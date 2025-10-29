Coinbase und Figment erweitern Altcoin-Staking

Das Wichtigste in Kürze

Coinbase und Figment haben ihre Zusammenarbeit ausgeweitet, um institutionellen Investoren den einfachen Zugang zum Staking von Altcoins wie Solana, Cardano, Avalanche, Polkadot und Sui zu ermöglichen.

Durch diese Kooperation wird Staking sicherer, regulierter und massentauglich.

Institutionen können so Erträge erzielen, ohne technische Hürden wie das Einrichten von Nodes.

Der Markt reagiert positiv, da Staking als stabile Einkommensquelle gilt.

Diese Entwicklung markiert den Übergang von experimentellem Krypto-Staking hin zu einem professionellen, institutionellen Finanzinstrument.

Das ist nicht nur ein technisches Update. Es ist ein Zeichen dafür, dass Staking schnell erwachsen wird. Große Akteure tauchen endlich ein. Und das verändert alles.

Große Akteure, größere Ambitionen

Coinbase Prime, der institutionelle Arm von Coinbase, hat sich mit Figment zusammengeschlossen, einem der größten Anbieter von Blockchain-Infrastruktur.

Gemeinsam bringen sie Staking zu professionellen Investoren – Fonds, Banken und Vermögensverwaltern. Diese Kunden können nun auf Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cardano (ADA), Polkadot (DOT) und weiteren Netzwerken verdienen.

Keine Programmierung. Kein Betreiben von Nodes. Nur sicherer, zuverlässiger Zugang über eine regulierte Plattform. Das ist ein riesiger Schritt für die Akzeptanz. Ja, dieser Schritt ist bullisch für Altcoins und die gesamte Staking-Szene.

Warum Altcoin-Staking an Fahrt gewinnt

Altcoin-Staking ist die neue Einkommensgrenze. Im Gegensatz zum Mining benötigt es keine schweren Maschinen oder hohe Stromrechnungen. Man sperrt einfach seine Kryptowährung, hilft, das Netzwerk zu sichern, und erhält Belohnungen.

🚨COINBASE & FIGMENT EXPAND ALTCOIN STAKING Istitutional clients can now stake on #Solana,#Cardano, #Sui, and more — signaling growing demand for on-chain yield across major networks. pic.twitter.com/vTiKoDIT3m — Coin Bureau (@coinbureau) October 28, 2025

Institutionen lieben das. Es ist effizient, nachhaltig und einfacher zu skalieren. Mit Coinbase und Figment an der Spitze wird Staking zu einer Mainstream-Strategie – nicht nur zu einem Hobby für Krypto-Enthusiasten. Es ist wie Zinsen auf Ihre Ersparnisse zu verdienen, nur dezentralisiert.

Wie Coinbase Prime und Figment es umsetzen

Coinbase bringt Sicherheit. Figment bringt die Technologie. Coinbase Prime übernimmt Verwahrung, Compliance und das Vertrauen der Kunden – all die Dinge, die Institutionen wichtig sind. Figment betreibt Validatoren und sorgt für Leistung über 200+ Blockchains hinweg.

Ich habe einst Stunden damit verbracht, einen Validator-Node einzurichten, nur um ein paar Token zu verdienen. Dieses System macht diesen Prozess nahezu unsichtbar. Hier ist die erweiterte Liste: $SOL, $SUI, $AVAX, $ADA, $DOT, plus mehrere andere Proof-of-Stake-Netzwerke.

Jedes bringt etwas Einzigartiges mit sich:

Solana sticht durch Geschwindigkeit und Skalierbarkeit hervor.

Cardano konzentriert sich auf Forschung und umweltfreundliche Systeme.

Avalanche profitiert von Flexibilität.

Polkadot ermöglicht Verbindungen zwischen Chains.

Sui bietet schnelle Innovationen.

Gemeinsam sind sie die Zukunft der dezentralen Finanzen. Mit dieser Vielfalt können Institutionen Risiken streuen und nach Rendite in verschiedenen Ökosystemen suchen. Klug.

Der institutionelle Schub hin zu On-Chain-Erträgen

Institutionen sind hungrig nach vorhersehbaren Erträgen. Staking bietet genau das. Im Gegensatz zum Handel hängen Staking-Belohnungen nicht von kurzfristiger Volatilität ab. Sie hängen von der Teilnahme ab.

Dieser Wandel – von Spekulation zu Beitrag – zeigt, wie weit Krypto gekommen ist. Wenn Sie gerade erst anfangen und sich der Staking-Bewegung anschließen möchten, lernen Sie, wie man Kryptowährung kauft. Sobald Sie sie besitzen, ist Staking der natürliche nächste Schritt.

Die Reaktion des Marktes

Der Markt liebt es. Analysten nennen diese Partnerschaft einen Wendepunkt für die Staking-Akzeptanz. Preise von stakingbasierten Token zeigen bereits erneute Stärke, besonders bei Solana und Cardano.

Die Liquidität steigt. Das Token-Angebot verengt sich. Mehr gestakte Vermögenswerte bedeuten weniger auf den Börsen – ein klassisches Setup für langfristige Preisunterstützung. Ich habe dieses Muster schon einmal gesehen: Wenn Zugänglichkeit verbessert wird, explodiert die Teilnahme.

Meine Einschätzung zu diesem Schritt

Diese Partnerschaft fühlt sich an wie der Beginn einer neuen Ära für Krypto-Erträge. Die erste Welle des Stakings war experimentell. Sie war für Technik-Enthusiasten. Die zweite Welle – diese hier – ist institutionell. Strukturiert, konform und skalierbar.

Coinbase und Figment verstehen klar, was diese Investoren wollen: Sicherheit. Einfachheit. Konsistenz. Durch die Kombination dieser Faktoren helfen sie, Krypto weniger wie ein Glücksspiel und mehr wie eine Investition wirken zu lassen.

Blick nach vorn: Was als Nächstes kommt

Also, was passiert als Nächstes? Erwarten Sie, dass andere Börsen und Banken folgen werden. Sobald ein vertrauenswürdiger Name Staking anbietet, eilen die anderen hinterher. Auch Regulierungsbehörden werden wahrscheinlich Richtlinien für institutionelles Staking verfeinern.

Das ist eine gute Nachricht. Klarheit schafft Vertrauen.

Sie können tiefer eintauchen, welche Projekte im Trend liegen, indem Sie kommende Presale-Gelegenheiten erkunden. Das ist eine großartige Möglichkeit, potenzielle Staking-Kandidaten früh zu entdecken.

So geht es weiter

Dass Coinbase und Figment das Altcoin-Staking erweitern, ist mehr als eine geschäftliche Entscheidung. Es ist ein Signal. Ein Signal, dass sich Krypto vom Hype zur Gewohnheit wandelt.

Von wilden Wetten zu echter Teilnahme. Von riskanten Rändern zu soliden Fundamenten.

Wir erleben, wie sich zwei Welten – Finanzen und Blockchain – zu etwas Dauerhaftem verbinden.

Behalten Sie diesen Trend im Auge. Erkunden Sie Staking. Lernen Sie, wie es funktioniert. Machen Sie kleine Schritte, bevor Sie groß einsteigen. Denn die Zukunft von Krypto wird nicht den lautesten Händlern gehören. Sie wird denen gehören, die ihre Vermögenswerte still für sich arbeiten lassen – Block für Block.

