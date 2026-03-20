Das Wichtigste in Kürze

Die neue Anteilsklasse nutzt den ERC-3643-Token-Standard, ein Protokoll, das speziell für genehmigungspflichtige Vermögenswerte und regulierte Wertpapiere entwickelt wurde.

Im Gegensatz zu Standard-ERC-20-Token, die frei zwischen anonymen Wallets übertragen werden können, erzwingt dieser Standard Compliance-Prüfungen direkt im Code des Smart Contracts.

Coinbase Asset Management ist eine Partnerschaft mit dem Finanzdienstleistungsunternehmen Apex Group eingegangen, um eine tokenisierte Anteilsklasse seines Bitcoin Yield Fund auf dem Base-Netzwerk aufzulegen. Die am Donnerstag angekündigte Initiative führt eine genehmigungspflichtige On-Chain-Struktur ein, die zunächst institutionellen und akkreditierten Anlegern außerhalb der USA zur Verfügung steht.

Durch die Nutzung von Base – der Ethereum-Layer-2-Lösung von Coinbase – zielt der Fonds darauf ab, Abwicklungsprozesse zu rationalisieren, Betriebskosten zu senken und eine strikte regulatorische Aufsicht beizubehalten. Mit diesem Schritt werden traditionelle Aufgaben der Fondsverwaltung effektiv auf die Blockchain migriert, was eine nahezu sofortige Bearbeitung von Zeichnungen und Rücknahmen ermöglicht, die in Altsystemen normalerweise Tage in Anspruch nehmen würde.

Tokenisierte Compliance und Mechanik des Base-Netzwerks

Die neue Anteilsklasse nutzt den ERC-3643-Token-Standard, ein Protokoll, das speziell für genehmigungspflichtige Vermögenswerte und regulierte Wertpapiere entwickelt wurde. Im Gegensatz zu Standard-ERC-20-Token, die frei zwischen anonymen Wallets übertragen werden können, erzwingt dieser Standard Compliance-Prüfungen direkt im Code des Smart Contracts. Anthony Bassili, Leiter des Asset Managements bei Coinbase, merkte an, dass das System „Identität und Berechtigung auf Token-Ebene“ integriert und so sicherstellt, dass digitale Anteile nur von Wallets gehalten oder gehandelt werden können, die verifizierten, auf der Whitelist stehenden Anlegern zugeordnet sind.

Diese Struktur ermöglicht es dem Fonds, auf einer öffentlichen Blockchain wie Base zu operieren und gleichzeitig die strengen Anforderungen an Know Your Customer (KYC) und Anti-Money Laundering (AML) zu erfüllen. Die Apex Group wird den Fonds verwalten und sicherstellen, dass die tokenisierten Anteile nahtlos mit kompatiblen Plattformen und Verwahrungslösungen interagieren, ohne den regulatorischen Status des Fonds zu gefährden. Die Wahl von Base ist strategisch; das Netzwerk hat durch das Angebot niedriger Gebühren und Ethereum-Kompatibilität schnell über 5 Milliarden USD an Total Value Locked (TVL) angehäuft, obwohl es derzeit auf einen zentralisierten Sequenzer setzt – ein Kompromiss, der von Institutionen, die Wert auf Leistung und Support legen, häufig akzeptiert wird.

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Institutionelle Ausrichtung auf RWA-Trends

Der Schritt von Coinbase spiegelt einen breiteren Trend bei Vermögensverwaltern wider, die Möglichkeiten der On-Chain-Finanzierung testen, was oft als Tokenisierung von Real World Assets (RWA) bezeichnet wird. Die Initiative steht im Einklang mit jüngsten Entwicklungen, bei denen etablierte Institutionen versuchen, alles von Geldmarktfonds bis hin zu physischer Infrastruktur zu tokenisieren. So gab es in diesem Sektor zuletzt vielfältige Anwendungen, wie etwa das ETHZilla-Projekt zur Tokenisierung von Strahltriebwerken auf Ethereum, um den Zugang zu Renditen aus dem Luftfahrt-Leasing zu demokratisieren.

Das Ausmaß der Beteiligung von Schwergewichten wie BlackRock und Franklin Templeton deutet jedoch darauf hin, dass dies mehr als eine experimentelle Phase ist. So wie die Werte der Solana-RWA-Tokenisierung in diesem Quartal aufgrund hoher Durchsatzkapazitäten neue Rekorde erreicht haben, positioniert Coinbase Base als Konkurrenten für institutionelles Volumen. Durch den Einsatz eines Bitcoin-Renditeprodukts anstelle eines einfachen Treasury-Tokens versucht Coinbase, die Lücke zwischen nativer Krypto-Renditegenerierung und traditionellen Fondsstrukturen zu schließen und richtet sich an Allokatoren, die ein Engagement ohne die operative Komplexität einer direkten DeFi-Beteiligung wünschen.

Marktauswirkungen und Ausblick

Für das Base-Ökosystem signalisiert die Ankunft regulierter Anlageinstrumente eine Diversifizierung weg von Meme-Coins und dem DeFi-Handel für Privatanleger, die das anfängliche Wachstum vorangetrieben haben. Es etabliert das Netzwerk als tragfähige Schiene für regulierte Finanzaktivitäten und erhöht potenziell den beständigen Total Value Locked (TVL) aus institutionellen Quellen, die weniger opportunistisch agieren als Retail-Liquidity-Farmer. Zudem tritt Coinbase damit in direkten Wettbewerb mit globalen Verwahrstellen, die ähnliche, proprietäre Ledger aufbauen.

Investoren und Analysten werden die geplante Ausweitung dieses Produkts auf US-Anleger genau beobachten. Coinbase hat angedeutet, dass eine auf die USA ausgerichtete tokenisierte Anteilsklasse in der Roadmap vorgesehen ist, vorbehaltlich regulatorischer Klarheit. Eine erfolgreiche Einführung in der US-Jurisdiktion würde den genehmigungspflichtigen ERC-3643-Standard unterfütternd als lebensfähiges Vehikel für SEC-konforme Produkte auf öffentlichen Blockchains validieren.