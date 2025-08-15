Citigroup prüft Custody- und Zahlungsdienste für Stablecoins und Krypto-ETFs

Das Wichtigste in Kürze

Citigroups strategische Ausrichtung auf digitale Assets

Citigroups möglicher Einstieg in Custody-Dienste für Stablecoins und Krypto-ETFs zeigt, dass sie Blockchain-finanzierte Dienste ernsthafter verfolgt. Custody bedeutet hier nicht nur, Assets sicher zu lagern. Es geht darum, großen Investoren eine professionelle Lösung zu bieten, um digitale Assets sicher zu speichern, zu bewegen und abzuwickeln — ohne riskante Wallets oder unsichere Plattformen.

🚨 JUST IN: Trillion dollar asset manager Citigroup is considering offering custody and payment services for stablecoins and crypto ETFs. They are also set to speak at @Ripple's Swell 2025 Conference, alongside BlackRock, BNY, & Franklin Templeton. 👀 Big moves incoming? pic.twitter.com/I5XJhtGjpV — CryptosRus (@CryptosR_Us) August 14, 2025

Stablecoins eröffnen den Zahlungsaspekt — Echtzeit-Transfers ohne traditionelle Bankblockaden. Krypto-ETFs dienen als Brückenprodukt zwischen traditionellen Aktien und tokenisierten Märkten.

Dieser Schritt könnte Citigroup vom bloßen Dienstleister zum Marktgestalter machen. Citi verfügt über Reichweite, Compliance-Kraft und Vertrauen — Vorteile, die Krypto-Startups oft fehlen.

Der Billionen-Dollar-Vertrauensfaktor

Wenn ein Billionen-Dollar-Vermögensverwalter neue Sektoren sondiert, bemerkt der Markt das. Citigroup verwaltet bereits riesige Portfolios in Anleihen, Aktien und Rohstoffen. Custody- und Zahlungsdienste für Stablecoins und Krypto-ETFs bedeuten, dass sie in eine Branche eintreten, die noch immer von Sicherheits- und Regulierungsfragen geprägt ist.

🚨JUST IN: Citigroup is exploring custody & payment services for stablecoins and crypto ETFs — signaling a deeper push into digital assets. 🔥 pic.twitter.com/98XjaR2pZg — Coin Bureau (@coinbureau) August 14, 2025

Ironischerweise waren traditionelle Banken wie Citi einst die Gatekeeper, die Krypto umgehen wollte. Jetzt könnten sie zum Rückgrat der nächsten Phase von Krypto werden.

Dieses Vertrauen könnte institutionelle Adoption beschleunigen. Viele große Fonds warteten auf „sichere Hände“. Citi kann genau diese Rolle übernehmen.

Auftritt bei Ripple’s Swell 2025 Conference

Die Teilnahme ist kein Zufall. Citigroup wird gemeinsam mit BlackRock, BNY Mellon und Franklin Templeton auftreten. Diese Bühne signalisiert Glaubwürdigkeit: Wir testen nicht mehr — wir bauen die Infrastruktur.

Ripple’s Event prägt grenzüberschreitende Zahlungen und institutionelle Blockchain-Integration. Citigroups Teilnahme zeigt, dass sie Netzwerke aufbaut, in denen milliardenschwere Infrastrukturdeals entstehen können.

Krypto-ETFs: Die Brücke für institutionelles Geld

Krypto-ETFs sind reguliert, vertraut und weniger einschüchternd als private Keys. Wenn Citigroup Custody für ETFs anbietet, geht es nicht nur um Aufbewahrung, sondern darum, Liquidität, Compliance und Abwicklung zu ermöglichen.

ETFs sind der „Trojanische Pferd“ der Krypto-Adoption: Sie bringen Blockchain-Exposure in Portfolios, ohne komplette operative Umstellungen. Citigroup in dieser Kette wäre ein Kraftmultiplikator.

Warum dies ein Katalysator sein könnte

Digitale Assets stehen an einem Wendepunkt. Nach Spekulationshypes und Crashs folgt die Aufbauphase. Citigroups Einstieg könnte regulatorische Klarheit beschleunigen, da Behörden oft schneller handeln, wenn große Institutionen praktikable Rahmenbedingungen verlangen.

Zudem gibt es kleineren Institutionen Sicherheit, ebenfalls einzusteigen. Sobald ein Riese wie Citi dabei ist, will niemand zurückbleiben.

Citigroup tritt nicht altruistisch in Krypto ein. Banken wollen On-Ramps, Custody und Settlement kontrollieren. Das ist nicht per se negativ — es kann Sicherheit und Governance bringen. Gleichzeitig wird ein Teil von Krypto zentralisiert, der ursprünglich dezentral gedacht war. Ein hybrides Modell — traditionelle Institutionen betreiben die Infrastruktur für digitale Assets — scheint unvermeidlich. Citigroup handelt klug, früh einzusteigen, solange der Wettbewerb noch dünn ist.