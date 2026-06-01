Die Wall Street wird digital: Citis Multibillionen-Prognose für tokenisierte Wertpapiere

Das Wichtigste in Kürze

Die Bank Citi prognostiziert für tokenisierte Wertpapiere bis 2030 ein Marktvolumen von 5,5 Billionen USD.

Etablierte Institutionen wie die DTCC, Nasdaq und NYSE bauen bereits aktiv die notwendige digitale Handelsinfrastruktur auf.

Ein neuer Gesetzesentwurf im US-Senat schafft die dringend benötigte regulatorische Klarheit für diese historische Marktbewegung.

Giganten der Wall Street schaffen digitale Fakten

Bei der Tokenisierung werden klassische Wertpapiere wie Aktien, Anleihen oder ETFs als digitale Token auf einer Blockchain abgebildet, wodurch Eigentumsrechte und das gesamte Settlement direkt on-chain abgewickelt werden.

Die US-Grossbank Citi schätzt in ihrer jüngsten Analyse, dass sich dieser Markt von derzeit rund 17 Milliarden USD auf stolze 5,5 Billionen USD im Jahr 2030 ausweiten wird. Je nach Adoptionsgeschwindigkeit liegt die erwartete Bandbreite zwischen 2,7 und 8,2 Billionen US-Dollar.

Diese optimistische Prognose basiert vor allem auf der Annahme, dass bis zum Ende des Jahrzehnts etwa 10 Prozent des US-Treasury-Bill-Marktes und 3 Prozent des US-Aktienmarktes tokenisiert sein werden, während Nischen wie Private Credit vorerst kleinere Rollen spielen.

Dies beweist die US-Abwicklungsstelle DTCC, die über 114 Billionen US-Dollar an Wertpapieren verwahrt und damit das absolute Herzstück des amerikanischen Finanzsystems bildet.

Unterstützt durch eine im Dezember 2025 erteilte Genehmigung der US-Wertpapierbehörde SEC startet die DTCC bereits im Juli 2026 erste limitierte Testläufe mit tokenisierten Wertpapieren, gefolgt von einer breiten Plattform-Einführung für alle Teilnehmer im Oktober 2026.

Mehr als 50 Schwergewichte der Branche, darunter BlackRock, Goldman Sachs und JPMorgan, beteiligen sich an dieser neuen Infrastruktur. Sie zielen dabei direkt auf hochliquide Standardprodukte ab.

Der Chef der DTCC, Frank La Salla, betont in diesem Zusammenhang, dass die Tokenisierung die Funktionsweise der Märkte durch neue Ebenen von Liquidität und Effizienz grundlegend verändern wird.

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Etablierte Handelsplätze und neue regulatorische Weichenstellungen

Neben den Clearing-Häusern positionieren sich auch die weltweit führenden Handelsplätze an vorderster Front.

Die Nasdaq erhielt im März 2026 die aufsichtsrechtliche Genehmigung für ein neues Regelwerk, das den direkten Handel und die Ausgabe ausgewählter tokenisierter Wertpapiere ermöglicht.

Um eine globale Distribution sicherzustellen, kooperiert die Nasdaq dabei eng mit der Handelsplattform xStocks. Die Intercontinental Exchange, die Muttergesellschaft der New York Stock Exchange, wählt unterdessen einen strategischen Beteiligungsweg.

Sie investierte im März 2026 in die Krypto-Börse OKX, um Millionen von Nutzern den Zugang zu tokenisierten Aktien zu ebnen. Dass die grossen Analystenhäuser sich über das enorme langfristige Potenzial einig sind, zeigt auch ein direkter Vergleich der vorliegenden Prognosen.

Während McKinsey bis 2030 eher konservative 2 Billionen USD erwartet, hält Standard Chartered sogar bis zu 30 Billionen USD für möglich. Flankiert wird diese Entwicklung durch entscheidende Fortschritte in Washington.

Der Bankenausschuss des US-Senats stimmte im Mai 2026 mit einer deutlichen Mehrheit parteiübergreifend für ein Gesetz zur Regulierung digitaler Vermögenswerte. Diese regulatorische Klarheit dürfte die Nachfrage massiv ankurbeln.

Allein das prognostizierte Wachstum von Stablecoins auf 1,9 Billionen USD bis zum Jahr 2030 könnte eine zusätzliche Nachfrage nach US-Staatsanleihen im Wert von etwa 1 Billion USD generieren.

Das enorme Potenzial spiegelt sich bereits im aktuellen Marktwachstum wider, denn das Gesamtvolumen tokenisierter Aktien kletterte innerhalb von nur 12 Monaten um mehr als 220 Prozent auf 1,21 Milliarden USD im Mai 2026.

Fazit und Einordnung

Die Tokenisierung von realen Vermögenswerten markiert den endgültigen Brückenschlag zwischen der klassischen Wall Street und der dezentralen Blockchain-Technologie.

Mit dem Einstieg etablierter Clearing-Schwergewichte und grosser Börsen verlässt die Digitalisierung der Finanzwelt das experimentelle Stadium.

Diese Entwicklung wird die Effizienz globaler Kapitalmärkte drastisch steigern, Transaktionskosten senken und die Liquidität rund um den Globus demokratisieren. Wer sich als Finanzakteur diesem Wandel entzieht, riskiert in den kommenden Jahren den Anschluss an die zukünftige Marktinfrastruktur zu verlieren.

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