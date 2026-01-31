Dogecoin Prognose nach neuem Jahrestief: Rebound-Rallye oder Crash auf 0,10 $?

Das Wichtigste in Kürze

Der Kryptomarkt steht stark unter Druck, wobei Bitcoin rund 10 % verlor und Dogecoin auf ein neues Jahrestief bei etwa 0,11 US-Dollar fiel.

Makroökonomische und geopolitische Unsicherheiten sorgen für ein ausgeprägtes Risk-off-Sentiment und Kapitalabflüsse.

DOGE befindet sich nun in einer langfristig wichtigen Unterstützungszone zwischen 0,10 und 0,12 US-Dollar.

Ob es zu einer Rebound-Rallye oder zu weiteren Verlusten kommt, hängt maßgeblich von der generellen Marktstimmung ab.

Nach den heftigen Turbulenzen am Kryptomarkt ist Dogecoin deutlich unter Druck geraten und notiert inzwischen auf einem neuen Jahrestief. Jetzt rückt für Anleger nun eine zentrale Frage in den Fokus: Steht der Meme-Coin kurz vor einer technischen Gegenbewegung oder droht ein weiterer Absturz in Richtung der psychologisch wichtigen 0,10-Dollar-Marke?

Kryptomarkt stürzt ab und DOGE fällt auf tiefsten Stand seit 2024

Der Kryptomarkt war in den letzten Tagen heftigen Turbulenzen unterworfen. Während bereits die Leitwährung des Kryptomarktes, BTC, im Monatsvergleich um circa 10 % einbrach, waren kleinere Kryptowährungen und vor allem auch Meme-Coins noch stärkeren Schwankungen ausgesetzt. Der Top-Meme-Coin DOGE brach im Verlauf des letzten Monats um rund 15 % ein und hat inzwischen ein neues Jahrestief erreicht.

Seit der Endjahresrallye 2024 stand der Kurs nicht mehr so niedrig wie jetzt. Im September 2025 erreichte DOGE sein letztes relevantes Zwischenhoch bei 0,30 US-Dollar. Danach befand sich der Kurs bis zum Jahreswechsel in einem strengen Abwärtstrend mit einem Boden bei 0,116 US-Dollar.

In den ersten Tagen des Jahres 2026 gelang zwar noch einmal ein kleiner Rebound in Richtung 0,15 US-Dollar, dieser hatte jedoch nur wenig Substanz. Inzwischen wurde dieser Anstieg vollständig retraced, und DOGE hat den Tiefststand vom 31. Dezember unterschritten. Aktuell liegt der Kurs des Coins nur noch bei 0,1115 US-Dollar.

Allein in den letzten 24 Stunden ging es nochmals um 1,75 % abwärts, und die Marktkapitalisierung ist auf 18,8 Milliarden US-Dollar gesunken. Die Korrektur kann maßgeblich auf makroökonomische und geopolitische Unsicherheiten zurückgeführt werden, die derzeit für ein generelles Risk-off-Sentiment und Kapitalabflüsse aus dem Kryptomarkt sorgen. Die Angst vor einer erneuten Eskalation im Iran, steigender Inflation in den USA, einem erneuten US-Shutdown sowie die starke Rallye und der anschließende plötzliche Crash bei Edelmetallen sorgen für große Verunsicherung unter Investoren.

Angesichts des aktuell niedrigen Kurses stellt sich nun die Frage, ob sich hier eine günstige Einstiegsmöglichkeit ergibt und wie es für die Kryptowährung weitergehen könnte.

So könnte es jetzt für DOGE weitergehen

Mit den jüngsten Korrekturen ist DOGE tatsächlich in eine wichtige Unterstützungszone zwischen 0,10 und 0,12 US-Dollar zurückgefallen. Die Zone dient bereits seit vielen Jahren als markanter Bereich, von dem aus mehrere starke Rallyes gestartet sind. Der renommierte Analyst Lucky verweist darauf, dass von diesem Niveau aus ein erneuter Aufwärtstrend in Richtung 0,20 oder sogar 0,30 US-Dollar möglich sein könnte. Dafür müssten die Bullen jedoch ein positives Reversal ausbilden und die aktuell abwärtsgerichtete Trendstruktur brechen.

What about $DOGE? Can we get a pump this quarter? pic.twitter.com/RAmPYmBO4M — Lucky (@LLuciano_BTC) January 28, 2026

Für einen möglichen Aufschwung spricht unter anderem auch der derzeit niedrige DOGE-RSI. Der ist mit rund 33 Punkten ebenfalls auf ein historisches Tief gefallen, von dem aus seit 2015 bereits drei größere Rallyes gestartet sind. Anleger sollten jedoch berücksichtigen, dass durchaus die Gefahr besteht, in ein fallendes Messer zu greifen. Sollte sich die geopolitische und makroökonomische Lage weiter verschärfen und die Kapitalabflüsse aus dem Kryptomarkt anhalten, könnte der Abwärtstrend weiter fortgesetzt werden.

Falls es nicht gelingt, das aktuelle Kursniveau zu halten, könnte sich der Abverkauf schnell weiter in Richtung 0,10 US-Dollar fortsetzen. Spätestens an dieser psychologischen Unterstützungsmarke dürfte mit deutlichem Support zu rechnen sein. Allerdings zeigte beispielsweise der Crash von August bis September 2024, dass es für DOGE auch noch weiter abwärts gehen kann. Damals fanden die Bullen das Bottom erst im Bereich zwischen 0,08 und 0,09 US-Dollar.

Zudem ist bei DOGE aufgrund der zweistelligen Milliarden-Marktkapitalisierung nicht mehr mit dem gleichen Rallyepotenzial zu rechnen wie bei jüngeren Kryptowährungen, die sich noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung befinden.

MAXI als junge Investitionsalternative zu DOGE und Co?

Aufgrund seiner zweistelligen Milliarden-Marktkapitalisierung ist das Wachstumspotenzial beim Top-Meme-Coin DOGE natürlich deutlich eingeschränkt. Mit einer Vervielfachung des Kurses sollte hier nicht mehr gerechnet werden. Daher wenden sich viele Anleger heute vor allem jungen Investitionsalternativen zu, die sich im Gegensatz zu DOGE noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung befinden.

Ein entspanntes Beispiel für einen solchen Token stellt heute unter anderem MAXI vom dahinterstehenden neuen Meme-Coin-Projekt Maxi Doge dar. Die Entwickler setzen hier auf das bereits etablierte Doge-Meme-Franchise, um einen brandneuen Meme-Coin zu launchen. Es wird ganz klar kommuniziert, dass es nicht um Utility oder neue spannende Ansätze geht. Stattdessen zählt hier maximale Viralität und Reichweite auf Social Media sowie größtmöglichen Hype zu erzeugen und das Projekt möglicherweise durch die Decke gehen zu lassen.

Bisher sind auf X schon über 6000 Follower zusammengekommen, die das Projekt unterstützen. Der Coin befindet sich derzeit noch in der Presale-Phase, also vor dem ersten Börsen-Listing. Das bedeutet, dass Anleger noch einsteigen können, bevor MAXI auf Krypto-Börsen gelistet wird. Das ermöglicht einen besonders frühen und günstigen Einstieg, ist jedoch auch mit einem erhöhten Verlustrisiko verbunden.

Der Einstiegspreis pro Coin beläuft sich derzeit noch auf 0,0002801 $ und über 4,5 Millionen $ an Presale-Funding zeugen von wachsendem Investitionsinteresse an dieser jungen Investitionsalternative zu etablierten Meme-Coins.

