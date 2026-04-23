Die neue Ära der Krypto-ETFs: GSR setzt mit dem Core3-Fonds auf Dynamik statt Starrheit

Das Wichtigste in Kürze

Der neu aufgelegte GSR Crypto Core3 ETF ermöglicht Anlegern einen diversifizierten Zugang zu Bitcoin, Ether und Solana, wobei durch Staking-Erträge eine zusätzliche Renditekomponente generiert wird.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Produkten setzt der Fonds auf eine wöchentlich rejustierte, dynamische Allokation, die laut aktuellem Modellportfolio eine deutliche Übergewichtung von Ether und Solana vorsieht.

Mit einem Handelsvolumen von fast 5 Millionen US-Dollar am ersten Tag unterstreicht GSR den anhaltenden Trend, dass spezialisierte Krypto-Firmen zunehmend mit etablierten Wall-Street-Größen um institutionelle Kunden konkurrieren.

Neuer Krypto-ETF ermöglicht breites Exposure in digitale Assets

Der Startschuss für den GSR Crypto Core3 ETF, der unter dem Kürzel BESO am Markt gehandelt wird, verlief bemerkenswert erfolgreich.

Bereits am ersten Handelstag verzeichnete das Produkt ein beachtliches Volumen von knapp 5 Millionen US-Dollar an der Nasdaq, was das rege Interesse an diversifizierten Krypto-Anlagen widerspiegelt.

BESO unterscheidet sich dabei signifikant von den bisher dominierenden, statischen Bitcoin-ETFs. Der Fonds bündelt die drei nach Marktkapitalisierung größten Kryptowährungen: Bitcoin, Ethereum und Solana.

Ein besonderes Merkmal, das den Fonds für langfristig orientierte Anleger attraktiv macht, ist die direkte Integration von Staking-Belohnungen.

Damit partizipieren Investoren nicht nur an der potenziellen Kurssteigerung der Basiswerte, sondern generieren durch das Halten der Vermögenswerte in den jeweiligen Proof-of-Stake-Netzwerken eine zusätzliche passive Renditekomponente.

Die Verwaltungsgebühr von einem Prozent positioniert das Produkt dabei in einem hochgradig kompetitiven Umfeld, in dem technologische Effizienz und messbarer Mehrwert für den Kunden zunehmend entscheidend sind.

CEO Xin Song betonte bei der Vorstellung, dass dieser strategische Schritt die jahrzehntelange Expertise des Unternehmens im Bereich digitaler Vermögenswerte widerspiegle.

Die Zielsetzung ist klar: Professionelle Investmentstrategien, die zuvor nur spezialisierten Hedgefonds vorbehalten waren, sollen nun einer breiteren Masse an qualifizierten Anlegern zugänglich gemacht werden.

Die technologische Reife der zugrunde liegenden Blockchain-Protokolle erlaubt es heute, solche hybriden Finanzprodukte sicher und reguliert an klassischen Börsenplätzen anzubieten. So kannst du Bitcoin anonym kaufen!

Dynamische Allokation als Antwort auf Marktvolatilität

Was den BESO-Fonds technisch und konzeptionell von der Konkurrenz abhebt, ist die konsequente Abkehr von starren Index-Modellen.

Während herkömmliche ETFs oft festgeschriebene Anteile über lange Zeiträume halten, nutzt GSR eine sogenannte dynamische Allokationsstrategie zur Renditeoptimierung.

Auf Basis forschungsgestützter Signale und Marktdaten wird die Gewichtung zwischen Bitcoin, Ether und Solana wöchentlich neu justiert. Ein Blick in die aktuelle Analyse des Modellportfolios offenbart dabei eine bemerkenswerte strategische Ausrichtung:

Bitcoin, oft als das digitale Gold bezeichnet, nimmt mit einem Anteil von knapp sieben Prozent derzeit nur eine untergeordnete Rolle ein. Stattdessen dominieren Ether mit über 51 Prozent und Solana mit rund 42 Prozent das Portfolio.

Diese Gewichtung verdeutlicht die Überzeugung von GSR, dass programmierbare Smart-Contract-Plattformen in der aktuellen Marktphase ein höheres Wachstumspotenzial aufweisen als reine Wertspeicher.

Hinter diesem anspruchsvollen Ansatz steht das Führungsteam von GSR, das bereits vor über zehn Jahren von ehemaligen Händlern der Investmentbank Goldman Sachs gegründet wurde.

Der Markteinstieg erfolgt zudem inmitten einer Expansionswelle großer Wall-Street-Häuser. Während Morgan Stanley bereits signifikante Zuflüsse in eigene Bitcoin-Produkte vermeldet, drängt auch Goldman Sachs mit innovativen Ertragsmodellen für Krypto-Assets nach vorn.

Dieser verschärfte Wettbewerb sorgt für eine beispiellose Professionalisierung der gesamten Anlageklasse und etabliert Kryptowährungen endgültig als festen Bestandteil moderner Portfoliostrukturen für anspruchsvolle Investoren.

Fazit: Der neue ETF könnte viele neue Kunden ansprechen!

Der Vorstoß von GSR mit einem dynamisch gewichteten Drei-Säulen-ETF markiert einen Wendepunkt in der institutionellen Adaption digitaler Vermögenswerte.

Es geht nicht mehr nur um bloße Marktpräsenz, sondern um die präzise Steuerung von Risiko und Rendite durch technologisch fortschrittliche Strategien.

In einem regulatorisch gefestigten Umfeld werden solche Multi-Asset-Lösungen voraussichtlich zum Standard für diversifizierte Portfolios avancieren und die Dominanz des Bitcoins als alleiniges Krypto-Investment in den kommenden Jahren nachhaltig herausfordern.

Kryptowährungen sind i.d.R. nicht anonym, sondern pseudonym. Durch die Hinterlegung deines Ausweises kann dein Börsen-Anbieter deinen gesamten Geldfluss nachverfolgen. Wenn du das nicht möchtest, kannst du hier mehr über die besten Börsen ohne KYC lernen!