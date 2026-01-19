Das Wichtigste in Kürze

Wer einen Freund einlädt, erhält bis zu 100 USD, Der eingeladene Freund ebenfalls.

Das ist neu, Wir haben das aktuelle Empfehlungsprogramm von Crypto.com getestet und zeigen Ihnen, wie Sie die höchste Belohnung erhalten können.

Schnellcheck: Crypto.com App Referral Feature

Merkmal Details Max. Referral-Bonus pro Freund (Sie) Bis zu 100 USD Max. Referral-Bonus pro Freund (Referee) Bis zu 100 USD Level-Up-Bonus 25 USD in CRO Voraussetzung Level-Up-Bonus Metal Card Reservation oder Level Up Pro Jahresabo Zeitfenster pro Referral 30 Tage ab erfolgreicher KYC Max. Referrals pro Investor 100 erfolgreiche Referrals KYC-Pflicht Vollständige Identitätsprüfung zwingend Reward-Währung Ausschließlich CRO Auszahlungstyp Stufenweise, nicht einmalig

🎯Bereit für Empfehlungsprogramm?

Crypto.com App Referral Feature im Test: 100 USD für Einladungen Crypto.com hat sein Empfehlungsprogramm rundum erneuert und bietet aktuell bis zu 100 USD für Empfehlungen. Da das Unternehmen zu den größten Börsen der Welt gehört, entsteht ein regelrechtes Aufsehen um die Aktion. Gerade deshalb, weil der Anbieter seinen Spielraum in der EU erweitert und viele Investoren zu Crypto.com wechseln. Das Referral-Programm ist in zwei Hauptbestandteile gegliedert: 1️⃣ Handelsvolumen-basierte Boni (Trading Milestones) 2️⃣Level-Up-Bonus bei CRO-Staking oder Kartenreservierung Es heißt also: Freunde einladen, beide bekommen Geld, doch erst sobald gehandelt wird. Wer in Deutschland lebt und eine Person aus Deutschland einlädt, kann pro Empfehlung bis zu 75 USD allein über Handelsaktivität verdienen. Dazu muss die eingeladene Person innerhalb von 30 Tagen (über den gesendeten Link) etwas investieren. So funktioniert das Empfehlungsprogramm von Crypto.com Insgesamt lassen sich 100 USD verdienen. Der Maximalbetrag setzt sich dabei aus zwei Komponenten zusammen: Handelsboni durch das Trading-Volumen Ihres Freundes (bis zu 75 USD) und ein einmaliger Level-Up-Bonus von 25 USD, falls Ihr Freund sich für die Crypto.com Visa Card anmeldet. Im vorherigen Programm waren es weniger. Jetzt dagegen ist das Potenzial deutlich höher und breiter gefächert. Wir haben das Programm einmal getestet: Bis zu 100 USD in CRO pro Freund Handelsvolumen innerhalb von 30 Tagen Prämie für den Werbenden Prämie für den Geworbenen 100 USD 5 USD 5 USD 500 USD 15 USD 15 USD 1.000 USD 25 USD 25 USD 5.000 USD 75 USD 75 USD Laden Sie beispielsweise einen Freund in Deutschland ein und dieser handelt innerhalb von 30 Tagen nach Verifizierung fleißig, können Sie allein durch sein Handelsvolumen bis zu 75 USD verdienen und Ihr Freund ebenfalls. Beide bekommen die Prämie.

Level Up Bonus – extra Belohnung on top

Neben den volumengestützten Boni hat Crypto.com einen zusätzlichen Anreiz eingebaut: den Level Up Bonus. Dieser bringt Ihnen und Ihrem Freund jeweils 25 USD in CRO extra ein.

Die Bedingung: Dafür, dass der neue Investor sich für eine hochwertige Crypto.com Visa Card qualifiziert. Wenn Ihr geworbener Freund entweder eine bestimmte Menge CRO staket, um eine Metall-Kreditkarte zu reservieren, oder stattdessen das kostenpflichtige Level Up Pro Jahresabo abschließt (eine Alternative zum Staking in manchen Regionen), dann erhalten beide Parteien diesen Bonus.

Dieser Level Up Bonus ist separat und kommt zusätzlich zu den Trading-Volumen Rewards. Er kann also auch eintreten, wenn Ihr Freund vielleicht gar nicht so viel tradet, aber sich direkt für die Karte begeistert. Oder umgekehrt: Selbst wenn er das 5.000 USD Volumen nicht erreicht, können diese 25 USD dennoch ausgezahlt werden, sofern er die Kartenbedingung erfüllt.

Mehr Aktivität bedeutet mehr Belohnung

Das neue System setzt also auf gestaffelte Meilensteine. Denn je mehr Ihr Freund handelt, desto mehr belohnt die Plattform Sie beide. Konkret gibt es vier Umsatzstufen innerhalb der ersten 30 Tage: 100 USD, 500 USD, 1.000 USD und 5.000 USD Handelsvolumen.

Bei jeder dieser Schwellen wird eine weitere Bonusstufe erreicht. Das bedeutet, dass Ihr Freund nicht alles auf einmal erledigen muss.

Jeder Schritt zählt: Schon ab 100 USD Trading-Volumen erhalten beide 5 USD in CRO. Erreicht er 500 USD, kommen weitere 10 USD hinzu (insgesamt dann 15 USD). So verläuft das Modell auch über eine gewisse Zeit ab. Das Programm zeigt uns also: Mehr Aktivität = mehr Belohnung.

Das Gute an diesem Modell: Beide bekommen die Prämie, was sicherlich den Anreiz erhöht.

Auch eingeladene Freunde bekommen die Belohnung

Nicht nur Sie als Werber, auch Ihr geworbener Freund hat Grund zur Freude. Von Anfang an kann auch er bis zu 100 USD in CRO an Belohnungen sammeln.

Das ist eine deutliche Verbesserung gegenüber früheren Programmen, in denen der Geworbene oft weniger oder gar nichts bekam. Crypto.com stellt sicher, dass die Empfehlung als Win-Win erlebt wird.

Monatliche Zusatzkampagne: 30.000 USD Preisgeld möglich

Zudem wird jeden Monat weltweit das durch Empfehlungen erzeugte Handelsvolumen gemessen und auf dieser Basis ein Preisgeld vergeben. Die erste Runde läuft vom 29. Januar bis 28. Februar 2026, anschließend folgt das Programm monatlich in gleicher Struktur

Insgesamt werden 30.000 USD in CRO ausgeschüttet, davon 25.000 USD an die 200 Teilnehmer mit dem höchsten kumulierten Handelsvolumen ihrer Empfehlungen.

Platzierung Prämie Rang 1 5.000 USD Rang 2–5 1.000 USD je Platz Rang 6–20 500 USD je Platz Rang 21–100 75 USD je Platz Rang 101–200 25 USD je Platz

Man erkennt, dass die Top-Platzierungen sehr lohnend sind, während auch diejenigen am Ende der Top 200 zumindest noch einen kleinen Bonus erhalten. Diese Prämien kommen zusätzlich zu allen regulären Rewards aus dem Referral-Programm. Um sich überhaupt für die Rangliste zu qualifizieren, muss man im jeweiligen Monat mindestens 10 Freunde werben und zusammen mindestens 1.000 USD Handelsvolumen durch diese Referees erzielen

Zusätzlich gibt es einen separaten „Lucky Draw“

Alle Teilnehmenden, die die Mindestanforderungen erfüllen, nehmen unabhängig vom Ranking an einer Verlosung über 5.000 USD teil. Für eine Teilnahme am Wettbewerb sind mindestens zehn erfolgreiche Empfehlungen sowie ein kumuliertes Handelsvolumen von 1.000 USD erforderlich.

Monatliches Referral Leaderboard – Kurzüberblick

Platzierung Prämie Element Beschreibung Monatlicher Reward-Pool 30.000 USD in CRO Top-Referrer-Belohnung Platz 1: 5.000 USD in CRO Auszahlung Top 200 Staffelung von 5.000 bis 25 USD Lucky Draw 5.000 USD in CRO Voraussetzung Lucky Draw Mind. 10 Referrals + 1.000 USD kombiniertes Trading-Volumen

Das neue Referral-Dashboard im Überblick

Crypto.com hat das Referral-Programm zudem in die App integriert, das den Fortschritt übersichtlich und nachvollziehbar abbildet. Sie sehen dort in Echtzeit, wie hoch Ihre gesamten Referral-Einnahmen in CRO sind und welchen Beitrag Ihre Einladungen insgesamt leisten.

Man sieht seine Einnahmen in Echtzeit

Für jede erfolgreiche Empfehlung wird separat angezeigt, welche Trading-Milestones bereits erreicht wurden und welche Prämien daraus resultieren. Gleichzeitig erkennen Sie, wie nah einzelne Referees am nächsten Volumenziel stehen.

Auch er hat eine Fortschrittsanzeige (inklusive einem Countdown seiner 30 Tage). Die Namen der eingeladenen Personen bleiben dabei bewusst anonymisiert, sodass Datenschutz gewahrt bleibt, ohne die Analysefähigkeit einzuschränken.

3 Referral-Tipps: So maximieren Sie Ihre CRO-Rewards

Der wichtigste Hebel im neuen Crypto.com Referral-Programm ist nicht die Anzahl Ihrer Einladungen, sondern deren Qualität. Entscheidend ist, ob Ihre eingeladenen Kontakte innerhalb des 30-Tage-Fensters tatsächlich handeln.

Tipp 1: Beide verdienen im Empfehlungsprogramm. Sprechen Sie daher gezielt Menschen an, die ohnehin Interesse an Kryptowährungen haben oder bereits erste Erfahrungen gesammelt haben. Erklären Sie vorab klar, dass es nicht um bloßes Anmelden geht, sondern um Handelsvolumen innerhalb der ersten 30 Tage nach KYC-Freigabe.

Tipp 2: Nutzen Sie das In-App-Dashboard aktiv. Dort sehen Sie, welche Referees kurz vor dem nächsten Meilenstein stehen.

Tipp 3: Ein weiterer zentraler Punkt ist der Level-Up-Bonus. Wenn ein eingeladener Investor ohnehin überlegt, eine Crypto.com Visa Card zu reservieren oder das Level-Up-Pro-Abo zu nutzen, sollten Sie ihn darauf hinweisen, dass dadurch für beide Seiten zusätzlich 25 USD in CRO freigeschaltet werden. Dieser Bonus ist unabhängig vom Tradingvolumen und erhöht den Gesamtertrag pro Referral spürbar.

So starten Sie mit dem neuen Crypto.com Referral-Programm

Schritt 1: Öffnen des Referral-Bereichs: Öffnen Sie die Crypto.com App. Wechseln Sie im Hauptmenü zum Punkt „Referral Bonus“ oder „Freunde einladen“. Dieser Bereich ist vollständig in die App integriert und jederzeit verfügbar.

Schritt 2: Abrufen Ihres persönlichen Referral-Links: Im Empfehlungs-Bereich finden Sie Ihren individuellen Referral-Link sowie Ihren persönlichen Referral-Code. Beide sind eindeutig Ihrem Konto zugeordnet und dienen der eindeutigen Zuordnung neuer Investoren zu Ihnen.

Schritt 3: Weitergabe der Einladung: Sie können den Referral-Link direkt über Messenger, E-Mail oder soziale Netzwerke teilen. Alternativ lässt sich der Referral-Code manuell weitergeben. Für neue Investoren ist der Link der einfachste Weg, da der Code automatisch übernommen wird.

Schritt 4: Registrierung des eingeladenen Investors: Damit eine Empfehlung gültig wird, muss der eingeladene Investor ein neues Konto erstellen und die vollständige KYC-Verifizierung erfolgreich abschließen. Erst nach der KYC-Freigabe wird der Referral-Prozess aktiv.

Schritt 5: Start des 30-Tage-Zeitfensters: Nach abgeschlossener KYC beginnt ein festes Zeitfenster von 30 Tagen. Innerhalb dieses Zeitraums muss der neue Investor mit dem Trading beginnen. Erst dann zählen die Handelsvolumina für die jeweiligen Milestones.

FAQs

Wie funktioniert das Crypto.com App Referral Programm? Sie laden Freunde über einen persönlichen Referral-Link ein. Nach erfolgreicher KYC und Trading-Aktivität des Referees erhalten Sie stufenweise CRO-Belohnungen. Entscheidend ist das Handelsvolumen innerhalb von 30 Tagen. Wie viel kann man mit einem Crypto.com Referral verdienen? Pro geworbenem Investor sind bis zu 100 USD in CRO möglich. Davon stammen bis zu 75 USD aus Trading-Milestones und 25 USD aus dem Level-Up-Bonus. Die genaue Höhe hängt vom Land und der Aktivität ab. Wann wird der Referral-Bonus ausgezahlt? Die Auszahlung erfolgt stufenweise nach Erreichen der jeweiligen Trading-Milestones. Es gibt keine Einmalzahlung zu Beginn. Der Level-Up-Bonus wird separat gutgeschrieben. Gibt es eine zeitliche Begrenzung für Referral-Belohnungen? Ja, das relevante Zeitfenster beträgt 30 Tage ab abgeschlossener KYC des Referees. Nur Trades innerhalb dieses Zeitraums zählen für die Bonusberechnung. Nach Ablauf verfällt der Anspruch auf weitere Milestones. Müssen sowohl Werber als auch Referee KYC durchführen? Ja, ohne vollständige KYC erhalten weder Sie noch der geworbene Investor eine Belohnung. Das gilt für alle Bonusbestandteile. Unverifizierte Konten sind ausgeschlossen.