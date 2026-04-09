Das Ende des Plastikzeitalters: Stablecoins auf dem Weg zur Billiarden-Marke

Das Wichtigste in Kürze

Stablecoins könnten bis zum Jahr 2035 ein jährliches Transaktionsvolumen von bis zu 1,5 Billiarden US-Dollar erreichen und damit die Marktführerschaft von Visa und Mastercard übernehmen.

Ein massiver Generationenwechsel und der Transfer von 100 Billionen US-Dollar an Erbe an junge, krypto-affine Anleger beschleunigen den Abschied von klassischen Bankensystemen.

Die Integration in den Alltagshandel sowie klare regulatorische Rahmenbedingungen machen digitale Dollar-Token zur bevorzugten Infrastruktur für globale Echtzeit-Zahlungen.

Die lautlose Revolution der digitalen Dollar-Token

Die Zahlen, die aktuelle Berichte von Blockchain-Analysten wie Chainalysis liefern, klingen zunächst nach Science-Fiction, doch die Realität der On-Chain-Daten untermauert diesen Trend bereits heute.

Im Jahr 2025 haben Stablecoins mit einem Transaktionsvolumen von über 33 Billionen US-Dollar bereits die kombinierte Durchlaufmenge der beiden größten Kreditkartenanbieter der Welt übertroffen.

Dieser Meilenstein markiert den Beginn einer fundamentalen Verschiebung der globalen Zahlungsinfrastruktur, weg von langsamen, intermediärbasierten Systemen hin zu programmierbaren, sofort verfügbaren Geldwerten.

Selbst ohne massive technologische Durchbrüche steuert das Volumen allein durch das aktuelle organische Wachstum auf eine Marke von 719 Billionen US-Dollar zu.

Sollten sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiter zugunsten digitaler Assets entwickeln, ist die Marke von 1,5 Billiarden US-Dollar bis 2035 ein realistisches Szenario.

Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung ist der bevorstehende „Great Wealth Transfer“. In den kommenden Jahren werden schätzungsweise 100 Billionen US-Dollar von den älteren Generationen an die Millennials und die Gen Z vererbt.

Diese Zielgruppen sind bereits heute mit digitalen Werten vertraut; fast die Hälfte der jungen Erwachsenen hält bereits Kryptowährungen oder hat diese in der Vergangenheit genutzt.

Für diese neuen Vermögenden spielen traditionelle Banklaufzeiten und die starren Gebührenstrukturen des correspondent banking keine Rolle mehr.

Sie erwarten Flexibilität, mobile Lösungen und globale Verfügbarkeit rund um die Uhr. Stablecoins erfüllen genau diese Anforderungen, indem sie die Stabilität des US-Dollars mit der Geschwindigkeit und Effizienz der Blockchain-Technologie verknüpfen.

Dieser kulturelle und finanzielle Wandel könnte allein über 500 Billionen US-Dollar zum künftigen Transaktionsvolumen beisteuern.

Institutionelle Akzeptanz und regulatorischer Rückenwind

Der Wandel findet jedoch nicht nur auf Ebene der Endverbraucher statt, sondern hat längst die Vorstandsetagen der großen Finanzdienstleister erreicht.

Dass Unternehmen wie Stripe den Zahlungsdienstleister Bridge für über eine Milliarde US-Dollar übernommen haben oder Mastercard aktiv im Bereich der Stablecoin-Infrastruktur zukauft, zeigt die Ernsthaftigkeit der Lage.

Stablecoins werden nicht mehr als vorübergehende Modeerscheinung, sondern als essenzieller Teil der künftigen Systemarchitektur betrachtet. Ein entscheidender Faktor für den Mainstream-Durchbruch ist zudem die zunehmende Integration am Point-of-Sale.

Wenn Händler Stablecoins direkt akzeptieren und in ihre Kassensysteme einbinden, entfällt der Umweg über teure Zahlungsabwickler. Dies könnte bis 2035 zusätzliche 232 Billionen US-Dollar in das On-Chain-System spülen.

Parallel dazu sorgt die Politik für die notwendige Sicherheit. Mit Gesetzesinitiativen wie dem GENIUS Act in den USA und ähnlichen Rahmenbedingungen weltweit signalisieren Regulierungsbehörden, dass Stablecoins ein anerkannter Teil des Finanzwesens sind.

Klare Regeln reduzieren die Unsicherheit für Unternehmen und fördern die Entwicklung neuer Produkte, die auf Stablecoin-Basis funktionieren. Der wirtschaftliche Vorteil ist dabei erdrückend:

Während herkömmliche Überweisungen oft Tage dauern und durch zahlreiche Korrespondenzbanken laufen, siedeln Stablecoin-Transaktionen nahezu sofort.

In einer globalisierten Wirtschaft, in der Treasury-Management und grenzüberschreitende B2B-Zahlungen effizienter werden müssen, bieten Stablecoins eine technologische Überlegenheit, die herkömmliche Netzwerke kaum noch einholen können.

Der Weg von der Nische zur Weltwährung scheint damit endgültig vorgezeichnet.

Fazit und analytische Einordnung

Der Aufstieg der Stablecoins markiert einen Wendepunkt in der Geschichte des Geldes, der weit über die Krypto-Branche hinausgeht. Wir erleben die Entkopplung der Zahlungsinfrastruktur von traditionellen Bankmonopolen hin zu dezentralen, programmierbaren Schienen.

Für die Gesellschaft bedeutet dies einen demokratisierten Zugang zu stabilen Währungen und drastisch sinkende Transaktionskosten. Politisch und wirtschaftlich wird die Vorherrschaft klassischer Zahlungsnetzwerke herausgefordert, was einen enormen Innovationsdruck erzeugt.

Wer sich dieser Effizienzrevolution verschließt, riskiert in einer Billiarden-Dollar-Ökonomie der Zukunft den Anschluss zu verlieren. Stablecoins sind nicht mehr nur Geld – sie sind die neue Software des globalen Handels.

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