Cardano handelt nahe dem Widerstand vor dem erwarteten Raketenstart

Das Wichtigste in Kürze

ADA zeigt Anzeichen für einen kurzfristigen Ausbruch.

Wale haben in den letzten 48 Stunden 200 Millionen ADA akkumuliert.

ETF-Chancen steigen, Charts zeigen ein Triple-Bottom-Muster.

Nächstes Ziel: $1,19 bis $1,40.

Momentum und breiter Markt wirken bullisch, aber Volatilität bleibt hoch .

Wale laden das Boot.

Cardano-Wale springen in den Pool, nicht nur um das Wasser auszuprobieren. In den letzten 48 Stunden wurden über 200 Millionen ADA, was ungefähr 157 Millionen USD entspricht, bewegt. Das ist kein Zufall. Dies ist geplant, strategisch und signalisiert normalerweise große Preisbewegungen.

🚨CARDANO TO BLAST OFF!$ADA whales scooped up 200M ADA ($157M) in 48 hours, lifting holdings to 10.3% of supply. Analysts say it mirrors 2021’s pre-rally pattern — as ETF approval odds jump from 60% to 75%.🚀 pic.twitter.com/HjBjTYOCMW — Coin Bureau (@coinbureau) August 13, 2025

Das Timing ist besonders auffällig. Ihr Anteil am ADA-Angebot ist wieder auf 10,3 % gestiegen, das Doppelte des Anteils, den sie im Februar-Tief besaßen — ein auffälliges Wiederaufleben, das den zugrunde liegenden Kaufrausch von letztem Jahr widerspiegelt, als ADA in einen beispiellosen Bullenmarkt ausbrach.

Aber hier ist die Sache: Die Chancen, dass ein Cardano-ETF genehmigt wird, sind in nur wenigen Tagen von 60 % auf 75 % gestiegen. Das ist kein kleiner Sprung, das ist ein großer Marktnadelbeweger in Bezug auf die potenzielle Nachfrage. Ich glaube wirklich, dass die Wale nicht einfach 157 Millionen USD herumwerfen: Sie wetten auf einen enormen Preisanstieg.

Nächster Schritt höher auf 1,40 $.

Dieser Ausbruch ist nicht mehr theoretisch, er ist passiert. Bei 1 $ ist der Fall für ADA relativ einfach. Das nächste große Ziel? 1,40 $. Das ist nicht nur ein Raten von Leitern auf einem Chart, sondern ein bewährter natürlicher Widerstandsbereich, in dem der Preis entweder stark abgelehnt wurde oder die Tore für parabolische Bewegungen geöffnet hat.

#Cardano breakout completed, trading around $1, next target $1.40. Major alts slowly breaking long-term trends, following the market. Everything will surge quickly.#Altseason2025 pic.twitter.com/arQwOHoyMW — BrownCryptonex (@Browncryptonex) August 14, 2025

Und im größeren Maßstab brechen die großen Altcoins endlich aus ihren mehrjährigen Abwärtstrends aus. Es scheint, dass wir kurz davor stehen, in eine dieser Phasen des Marktes einzutreten, in denen alles abrupt steigt, und es wird das Spiel für jeden sein. Ich habe es schon einmal gesehen, nichts ist gegeben, aber wenn der Altcoin-Markt auf einmal erwacht, kann das Momentum extrem schnell ins Rollen kommen. ADA ist in einer großartigen Position, um von dieser Welle zu profitieren.

Ausbruch aus dem Dreifachboden.

Technische Händler sabbern hier. Cardano gewann in einem einzigen Zug 11,58 %, angetrieben durch den Durchbruch der Region von 0,49 $, die hier als Dreifachbodenmuster gesehen wird. Bullen weisen auf den Zeitraum über 0 hin. Dies ist keine alltägliche Formation, die man auf Charts sieht — Dreifachböden neigen dazu, das Ende umfangreicher Abwärtstrends zu markieren.

$ADA | INSIGHT: @Cardano_CF just ripped 11.58%, breaking out from a triple bottom at $0.49 and reclaiming key market levels 📈 With bullish structure back on the daily, eyes are on $1.19 and $1.32 if momentum holds 🚨 pic.twitter.com/i12u4fCP7e — crypto.news (@cryptodotnews) August 13, 2025

Dieser Basis-Ausbruch ist auch wichtig, da wir gesehen haben, dass ADA mehrere strukturelle Marktniveaus zurückerobert hat, die von Händlern verwendet werden, um den bullischen/bärischen Kontext zu bestimmen. Im Moment sind 1,19 $ und 1,32 $ die Ziele voraus. Meiner Meinung nach ist es das gesündeste ADA-Chart, das wir seit Monaten gesehen haben. Es ist eine strukturelle Erholung, die durch Volumen und Überzeugungskäufe unterstützt wird, nicht nur ein Pump. Zuerst ging das Tages-Chart von „vermeiden“ zu „genau beobachten“.

Externe Feuerkraft des ADA-Ökosystems.

Es ist jedoch nicht nur Cardano, da auch die umliegenden Ökosysteme und Hype-Projekte einen Aufschwung erleben. $HYPER: Das Projekt hat nur 9 Millionen US-Dollar gesammelt. Die Tatsache, dass Kapital in höheres Risiko fließt, macht eine starke Aussage. Wenn dies bei Projekten wie Cardano, Ethereum und anderen hochkapitalisierten Altcoins der Fall ist, hat dies einen positiven Einfluss auf die Marktstimmung.

$HYPER die schnellste Layer-2 in der Bitcoin-Geschichte! Das Team verspricht Transaktionszeiten von 1 Sekunde oder weniger und fast kostenlose Gebühren. Die Geschwindigkeiten beeindruckten Händler und Entwickler bereits während früherer Testnet-Läufe.

Das sagt den Händlern, dass neues Geld die Tür zum Risiko wieder öffnet. Diese Art von Risiko-Stimmung schwappt häufig auf die großen Projekten wie ADA über, treibt Ausbrüche voran und hält auf höheren Niveaus.

Deshalb ist es wieder wie 2021 — nur…

Keine zwei Märkte wiederholen sich genau, aber sie reimen sich. In diesem Jahr wurde ADA von einem alltäglichen akademischen Altcoin zur Aschenputtel von 2021 verwandelt. Zusätzlich zu einem großen Wal, der einsteigt, einem Anstieg der ETF-Gerüchte, mehr klaren Ausbrüchen und einer insgesamt sich drehenden Stimmung. Wir haben jetzt die gleichen Signale, aber unter schärferen Marktbedingungen gesehen.

Das Bitcoin-Halving ist vorbei. Die Liquidität verbessert sich. Wichtiger ist, dass das institutionelle Interesse an Krypto-Infrastruktur jetzt viel höher ist als vor drei Jahren.

Meiner Meinung nach scheint die kurzfristige Cardano-Prognose bullisch, aber ziemlich unvorhersehbar. Bei diesem Tempo würde es mich nicht überraschen, wenn ADA in den nächsten Tagen 1,19 $ testet und mit weiterem Momentum 1,40 $ erreicht. Wale setzen eindeutig groß. Die Charts bestätigen den Ausbruch. Die breitere Marktstimmung ist bullisch.

Aber seien Sie vorsichtig: Ausbrüche ziehen überhebelte Händler an. Sie könnten bei kleinen Rückschlägen große Liquidationen auslösen. Sie sollten sicherstellen, die Positionsgrößen anzupassen und nicht gierig zu werden, wenn sie jetzt einsteigen möchten. Derzeit schaue ich darauf, dass ADA mindestens 1 Woche über 1 $ schließt.

Dann haben Sie eine viel größere Chance, einen nachhaltigen Lauf zu machen. Wenn Sie jetzt einsteigen, sollten Sie in der Lage sein, Cardano sicher zu kaufen und natürlich Risiken zu tragen.

Die kurzfristige Cardano-Preisprognose ist weit mehr als nur Zahlen — sie erzählt eine Geschichte in Echtzeit. Wale stapeln Millionen. Der Ausbruch ist bestätigt. Lieblings-Chartmuster der Händler sind im Spiel. Der breitere Markt wacht auf. Sie können jederzeit scheitern. Krypto bietet keine Garantien.

Aus der Sicht eines erfahrenen Händlers erfüllt es jedoch praktisch alle Kriterien für einen kurzfristigen Aufwärtstrend. Anders ausgedrückt: ADA, es ist Showtime — während im Krypto der Raketenantrieb auch in zwei Richtungen funktionieren kann.

