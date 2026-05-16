Diese 4 Krypto-Trends sind laut Bitwise eigene Märkte

Das Wichtigste in Kürze

Stablecoins treiben globale Blockchain-Zahlungen und verändern internationale Finanztransaktionen zunehmend weltweit.

Bitcoin etabliert sich stärker als unabhängige digitale Anlageklasse institutioneller Investoren weltweit.

Tokenisierung verbindet traditionelle Finanzmärkte direkt mit modernen Blockchain-Netzwerken und DeFi.

Blockchain-Infrastruktur profitiert langfristig vom Wachstum sämtlicher Kryptosektoren und Anwendungen dauerhaft.

Der Kryptomarkt bleibt 2026 eine der spannendsten Anlageklassen der Welt. Dennoch wird immer deutlicher, dass Anleger differenzieren müssen. Wer Bitcoin, Stablecoins, DeFi und Blockchain-Infrastruktur einfach pauschal als „Krypto“ betrachtet, greift mittlerweile zu kurz. Genau darauf verweist nun Bitwise-CEO Hunter Horsley.

Laut ihm entwickelt sich der Markt zunehmend in vier eigenständige Bereiche, die zwar miteinander verbunden sind, sich aber fundamental unterschiedlich entwickeln können. Für Investoren dürfte das künftig immer wichtiger werden.

crypto is no longer one industry — it's at least 4:

1. stablecoins + payments

2. Bitcoin, crypto asset class

3. tokenization + onchain financial services (defi)

4. blockchain infrastructure they are of course inter-related. but increasingly divergent in context which is part… — Hunter Horsley (@HHorsley) May 14, 2026

Stablecoins und Payments entwickeln sich zum eigenen Milliardenmarkt

Stablecoins gehören mittlerweile zu den wichtigsten Wachstumstreibern der gesamten Kryptobranche. Während Anleger früher vor allem auf spekulative Kursanstiege setzten, rückt inzwischen die praktische Nutzung stärker in den Fokus. Digitale Dollar wie USDT oder USDC werden heute weltweit für Zahlungen, Überweisungen und internationale Transaktionen eingesetzt. Besonders in Schwellenländern wächst die Nachfrage stark, da Stablecoins schnelle und günstige Dollar-Zahlungen ermöglichen.

Große Unternehmen und Finanzdienstleister arbeiten inzwischen ebenfalls an Stablecoin-Lösungen. Zahlungsabwickler, Banken und FinTechs erkennen zunehmend das Potenzial von Blockchain-basierten Transfers. Dadurch entsteht ein eigener Markt, der weniger von Spekulation und stärker von realer Nutzung geprägt wird. Für Anleger bedeutet das: Stablecoin-Projekte könnten künftig anders bewertet werden als klassische Kryptowährungen. Entscheidend sind hier weniger Meme-Hypes oder kurzfristige Kursbewegungen, sondern vielmehr Netzwerkeffekte, regulatorische Fortschritte und tatsächliche Zahlungsvolumina.

Bitcoin etabliert sich zunehmend als eigene Anlageklasse

Bitcoin entwickelt sich laut vielen Analysten immer stärker unabhängig vom restlichen Kryptomarkt. Institutionelle Anleger betrachten BTC inzwischen häufig eher als digitales Reserve-Asset oder makroökonomischen Hedge. Besonders nach der Einführung großer Spot-ETFs und der zunehmenden Akzeptanz an der Wall Street wird Bitcoin zunehmend mit Gold verglichen.

Während kleinere Altcoins oft stark spekulativ bleiben, orientiert sich Bitcoin mittlerweile stärker an makroökonomischen Faktoren wie Zinsen, Liquidität oder ETF-Zuflüssen. Genau deshalb sprechen viele Experten inzwischen von einer eigenständigen Anlageklasse. Große Vermögensverwalter, Unternehmen und sogar Staaten beschäftigen sich inzwischen mit Bitcoin-Allokationen.

Hinzu kommt die begrenzte Menge von maximal 21 Millionen BTC. Viele Coins gelten zudem langfristig als verloren oder werden von langfristigen Investoren gehalten. Dadurch entsteht eine strukturelle Knappheit. Für Anleger könnte Bitcoin deshalb künftig eine völlig andere Rolle spielen als klassische Altcoins oder spekulative Memecoins.

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Tokenisierung und DeFi könnten traditionelle Finanzmärkte verändern

Ein weiterer Bereich ist laut Bitwise die Tokenisierung realer Vermögenswerte sowie der gesamte DeFi-Sektor. Dabei geht es darum, klassische Finanzprodukte direkt auf die Blockchain zu bringen. Immobilien, Staatsanleihen, Aktien oder Fonds könnten künftig tokenisiert und rund um die Uhr handelbar werden.

Besonders Ethereum spielt hier aktuell eine dominante Rolle. Plattformen wie Aave, Maker oder andere DeFi-Protokolle zeigen bereits heute, wie Kreditmärkte ohne klassische Banken funktionieren können. Gleichzeitig wächst der Markt für tokenisierte Real-World-Assets zuletzt stark. Große Finanzunternehmen experimentieren zunehmend mit Blockchain-Lösungen, um Prozesse effizienter und günstiger zu gestalten.

Dadurch entsteht ein Markt, der sich fundamental von Bitcoin oder Stablecoin-Payments unterscheidet. Hier stehen Renditen, Finanzdienstleistungen und Kapitalmärkte im Fokus. Für Investoren könnte dieser Bereich langfristig enormes Wachstumspotenzial bieten, falls traditionelle Finanzmärkte tatsächlich stärker auf Blockchain-Technologie setzen.

Blockchain-Infrastruktur wird zum Rückgrat des gesamten Sektors

Der vierte Bereich betrifft die eigentliche Infrastruktur hinter dem Kryptomarkt. Dazu gehören Layer-1-Blockchains, Layer-2-Netzwerke, Entwicklerplattformen und technische Skalierungslösungen. Ohne diese Infrastruktur könnten weder Stablecoins noch DeFi-Anwendungen oder Tokenisierung funktionieren.

Netzwerke wie Ethereum, Solana oder andere Smart-Contract-Plattformen konkurrieren deshalb zunehmend um Entwickler, Nutzer und Kapital. Gleichzeitig entstehen immer mehr Layer-2-Lösungen, die günstigere und schnellere Transaktionen ermöglichen sollen. Besonders Skalierung, Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit stehen dabei im Fokus.

Viele Investoren unterschätzen laut Analysten, wie wichtig dieser Bereich langfristig werden könnte. Denn Infrastrukturprojekte profitieren oft indirekt vom Wachstum des gesamten Kryptomarktes. Wenn mehr Anwendungen, Stablecoins oder tokenisierte Assets auf Blockchains laufen, steigt automatisch auch die Nachfrage nach leistungsfähiger Infrastruktur.

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