Dieser Krypto-Trend ist wirklich erfolgreich

Das Wichtigste in Kürze

Perpetual Futures DEX zeigen einen klaren Produkt-Market-Fit.

Extremes Wachstum, dezentrale Börsen knüpfen zentralen Börsen Marktanteile ab.

Hyperliquid bleibt Marktführer, Dominanz ist beeindruckend.

Immer wieder entstehen im Kryptomarkt neue Narrative, Sektoren und Hypes. Doch längst nicht jeder Trend schafft es, sich nachhaltig durchzusetzen oder einen echten Product-Market-Fit zu beweisen.

Viele Ideen bleiben kurzfristige Spekulation, andere verschwinden wieder, sobald Liquidität und Aufmerksamkeit abnehmen. Umso spannender sind jene Segmente, die sich auch in schwierigeren Marktphasen behaupten und strukturell weiter wachsen.

Genau dazu zählt der Markt für Perpetual Futures. Was einst als Nischenprodukt für erfahrene Trader galt, entwickelt sich immer stärker zu einem global relevanten Handelsinstrument.

Eine neue Analyse von a16z crypto zeigt nun, warum ausgerechnet Perps zu den wichtigsten Krypto-Trends der kommenden Jahre gehören könnten.

Kryptowährungen kaufen – alles Wissenswerte für 2026

Perpetual Futures werden zum globalen Krypto-Trend

Die Analyse von a16z crypto zeichnet ein klares Bild: Perpetual Futures, also unbefristete Terminkontrakte, haben sich längst von einem rein kryptonativen Spezialprodukt zu einem der dynamischsten Marktsegmente der Branche entwickelt. Besonders auffällig ist dabei das starke Wachstum im Jahr 2025. Während die größten zentralisierten Börsen laut a16z bereits 86,2 Billionen US-Dollar an Perp-Volumen abwickelten und damit um 47 Prozent gegenüber dem Vorjahr zulegten, wuchsen dezentrale Perp-Börsen noch deutlich schneller. Führende Onchain-Plattformen kamen auf 6,7 Billionen US-Dollar Volumen, ein Plus von 346 Prozent. Damit stieg der DEX-Anteil am CEX-Markt von rund 2,5 auf 7,8 Prozent.

Centralized exchanges cleared $86T in perp volume last year. Perps aren't a niche market anymore. https://t.co/HitrgXW2nz — a16z crypto (@a16zcrypto) April 10, 2026

A16z sieht darin mehr als nur einen kurzfristigen Hype. Vielmehr verändern Perps laut Analyse das Handelsverhalten strukturell. Sie sind rund um die Uhr handelbar, benötigen keine Laufzeiten oder Rollvorgänge und bieten einen vergleichsweise einfachen Zugang zu gehebelter Marktexponierung. Genau das treffe den Nerv vieler Retail-Trader weltweit.

Zugleich wird das Spektrum handelbarer Assets größer. Neben klassischen Krypto-Coins gewinnen zunehmend auch sogenannte RWA-Perps an Bedeutung, also Perps auf Aktien, Indizes oder Rohstoffe. Besonders Plattformen wie Hyperliquid oder Ostium profitieren hiervon. Laut a16z entfallen zeitweise bereits bis zu 44 Prozent des Hyperliquid-Volumens auf RWA-Märkte.

Die zentrale These: Perps könnten sich vom Krypto-Nischenprodukt zu einem dominanten Handelsinstrument der globalen Finanzmärkte entwickeln.

Onchain-Daten zeigen klaren Product-Market-Fit

Die aktuellen Daten von Dune Analytics unterstreichen eindrucksvoll, wie stark sich der Perps-Sektor zuletzt entwickelt hat – und liefern gleichzeitig klare Hinweise auf einen echten Product-Market-Fit. Besonders auffällig ist dabei die dominante Rolle einzelner Plattformen, allen voran Hyperliquid. In den Visualisierungen wird deutlich, dass sich ein Großteil des Handelsvolumens auf wenige führende Protokolle konzentriert, wobei Hyperliquid über Monate hinweg signifikante Marktanteile sichern konnte. Das spricht für eine hohe Nutzerbindung und ein funktionierendes Produktangebot.

Gleichzeitig zeigt die Entwicklungskurve ein nahezu kontinuierliches Wachstum über die vergangenen Monate. Trotz zwischenzeitlicher Rücksetzer oder kurzfristiger Abkühlungen bleibt der übergeordnete Trend klar aufwärtsgerichtet. Solche Phasen sind in schnell wachsenden Märkten keineswegs ungewöhnlich, sondern oft sogar gesund, da sie überhitzte Strukturen bereinigen und eine nachhaltigere Entwicklung ermöglichen.

Bemerkenswert ist zudem, wie stark sich dezentrale Perp-Börsen im Wettbewerb behaupten. Die steigenden Volumina und Marktanteile deuten darauf hin, dass Nutzer zunehmend Alternativen zu zentralisierten Plattformen suchen – insbesondere aufgrund von Self-Custody, besserer Transparenz und innovativen Handelsmechaniken.

Hyperliquid steht dabei sinnbildlich für diese Entwicklung: eine Plattform, die nicht nur technologisch überzeugt, sondern auch genau die Bedürfnisse moderner Trader trifft.

Die besten Krypto-Presales in 2026 – hier mehr erfahren