis 80.000 $ auslösen kann, unabhängig von der allgemeinen makroökonomischen Richtung.