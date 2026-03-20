DeFi Rückblick: Von Tempo zum S&P 500 – drei spannende Krypto-News

Das Wichtigste in Kürze

Tempo startet Mainnet mit Fokus auf Zahlungen.

S&P 500 kommt jetzt zu Hyperliquid.

Zksync bringt führende US-Banken onchain.

In der vergangenen Woche hat sich der Kryptomarkt spürbar stabilisiert. Bitcoin und Ethereum konnten sich nach den jüngsten Rücksetzern zunächst fangen, während sich der Blick vieler Anleger wieder stärker auf fundamentale Entwicklungen richtet.

Genau dort gab es zuletzt einige spannende Signale. Denn abseits der reinen Kursbewegungen schreitet die technische und institutionelle Weiterentwicklung des Sektors weiter voran. Besonders im DeFi- und Infrastruktur-Bereich zeigen neue Ankündigungen, dass Blockchain-Netzwerke zunehmend auf reale Anwendungsfälle, regulierungsnahe Finanzprodukte und institutionelle Integration ausgerichtet werden.

Die folgenden drei Krypto News waren hier besonders spannend.

Tempo startet Mainnet und setzt auf Payments als Kernanwendung

Mit Tempo ist in dieser Woche ein neues Layer-1-Netzwerk offiziell im Mainnet gestartet, das sich klar auf den Zahlungsverkehr fokussiert. Das Projekt wurde laut offizieller Darstellung von Tempo gemeinsam mit Stripe und Paradigm inkubiert und positioniert sich als Blockchain für reale Zahlungsanwendungen in großem Maßstab. Der Coin Launch wurde von großem Interesse begleitet. Im Mittelpunkt stehen schneller Settlement, kalkulierbar niedrige Gebühren, hohe Skalierbarkeit und eine Infrastruktur, die speziell für Stablecoin-Zahlungen entwickelt wurde. Tempo nennt dabei Anwendungsfelder wie Remittances, globale Auszahlungen, Embedded Finance, Microtransactions und tokenisierte Bankeinlagen.

Besonders spannend ist aber der gleichzeitige Start des Machine Payments Protocol (MPP). Dabei handelt es sich um einen offenen Standard für maschinelle Zahlungen, der laut Tempo gemeinsam mit Stripe entwickelt wurde. Ziel ist es, dass Agenten, Services und APIs Zahlungen automatisiert koordinieren können, ohne dass jede Plattform ihren eigenen Bezahlfluss bauen muss. Stripe beschreibt MPP so, dass ein Dienst bei Bedarf eine Zahlungsanforderung zurückgibt, der Client die Zahlung autorisiert und anschließend Zugriff samt Zahlungsnachweis erhält. Unterstützt werden sowohl Krypto-Zahlungen als auch Fiat-nahe Zahlungswege über Shared Payment Tokens.

Damit adressiert Tempo einen Bereich, der in den kommenden Jahren deutlich wichtiger werden könnte: programmierbare Zahlungen zwischen Software, Agenten und digitalen Diensten. Hinzu kommt, dass Tempo zum Start bereits ein Directory mit mehr als 100 kompatiblen Services nennt.

Hyperliquid: Erstes offiziell lizenziertes S&P-500-Perp bringt TradFi-Narrativ onchain

Eine weitere bemerkenswerte Entwicklung kommt von Hyperliquid. Dort wurde in Partnerschaft mit Trade[XYZ] und S&P Dow Jones Indices der laut S&P erste und einzige offiziell lizenzierte Perpetual-Kontrakt auf den S&P 500 gestartet. Die Meldung ist deshalb relevant, weil hier erstmals ein großer klassischer Index in einem offiziell lizenzierten, dauerhaft handelbaren Onchain-Derivat auf einer dezentralen Handelsinfrastruktur verfügbar gemacht wird.

S&P spricht selbst von dem ersten offiziell lizenzierten Perpetual-Derivat auf Basis eines großen Index-Benchmarks.

Trade[XYZ] bringt dieses Produkt auf Hyperliquid an den Markt und schafft damit 24/7-Zugang zum bekanntesten Aktienindex der Welt. Laut S&P richtet sich das Angebot an berechtigte Nicht-US-Investoren, die gehebelt Long- oder Short-Exposure auf den S&P 500 suchen.

zkSync und Cari Network: Fünf US-Banken bringen Einlagen onchain

Die dritte wichtige Meldung kommt aus dem institutionellen Blockchain-Segment. zkSync hat rund um das neue Cari Network kommuniziert, dass eine von zkSync angetriebene Plattform Bankeinlagen onchain bringen soll. Dabei handelt es sich laut zkSync um das erste tokenisierte Deposit-Netzwerk mit mehreren US-Banken auf einer gemeinsamen Blockchain-Infrastruktur. Genannt werden fünf Gründungsbanken: Huntington Bancshares, First Horizon, M&T Bank, KeyCorp und Old National Bancorp. Zusammen halten diese Institute laut zkSync mehr als 600 Milliarden US-Dollar an Einlagen.

Technisch basiert das Modell auf Prividium, einer zkSync-Architektur für private, permissioned und dennoch Ethereum-gesicherte Layer-2-Systeme. Der Kern des Ansatzes: Banken sollen Datenschutz, Compliance und Kontrolle über sensible Daten behalten können, während gleichzeitig Echtzeit-Konnektivität und deutlich schnelleres Settlement möglich werden.

In den offiziellen Materialien wird hervorgehoben, dass sich dadurch Prozesse von T+2 in Richtung T+Sekunden bewegen könnten. Ebenso wichtig ist die Abgrenzung zu Stablecoins: Cari und zkSync stellen tokenisierte Deposits nicht als direkten Ersatz, sondern als komplementäre Struktur dar, bei der Einlagen auf Bankbilanzen verbleiben und FDIC-insured bleiben können. Die institutionelle Adoption dürfte auch in 2026 ein Krypto Geheimtipp sein.