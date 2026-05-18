Elite-Uni setzt fortan auf Solana

Das Wichtigste in Kürze

Dartmouth investiert erstmals Millionenbeträge in Solana-Staking-ETF von Bitwise.

Institutionelle Anleger erweitern Krypto-Exposure inzwischen über Bitcoin hinaus deutlich.

Harvard reduzierte Bitcoin-ETF massiv und verkaufte Ethereum-ETF vollständig zuletzt.

Die institutionelle Adoption von Kryptowährungen gilt weiterhin als einer der wichtigsten Kurstreiber für den Markt. Vor allem dann, wenn konservative Kapitalverwalter, Vermögensfonds oder Elite-Universitäten erste Schritte im Kryptosektor wagen, wird dies von Anlegern oft als stark bullisches Signal interpretiert. Genau das sorgt nun bei Solana für Aufmerksamkeit.

Denn mit Dartmouth investiert erstmals eine renommierte Ivy-League-Universität indirekt in Solana-Produkte. Zur Ivy League gehören einige der angesehensten Elite-Unis der USA, darunter Harvard, Yale oder Princeton. Dass institutionelles Kapital nun nicht mehr nur auf Bitcoin, sondern zunehmend auch auf Solana setzt, könnte die Wahrnehmung der Layer-1-Blockchain nachhaltig verändern. Fällt die Solana Prognose jetzt bullisch aus?

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Ivy-League-Endowment investiert erstmals in Solana

Für Aufmerksamkeit sorgt aktuell eine neue Offenlegung aus den USA. Demnach hat das rund neun Milliarden US-Dollar schwere Stiftungsvermögen der US-Eliteuniversität Dartmouth erstmals Kapital in einen Solana-bezogenen ETF investiert. Konkret tauchte in den aktuellen 13F-Unterlagen eine neue Position im Bitwise Solana Staking ETF auf. Das Investment beläuft sich auf rund 3,3 Millionen US-Dollar. Zusätzlich hält die Stiftung laut Offenlegung Positionen im BlackRock Bitcoin ETF IBIT sowie im Ethereum-Staking-ETF von Grayscale.

Besonders spannend ist dabei die Entwicklung der letzten Monate. Noch Anfang des Jahres lag der Fokus der Dartmouth-Stiftung offenbar ausschließlich auf Bitcoin. Nun erweitert man die Strategie deutlich und setzt zusätzlich auf Ethereum-Staking sowie Solana-Staking-Produkte. Genau dieser Schritt wird von vielen Marktbeobachtern als wichtiges Signal interpretiert. Denn konservatives institutionelles Kapital gilt traditionell als langsam und vorsichtig. Wenn solche Akteure beginnen, ihre Krypto-Allokation breiter aufzustellen, deutet das laut Analysten häufig auf wachsendes Vertrauen in die Infrastruktur und langfristige Relevanz des Sektors hin.

An Ivy League endowment is buying into Solana@dartmouth's $9B endowment disclosed $14.5M across three crypto ETFs in its Q1 13F: $7.7M in BlackRock's IBIT, $3.5M in Grayscale's $ETH staking ETF, and a fresh $3.3M position in @BitwiseInvest's $SOL staking ETF. In January, the… pic.twitter.com/AhFlR3vo4p — BSCN (@BSCNews) May 18, 2026

Für Solana ist die Nachricht besonders interessant. Die Blockchain versucht seit Monaten verstärkt institutionelle Anleger anzusprechen und ihr Image über den reinen Meme-Coin- und Retail-Markt hinaus auszubauen. Themen wie Stablecoins, Tokenisierung, Zahlungsnetzwerke und Staking-Produkte gewinnen dabei zunehmend an Bedeutung. Gerade das Staking-Element dürfte für institutionelle Investoren attraktiv sein, da dadurch zusätzliche Renditen generiert werden können.

Zudem zeigt die Entwicklung, dass Solana inzwischen nicht mehr nur als spekulativer Altcoin wahrgenommen wird. Vielmehr wächst die Rolle als ernstzunehmende Infrastruktur für den Finanzmarkt. Sollte sich dieser Trend fortsetzen und weiteres institutionelles Kapital folgen, könnte dies langfristig zu einem wichtigen Nachfragefaktor für SOL werden.

Harvard reduziert Bitcoin-ETF und verkauft Ethereum-Position

Während Dartmouth seine Krypto-Allokation zuletzt ausweitete, zeigte Harvard ein gegenteiliges Bild. Laut aktuellen 13F-Unterlagen reduzierte die Harvard Management Company im ersten Quartal ihre Position im BlackRock Bitcoin ETF IBIT um rund 43 Prozent. Übrig blieben demnach noch etwa 3,04 Millionen IBIT-Anteile im Wert von rund 117 Millionen US-Dollar. Zugleich trennte sich Harvard vollständig von seiner Ethereum-ETF-Position, die zuvor mit rund 86,8 Millionen US-Dollar beziffert wurde.

HARVARD SLASHES BITCOIN ETF POSITION, EXITS ETH ENTIRELY Harvard University’s endowment cut its BlackRock Bitcoin ETF (IBIT) position by roughly 43% in Q1 2026, reducing holdings to 3.04M shares worth about $117M. The endowment also fully exited its $86.8M position in… pic.twitter.com/5euwiPknSh — Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) May 17, 2026

Damit wird deutlich: Selbst innerhalb der Ivy League gibt es keine einheitliche Krypto-Strategie. Harvard nahm Risiko aus dem Markt, während Dartmouth breiter diversifiziert und neben Bitcoin auch Ethereum- sowie Solana-Produkte hält. Für den Markt ist das ambivalent. Einerseits zeigt Harvards Verkauf, dass selbst sehr langfristige Investoren taktisch Gewinne sichern oder Allokationen zurückfahren. Andererseits bleibt Bitcoin trotz Reduktion weiter im Portfolio, während Dartmouth parallel den nächsten Schritt in Richtung Altcoin-Exposure geht.

Gerade deshalb ist die Dartmouth-Meldung für Solana so relevant. Sie zeigt nicht nur irgendeinen institutionellen Kauf, sondern eine Verschiebung im Denken konservativer Kapitalverwalter. Krypto wird nicht mehr ausschließlich über Bitcoin gespielt. Vielmehr entstehen erste Körbe aus BTC, ETH und SOL, teilweise sogar mit Staking-Komponente.

Das ist für Solana bullisch, weil institutionelle Nachfrage bislang vor allem Bitcoin und Ethereum bevorzugte. Wenn Elite-Stiftungen beginnen, SOL als investierbare Infrastruktur wahrzunehmen, stärkt das die langfristige Investment-These deutlich.

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