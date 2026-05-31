Darum könnte Ethereum noch stärker fallen

Das Wichtigste in Kürze

Hohe Hebel, schwache Nachfrage und fallender RSI belasten Ethereum.

Positive Funding Rates treffen auf fehlendes Kursmomentum und Schwäche.

Bear-Flag-Ausbruch deutet charttechnisch auf weiteres Abwärtspotenzial hin.

Ethereum bleibt die zweitwertvollste Kryptowährung der Welt, doch die Kursentwicklung sorgt weiterhin für Ernüchterung. Seit Jahresbeginn 2026 hat ETH rund ein Drittel seines Werts verloren und notiert noch immer etwa 60 Prozent unter dem Allzeithoch.

Zwar konnte sich Ethereum zum Wochenende oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 2.000 US-Dollar stabilisieren, von einer echten Trendwende kann jedoch bislang keine Rede sein. Das Momentum bleibt schwach, während Anleger auf neue Impulse warten. Eine aktuelle Analyse von CryptoQuant deutet nun sogar darauf hin, dass kurzfristig weitere Rücksetzer drohen könnten. Mehrere On-Chain- und Derivatemarkt-Indikatoren senden derzeit Warnsignale.

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CryptoQuant sieht erhöhtes Risiko für weitere Verluste

Laut einer neuen Analyse von CryptoQuant befindet sich Ethereum aktuell in einer fragilen Marktphase. Besonders auffällig ist dabei die Kombination aus schwacher Kursentwicklung, hoher Hebelnutzung und nachlassendem Momentum. Während Ethereum in den vergangenen Wochen immer niedrigere Hochpunkte ausgebildet hat, blieb die Aktivität am Spotmarkt vergleichsweise verhalten. Gleichzeitig verharrt die sogenannte Estimated Leverage Ratio auf einem hohen Niveau von rund 0,74.

Dieser Wert zeigt, dass weiterhin viel Kapital über gehebelte Derivatepositionen im Markt aktiv ist. Normalerweise wird ein steigender Leverage durch eine starke Aufwärtsbewegung begleitet. Im aktuellen Fall bleibt jedoch genau diese Kursstärke aus. Stattdessen fällt Ethereum weiter oder bewegt sich seitwärts. Für Analysten ist das häufig ein Warnsignal, da die Marktstruktur zunehmend von spekulativen Positionierungen statt von realer Nachfrage geprägt wird.

Ethereum’s Downside Pressure May Continue “Leverage remains elevated, long positioning is still dominant, yet price continues to struggle, and RSI reflects weakening momentum. Overall, this combination suggests that short-term downside pressure.” – By @PelinayPA pic.twitter.com/Vf7lOGiK5l — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) May 29, 2026

Auch die Funding Rates liefern ein ähnliches Bild. Trotz der schwachen Kursentwicklung bleiben sie überwiegend positiv. Das bedeutet, dass weiterhin mehr Trader auf steigende Kurse setzen als auf fallende. Eigentlich wäre dies ein bullisches Signal. Problematisch wird es jedoch, wenn der Markt trotz optimistischer Positionierung keine Aufwärtsdynamik entwickeln kann. Genau diese Divergenz beobachtet CryptoQuant derzeit bei Ethereum.

Zusätzlich bestätigt der Relative-Stärke-Index (RSI) die nachlassende Dynamik. Mit einem Wert von rund 31 bewegt sich der Indikator bereits nahe am überverkauften Bereich. Zwar kann dies theoretisch eine Gegenbewegung vorbereiten, bislang fehlt jedoch ein überzeugendes Umkehrsignal. Stattdessen zeigt der RSI weiterhin nach unten und unterstreicht die anhaltende Schwäche.

Die Schlussfolgerung der Analysten fällt daher vorsichtig aus: Hohe Hebelpositionen, weiterhin dominante Long-Spekulationen und ein schwacher RSI sprechen kurzfristig eher für zusätzlichen Verkaufsdruck als für eine nachhaltige Erholung. Solange Ethereum keinen deutlichen Ausbruch über wichtige Widerstände schafft und die Spot-Nachfrage nicht spürbar anzieht, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer bestehen. Für Anleger könnte die Marke von 2.000 US-Dollar daher in den kommenden Tagen besonders entscheidend werden.

Charttechnik sendet weitere Warnsignale für Ethereum

Neben den schwachen On-Chain-Daten verschlechtert sich auch das charttechnische Bild bei Ethereum zunehmend. Analysten verweisen aktuell auf einen möglichen Ausbruch nach unten aus einer sogenannten Bear-Flag-Formation. Dabei handelt es sich um ein klassisches Fortsetzungsmuster innerhalb eines übergeordneten Abwärtstrends. Nach dem starken Einbruch Anfang des Jahres bewegte sich Ethereum mehrere Monate in einer leicht ansteigenden Konsolidierungsstruktur. Genau diese Unterstützungslinie scheint nun verloren zu gehen.

#Ethereum bear flag breakdown done. Guys, be ready for this move, it’s coming. ethereum:native has now lost the lower trendline support after weeks of consolidation, and price is starting to break down from the structure.

If this breakdown confirms on the daily timeframe, we… pic.twitter.com/cfEVx0HHeq — Cryptorphic (@Cryptorphic1) May 29, 2026

Besonders kritisch ist, dass der Kurs zuletzt unter die untere Begrenzung der Formation gefallen ist und bislang keine überzeugende Rückeroberung gelungen ist. Sollte sich dieser Bruch auf Tagesbasis bestätigen, könnte dies weiteres Verkaufspotenzial freisetzen. Charttechniker argumentieren, dass Bear Flags häufig die vorherige Abwärtsbewegung fortsetzen. Im vorliegenden Fall würde dies rechnerisch sogar Raum für deutlich tiefere Kurse eröffnen.

Zusätzlich belastet die Lage, dass Ethereum weiterhin klar unter seinem langfristigen gleitenden Durchschnitt notiert. Der im Chart eingezeichnete Widerstandsbereich um rund 2.500 US-Dollar konnte in den vergangenen Monaten nicht zurückerobert werden. Stattdessen wurden die Erholungen immer wieder verkauft, während sich niedrigere Hochs etablierten.

Noch ist ein solcher Rückgang keineswegs sicher. Sollte Ethereum die Marke von 2.000 US-Dollar verteidigen und rasch wieder in die vorherige Struktur zurückkehren, könnte sich der aktuelle Ausbruch als Fehlsignal entpuppen. Solange dies jedoch nicht gelingt, bleibt die technische Ausgangslage angeschlagen. Aus Sicht vieler Chartanalysten haben die Bären derzeit die Kontrolle, während Anleger genau beobachten, ob die wichtige Unterstützungszone erneut verteidigt werden kann.

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