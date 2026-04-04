Der Drift Protocol Hack: Wenn Präzision auf Versagen trifft

Das Wichtigste in Kürze

Die Lazarus Group demonstrierte durch eine dreiwöchige Vorbereitungszeit, dass sie keine Softwarefehler benötigt, wenn die menschliche Governance und Oracle-Logik versagen.

Ein künstlich geschaffener Token und das methodische Unterwandern der Sicherheitsräte ermöglichten den Abzug von fast 300 Millionen US-Dollar in Rekordzeit.

Die mangelnde Reaktion des Stablecoin-Herausgebers Circle während des stundenlangen Abflusses der Gelder über die hauseigene Bridge löst eine hitzige Debatte über die Verantwortung zentralisierter Akteure im DeFi-Sektor aus.

Die Anatomie einer angekündigten Katastrophe

Der Raubzug begann bereits Wochen vor dem eigentlichen Zugriff im Schatten der Anonymität. Analysen von Experten wie Elliptic und TRM Labs zeigen, dass die Lazarus Group, ein nordkoreanisches Staatskollektiv, bereits Mitte März die Weichen stellte.

Mit einer initialen Finanzierung über Tornado Cash erschufen die Hacker den wertlosen CarbonVote Token, um die Oracles von Drift Protocol in die Irre zu führen.

Durch systematisches Wash Trading wurde ein stabiler Preis vorgetäuscht, den das Protokoll als legitime Sicherheit akzeptierte. Parallel dazu gelang es den Angreifern, durch geschickte Manipulation oder Social Engineering Signaturen des Security Councils zu erlangen.

Der entscheidende Fehler lag jedoch in der Migration der Governance: Nur Tage vor dem Hack wurde die Sicherheitsstruktur auf eine Konfiguration ohne Zeitverzögerung umgestellt, was jede letzte Kontrollinstanz ausschaltete.

Als am ersten April die Falle zuschnappte, leerten die Hacker in 31 sequenziellen Transaktionen die wichtigsten Tresore für Bitcoin, Solana und Stablecoins. Das Ergebnis war verheerend:

Der Gesamtwert der im Protokoll gesperrten Einlagen halbierte sich fast augenblicklich, während der hauseigene Token massiv an Wert verlor.

Elf weitere Projekte im Solana-Ökosystem wurden durch den Dominoeffekt in Mitleidenschaft gezogen, was die tiefe Vernetzung und die daraus resultierenden systemischen Risiken innerhalb des Netzwerks verdeutlicht.

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Das Schweigen von Circle und die Frage der Moral

In den Stunden nach dem Exploit verlagerte sich der Fokus von der technischen Durchführung auf die Reaktion der Infrastrukturbetreiber.

Die Hacker wuschen den Großteil der Beute in USDC und nutzten die CCTP-Bridge von Circle, um über 230 Millionen Dollar von Solana zu Ethereum zu transferieren.

Trotz eines Zeitfensters von sechs Stunden und der klaren Identifizierung der Gelder durch On-Chain-Detektive wie ZachXBT blieb eine Reaktion seitens Circle aus.

Dies steht in krassem Gegensatz zu früheren Aktionen des Unternehmens, bei denen Wallets von legitimen Unternehmen innerhalb von Minuten eingefroren wurden.

Die Kritik in der Branche wächst, da Circle offensichtlich über die Werkzeuge verfügt, um einzugreifen, diese jedoch im entscheidenden Moment des Drift-Hacks nicht anwandte.

Die Lazarus Group scheint dieses zögerliche Verhalten genau einkalkuliert zu haben. Beobachter stellten fest, dass die Angreifer gezielt USDC wählten und die Gelder zeitweise ruhen ließen, wohl wissend, dass keine sofortige Sperre erfolgen würde.

Diese Passivität wirft grundlegende Fragen zur Rolle zentralisierter Stablecoin-Emittenten auf.

Wenn Unternehmen die Macht haben, Gelder zu zensieren, aber bei offensichtlichen staatlich geförderten Raubzügen untätig bleiben, verliert das Versprechen einer sichereren DeFi-Welt an Glaubwürdigkeit.

Der Vorfall zeigt schmerzhaft, dass Audits allein keine Sicherheit garantieren, wenn die administrative Architektur des Protokolls und die Reaktionsketten der Partner versagen.

Fazit und analytische Einordnung

Der Fall Drift Protocol verdeutlicht, dass die größte Gefahr für dezentrale Finanzen nicht mehr in fehlerhaftem Code, sondern in der methodischen Ausnutzung von Governance-Strukturen und menschlicher Fehlbarkeit liegt.

Die Lazarus Group hat bewiesen, dass sie komplexe Ökosysteme über Wochen hinweg infiltrieren kann, um im richtigen Moment zuzuschlagen. Für die Branche bedeutet dies einen notwendigen Paradigmenwechsel:

Sicherheit muss über den Smart Contract hinaus gedacht werden. Zudem steht die politische und moralische Integrität von Akteuren wie Circle auf dem Prüfstand, deren selektive Interventionspolitik das Vertrauen in die Stabilität des gesamten Marktes gefährdet.

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