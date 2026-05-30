Coinbase öffnet Mega-Markt für US-Kunden: Neues Krypto-Zeitalter startet

Das Wichtigste in Kürze

Coinbase öffnet US-Kunden Zugang zu globalen Krypto-Derivatemärkten erstmals reguliert.

Perpetual Futures und Optionen dominieren weltweit den Kryptohandel.

Bitcoin-L2-Lösungen sollen Nutzung, Skalierbarkeit und Nachfrage deutlich steigern.

Bitcoin Hyper sammelt trotz Bärenmarkt bereits 33 Millionen Dollar.

Coinbase zählt längst nicht mehr nur zu den größten Kryptobörsen der Welt. Das Unternehmen verfolgt inzwischen eine deutlich größere Vision und möchte zur zentralen Anlaufstelle für sämtliche digitalen Finanzdienstleistungen werden. In den vergangenen Jahren hat Coinbase sein Angebot kontinuierlich erweitert – von Spot-Handel über Verwahrungslösungen bis hin zu Futures, institutionellen Dienstleistungen und Stablecoin-Produkten. Nun folgt der nächste bedeutende Schritt.

Das Unternehmen erschließt einen Markt, der weltweit den Großteil des gesamten Krypto-Handelsvolumens ausmacht. Gleichzeitig schließt Coinbase damit eine regulatorische Lücke, die US-Investoren über viele Jahre hinweg den Zugang zu einem der wichtigsten Segmente des Kryptomarktes erschwert oder sogar unmöglich gemacht hatte.

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Coinbase öffnet die Tür zu einem Multi-Billionen-Dollar-Markt

Die jüngste Ankündigung von Coinbase könnte sich als eine der wichtigsten Entwicklungen der vergangenen Jahre für den US-Kryptomarkt erweisen. Der Hintergrund: Derivate wie Optionen und Perpetual Futures machen mittlerweile rund 80 Prozent des weltweiten Krypto-Handelsvolumens aus. Während internationale Handelsplätze seit Jahren von diesem Boom profitieren, waren US-Anleger aufgrund regulatorischer Vorgaben weitgehend vom Zugang zu diesen Märkten ausgeschlossen.

Zwar konnten institutionelle Investoren und professionelle Händler teilweise auf regulierte Futures-Produkte in den USA zugreifen, doch die global dominierenden Perpetual Futures waren für US-Kunden praktisch nicht verfügbar. Viele Marktteilnehmer gründeten deshalb Offshore-Gesellschaften oder nutzten internationale Handelsplätze außerhalb der Vereinigten Staaten. Das führte zu zusätzlicher Komplexität, höheren Kosten und regulatorischen Risiken.

Genau hier setzt Coinbase nun an. Über Coinbase Financial Markets erhalten institutionelle US-Kunden erstmals einen regulierten Zugang zu globalen Krypto-Derivatemärkten. Möglich wird dies durch neue regulatorische Klarstellungen der US-Terminmarktaufsicht CFTC. Coinbase bezeichnet sich deshalb als den ersten regulierten Futures Commission Merchant (FCM), der US-Kunden mit globaler Liquidität bei Krypto-Optionen und künftig auch Perpetual Futures verbindet.

Besonders wichtig ist dabei die Integration von Deribit. Die Plattform gilt als klarer Marktführer im Bereich der Krypto-Optionen und vereint einen Großteil der weltweiten Liquidität auf sich. Allein bei Bitcoin-Optionen liegt das Open Interest bei mehr als 31 Milliarden US-Dollar. Für institutionelle Anleger bedeutet die Anbindung an Deribit einen Zugang zu einem Markt, der bislang faktisch außerhalb des regulierten US-Finanzsystems lag.

Big day for our US-based traders, and for Coinbase. Until now, US users have been locked out of ~80% of global crypto markets (perpetual futures and options). But not anymore! Coinbase is the first and only regulated platform able to connect US users to global crypto options… pic.twitter.com/7EdDUN3Yn6 — Brian Armstrong (@brian_armstrong) May 29, 2026

Für Coinbase eröffnet sich damit eine enorme Wachstumschance. Schließlich handelt es sich nicht um einen Nischenmarkt, sondern um den volumenstärksten Bereich der gesamten Kryptobranche. Derivate werden von professionellen Marktteilnehmern für Hedging, Arbitrage, Marktneutralitätsstrategien und gehebelte Positionierungen genutzt. Entsprechend hoch sind die Handelsaktivitäten und die potenziellen Gebühreneinnahmen.

Zunächst richtet sich das Angebot ausschließlich an institutionelle Kunden. Coinbase hat jedoch bereits angekündigt, das Produktangebot künftig auf weitere Kundengruppen auszuweiten. Damit könnte erstmals ein regulierter Zugang zu einem Markt entstehen, der bislang überwiegend von Offshore-Börsen dominiert wurde. Für Coinbase ist dies nicht nur ein neues Geschäftsfeld, sondern ein wichtiger Schritt auf dem Weg, immer größere Teile der globalen Krypto-Infrastruktur unter einem Dach zu vereinen.

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Neue Nachfragequellen für Bitcoin? Bitcoin-L2-Projekte explodieren

Während Coinbase mit dem Ausbau seines Derivategeschäfts neue Marktsegmente erschließt, stellt sich für den gesamten Kryptosektor eine andere wichtige Frage: Woher sollen die nächsten großen Wachstumstreiber kommen? Viele Analysten sehen die Antwort zunehmend bei Bitcoin selbst. Denn obwohl Bitcoin weiterhin die mit Abstand wichtigste Kryptowährung bleibt, spielt das Netzwerk im Bereich dezentraler Anwendungen bislang nur eine untergeordnete Rolle. Genau hier setzen sogenannte Bitcoin-L2-Lösungen an.

Die Grundidee dahinter ist einfach: Zusätzliche Layer sollen Bitcoin schneller, günstiger und deutlich vielseitiger machen. Dadurch könnten künftig Anwendungen entstehen, die bislang vor allem auf Netzwerken wie Ethereum oder Solana zu finden sind. Sollte sich dieser Trend durchsetzen, würde dies nicht nur die Nutzung des Bitcoin-Ökosystems erhöhen, sondern langfristig auch die Nachfrage nach nativen Bitcoins stärken. Schließlich bleibt BTC das zentrale Asset innerhalb dieser Infrastruktur.

Besuchen Sie Bitcoin Hyper.

Ein Projekt, das in diesem Zusammenhang zuletzt verstärkt Aufmerksamkeit auf sich zog, ist Bitcoin Hyper. Die Entwickler verfolgen das Ziel, die Sicherheit und Markenstärke von Bitcoin mit der Geschwindigkeit und Skalierbarkeit moderner Blockchains zu kombinieren. Dabei setzt das Projekt auf eine Layer-2-Architektur, die mithilfe einer Zero-Knowledge-Bridge Vermögenswerte zwischen der Bitcoin-Basisebene und der zweiten Schicht bewegen soll.

Trotz des schwierigen Marktumfelds und der zuletzt schwachen Kursentwicklung vieler Altcoins konnte Bitcoin Hyper im laufenden Presale bereits rund 33 Millionen US-Dollar einsammeln. Das deutet darauf hin, dass Investoren weiterhin bereit sind, auf neue Bitcoin-Infrastrukturen zu setzen, wenn sie darin langfristiges Wachstumspotenzial erkennen.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält das Projekt durch sein Staking-Modell. Derzeit werden Renditen von bis zu 36 Prozent APY beworben, wodurch frühe Investoren zusätzliche Anreize erhalten. Der Preis steigt bereits heute wieder, sodass Anleger direkt Buchgewinne aufbauen können.

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