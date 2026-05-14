Ethereum-Community beendet blindes Signieren – neues Sicherheitsfeature schützt Milliarden

Blindes Signieren hat Krypto-Nutzern Milliarden gekostet. Die Ethereum-Community reagiert mit einem offenen Standard, der Transaktionen endlich für jeden lesbar macht – bevor es zu spät ist.

Wer jemals eine Transaktion in einer Krypto-Wallet bestätigt hat, kennt das Problem: Statt einer verständlichen Beschreibung erscheinen kryptische Hexadezimalcodes, die kaum jemand interpretieren kann. Genau diese Lücke – das sogenannte Blind Signing – hat Angreifern über Jahre hinweg Tür und Tor geöffnet. Die Ethereum Foundation bezeichnet es als strukturellen Fehler im System, der zu Milliardenverlusten geführt hat, darunter der 1,4-Milliarden-Dollar-Hack bei Bybit im vergangenen Jahr. Nun reagiert die Community mit einer konkreten Lösung: Clear Signing.

Was You See Is What You Sign – der neue Sicherheitsstandard

Clear Signing stellt sicher, dass Nutzer vor der Bestätigung einer Transaktion exakt verstehen, was sie unterschreiben. Menschenlesbare Transaktionsbeschreibungen ersetzen unleserliche Rohdaten, ein neutrales Descriptor-Registry-System ermöglicht die unabhängige Verifizierung durch Prüfer. Das Feature basiert auf dem offenen ERC-7730-Standard, der ursprünglich von Ledger initiiert wurde, und ist Teil der Trillion Dollar Security Initiative der Ethereum Foundation. Trezor-CTO Tomáš Sušánka erklärt das Problem unmissverständlich: Angreifer haben die fehlende Lesbarkeit systematisch ausgenutzt, indem sie bösartige Smart Contracts so gestalteten, dass sie von legitimen Transaktionen nicht zu unterscheiden waren. Nutzer signierten sie unwissentlich – und verloren alles. Clear Signing löst dieses Problem direkt an der Wurzel.

Breite Industrie-Unterstützung von Ledger bis Fireblocks

Die Branche zieht mit. Zu den frühen Unterstützern und Mitwirkenden gehören namhafte Wallets und Sicherheitsplattformen wie Ledger, Trezor, MetaMask, Keycard, WalletConnect, Argot, Sourcify, Zama, ZKnox und Fireblocks. Trezor plant die Implementierung des Standards vor dem 30. Juni. Nordkoreanische staatlich geförderte Hacker haben seit 2009 allein über 7 Milliarden US-Dollar aus Krypto-Projekten gestohlen – ein erheblicher Teil davon durch Angriffe, die auf manipulierte Transaktionssignaturen setzten. Clear Signing ist kein Allheilmittel gegen alle Angriffsformen, schließt aber eine der meistgenutzten Angriffsvektoren dauerhaft.

Bitcoin Hyper ($HYPER) – Sicherheit trifft Innovation: Das Bitcoin-Layer-2 der nächsten Generation

Ethereum macht Transaktionen sicherer – und Bitcoin Hyper macht sie schneller, günstiger und DeFi-tauglich. Bitcoin Hyper ($HYPER) ist die erste echte Bitcoin-Layer-2-Lösung auf Basis der Solana Virtual Machine: blitzschnelle Transaktionen, minimale Gebühren, vollständiges Staking- und dApp-Ökosystem auf dem sichersten Blockchain-Fundament der Welt. Während die Industrie an Sicherheitsstandards arbeitet, baut Bitcoin Hyper die Infrastruktur für den nächsten Bitcoin-Zyklus. Der Presale läuft, der Einstiegspreis liegt bei 0,0337 US-Dollar – und jede neue Phase bringt eine Preiserhöhung. Wer auf echte Innovation setzt, handelt jetzt.

➡️ Hier geht es zum Presale