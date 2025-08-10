Coinbase wird zur All-in-One-Krypto-App

Das Wichtigste in Kürze

Coinbase integriert erstmals den Handel auf DEXs wie Aerodrome und Uniswap direkt in seine App, wodurch Nutzer Tokens ohne externe Wallets oder Browsererweiterungen handeln können.

Über 100 Millionen Nutzer erhalten so direkten Zugang zu Tausenden von Tokens, was den Einstieg in DeFi vereinfacht.

Die geplante Solana-Integration zeigt, dass Coinbase auf kettenübergreifende Lösungen setzt.

Der Schritt könnte den DeFi-Markt massentauglich machen und die Grenze zwischen zentralisierten und dezentralen Börsen verwischen.

Bis jetzt bedeutete der Handel auf dezentralen Börsen, zwischen Apps, Browsererweiterungen und manchmal fragwürdigen Oberflächen hin- und herzuspringen. Man verband seine Wallet, bestätigte Berechtigungen, überprüfte die Token-Adresse (zweimal) und hoffte dann, dass man gerade nicht betrogen wurde.

🔥Coinbase is becoming a one-stop crypto app🤳 🇺🇸 Coinbase now lets most U.S. users trade on DEXs like Aerodrome and Uniswap via its Base — WITHOUT leaving the app.📲 Solana support is next on the roadmap.🚀 — Coin Bureau (@coinbureau) August 9, 2025

Jetzt? Sie öffnen Coinbase. Sie wählen einen Token. Sie handeln. Fertig. Dies ist der „Amazon-Effekt“ in Aktion — wenn eine Plattform etwas so einfach macht, dass Sie aufhören, über die Reibung nachzudenken. Coinbase ist nicht mehr nur eine zentralisierte Börse. Es verwandelt sich in ein Tor zu allem, was Krypto betrifft, und das ist ein viel größerer Schritt als nur das Hinzufügen eines neuen Buttons in der App.

Native AerodromeFi-Integration ist riesig für Mainstream-DeFi

Hier geschieht die eigentliche Magie. Coinbase hat AerodromeFi direkt in seine Haupt-App integriert. Das ist gewaltig, weil Aerodrome eine Base-native DEX ist, die Zugang zu Tausenden von Tokens bietet, die niemals zentralisierte Börsen erreichen. Bis jetzt mussten Sie, wenn Sie diese wollten, tief in die Web3-Welt eintauchen.

2/ @Coinbase integrated @AerodromeFi DEX directly into their main app. Can't overstate how massive this is for mainstream DeFi adoption. Over 100 million just got native access to purchase 10s of thousands of @base coins, right on the Coinbase app (including $GIZA) pic.twitter.com/cuBKxtKJMb — Renç Korzay (@renckorzay) August 9, 2025

Ich habe viele „große Ankündigungen“ in Krypto gesehen, die keinen Unterschied machen. Diese hier tut es tatsächlich. Zum ersten Mal bietet eine Plattform mit über 100 Millionen registrierten Nutzern direkten, nativen Zugang zu DeFi-Liquiditätspools, ohne dass die Leute zu MetaMask-Akrobatik gezwungen werden.

Es ist, als würde man den Führerschein auf Probe überspringen und direkt auf den Fahrersitz wechseln — aber mit Airbags, Sicherheitsgurten und eingebautem GPS.

Über 100 Millionen Nutzer haben jetzt direkten Zugang

Lassen Sie uns kurz über Zahlen sprechen. Wir haben es hier nicht mit einer Nischen-Traderbasis zu tun. Die Nutzerzahl von Coinbase ist vergleichbar mit einigen sozialen Medienplattformen.

Das bedeutet, dass Zehntausende von Tokens auf Base plötzlich einem Mainstream-Publikum mit nur wenigen Fingertipps zur Verfügung stehen. Wollen Sie $GIZA? Sie können ihn bekommen, ohne das Sicherheitsnetz des Coinbase-Ökosystems zu verlassen.

Bevor sie solche Trades durchführen, verlassen sich viele Nutzer auf aktuelle Kryptowährungsprognosen, um ein Gefühl für die Marktstimmung zu bekommen.

Die Bedeutung liegt nicht nur in der Vielfalt. Sie liegt in der psychologischen Barriere, die entfernt wird. Die Menschen vertrauen Coinbase mehr als zufälligen DEX-Oberflächen. Dieses Vertrauen beschleunigt die Akzeptanz.

Ich wette, wir werden in den nächsten Monaten einen deutlichen Anstieg der On-Chain-Aktivität auf Base sehen — nicht nur von Degens, sondern von durchschnittlichen Kleinanlegern, die das Wasser testen.

Solana-Unterstützung ist als Nächstes dran — und das ist ein Überraschungsschachzug

Coinbase is rolling out support for ALL tokens on base… Followed by ALL tokens on Solana Hahahaha ya it’s about to get so stupid. https://t.co/xxwXQ6tmgZ — Easy (@EasyEatsBodega) August 9, 2025

Coinbase bestätigte, dass die Solana-Integration auf der Roadmap steht. Das ist interessant, weil Solana keine Base-Chain ist. Es ist ein eigenes Hochleistungs-Ökosystem mit einer völlig anderen Architektur. Das bedeutet, Coinbase ist nicht kettenexklusiv. Sie denken ketteninklusiv.

Aus Sicht der Nutzer ist das brillant. Es ist ihnen egal, ob ihre Tokens auf Ethereum, Base oder Solana liegen — sie wollen sie einfach in ihrem Portfolio haben.

Aus Wettbewerbssicht ist es ein subtiler Schlag gegen reine DEX-Anbieter. Warum woanders hingehen, wenn Coinbase mehrere Ökosysteme in einer Schnittstelle zusammenführt, die Sie bereits nutzen?

Meine Einschätzung: Das ist DeFis „App-Store“-Moment

Wir haben solche Wendepunkte in der Technologie schon gesehen. Als Apple den App Store einführte, wurden mobile Apps von einer Nerd-Nische zu einer Mainstream-Notwendigkeit. Als PayPal direkt in eBay integriert wurde, wurden Online-Zahlungen zur Norm statt zur Ausnahme.

Der Schritt von Coinbase hat dieselbe Energie. Es geht nicht nur darum, Tokens zu handeln.

Es geht darum, dezentrale Märkte zu normalisieren, indem man sie dorthin bringt, wo die Nutzer bereits sind. Natürlich werden Power-User immer noch das rohe, ungefilterte DeFi-Erlebnis mit benutzerdefinierten Slippage-Einstellungen und Yield-Farming-Dashboards wollen.

Aber für 90 % der Nutzer? Reicht das, um sie im geschlossenen Ökosystem von Coinbase zu halten.

Und für diejenigen, die frühen Chancen nachjagen, könnte das Erkunden von Presale-Projekten und ICOs jetzt nur ein paar Fingertipps entfernt sein.

Warum das für die Branche wichtig ist

Mainstream-Akzeptanz geschieht nicht durch Ideologie. Sie geschieht durch Bequemlichkeit. Coinbase hat die umständliche, einschüchternde Welt des DEX-Handels genommen und sie so einfach gemacht wie das Überprüfen Ihres Instagram-Feeds.

Das wird andere Börsen — sowohl zentralisierte als auch dezentrale — dazu bringen, ihr UX-Spiel zu verbessern. Es könnte auch die Bühne dafür bereiten, dass Cross-Chain-DeFi zur Norm wird, statt zur Ausnahme. In einem Jahr könnten wir zurückblicken und erkennen, dass dies die Funktion war, die die Grenze zwischen CeFi und DeFi endgültig verwischt hat.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.