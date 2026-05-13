Ethereum Foundation startet „Clear Signing“ für mehr Sicherheit

Das Wichtigste in Kürze

Ethereum Foundation startet neues Projekt für mehr Sicherheit und Komfort.

Blind Signing gilt als Problem, ERC-7730 soll es lösen.

Sollte sich ERC-7730 breit durchsetzen, könnte Ethereum wesentlich zugänglicher werden.

Der Kryptomarkt entwickelt sich technisch immer weiter – doch ein grundlegendes Problem begleitet Ethereum und viele andere Blockchains bis heute: Nutzer unterschreiben Transaktionen häufig, ohne überhaupt zu verstehen, was sie gerade freigeben.

Dieses sogenannte „Blind Signing“ gilt seit Jahren als eines der größten Sicherheitsrisiken im Web3-Sektor. Statt klarer Informationen sehen Nutzer oft nur lange Hexadezimal-Codes oder technisch kryptische Datenfelder. Genau diese Intransparenz wurde immer wieder von Angreifern ausgenutzt – mit milliardenschweren Schäden durch Wallet-Drainer, manipulierte Smart Contracts oder gefälschte Freigaben. Die Ethereum Foundation will dieses Problem nun endlich strukturell lösen.

Mit „Clear Signing“ startet eine neue Initiative, die Transaktionen verständlich, lesbar und deutlich sicherer machen soll. Ziel ist es, dass Nutzer künftig genau erkennen können, was sie tatsächlich signieren – ähnlich wie bei einer klassischen Banking-App.

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Ethereum Foundation startet neuen Sicherheitsstandard gegen „Blind Signing“

Die Ethereum Foundation hat jetzt offiziell den Start von „Clear Signing“ angekündigt. Dahinter steckt ein offener Standard namens ERC-7730, der rohe Blockchain-Daten in verständliche Sprache übersetzt. Nutzer sollen künftig nicht mehr kryptische Zeichenketten bestätigen müssen, sondern klare Informationen erhalten wie etwa: „Tausche 1.000 USDC gegen mindestens 0,42 WETH auf Uniswap V3“.

0/ Clear signing is now live. An open standard to end blind signing, making human-readable transactions default. This effort brings a major UX and Security upgrade to transaction signing on Ethereum. pic.twitter.com/nIGRCBQh6G — Ethereum Foundation (@ethereumfndn) May 12, 2026

Das Problem heute: Wallets zeigen bei vielen Smart-Contract-Interaktionen lediglich den sogenannten Calldata-Block an. Für normale Nutzer ist daraus praktisch unmöglich zu erkennen, ob sie gerade einen simplen Token-Swap ausführen, einem Contract unbegrenzte Zugriffsrechte erteilen oder sogar ihre Assets an einen Angreifer senden. Genau diese Unsicherheit machte Wallet-Exploits und Phishing-Kampagnen in den vergangenen Jahren so gefährlich.

ERC-7730 soll dieses Problem lösen, indem Protokolle zusätzliche Metadaten bereitstellen. Diese beschreiben die eigentliche Absicht einer Transaktion in menschlich lesbarer Form. Wallets können diese Informationen dann direkt auf dem Bestätigungsbildschirm anzeigen. Unterstützt wird die Initiative von zahlreichen bekannten Akteuren aus dem Ethereum-Ökosystem, darunter Ledger, Trezor, MetaMask, WalletConnect und Fireblocks.

Besonders wichtig: Die Ethereum Foundation betont, dass Clear Signing nicht die eigentliche Transaktion verändert. Stattdessen wird eine zusätzliche Darstellungsebene geschaffen, die Nutzern transparent zeigt, was im Hintergrund passiert. Dadurch bleibt Ethereum weiterhin offen und permissionless, während gleichzeitig die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit deutlich steigen könnten.

Warum Clear Signing ein entscheidender Schritt für Ethereum sein könnte

Die Einführung von Clear Signing könnte langfristig eine der wichtigsten UX- und Sicherheitsverbesserungen im Ethereum-Ökosystem werden. Denn bislang galt gerade die komplizierte Nutzererfahrung als großes Hindernis für den Massenmarkt. Während klassische Banking-Apps verständliche Überweisungen anzeigen, mussten Krypto-Nutzer häufig technisch komplexe Daten bestätigen, die kaum nachvollziehbar waren.

Die Ethereum Foundation setzt deshalb auf ein offenes Registry-System. Entwickler, Sicherheitsforscher oder Protokoll-Teams können sogenannte „Descriptoren“ veröffentlichen. Diese ordnen Blockchain-Transaktionen verständlichen Beschreibungen zu. Wallets greifen dann auf diese Daten zurück und zeigen sie dem Nutzer übersichtlich an. Zusätzlich soll ein neues Attestation-Framework namens ERC-8176 dafür sorgen, dass Wallets überprüfen können, ob die angezeigten Informationen vertrauenswürdig sind.

Interessant ist dabei vor allem der dezentrale Ansatz. Die Registry bleibt offen und permissionless. Jeder kann Metadaten veröffentlichen, während Wallet-Anbieter selbst entscheiden, welchen Quellen und Attestierungen sie vertrauen. Dadurch soll verhindert werden, dass eine zentrale Instanz kontrolliert, welche Transaktionen „gültig“ beschrieben werden dürfen.

Die Ethereum Foundation spricht dabei von einem möglichen Paradigmenwechsel fürdie Sicherheit im gesamten Web3-Sektor. Denn viele der größten Hacks der vergangenen Jahre wären deutlich schwieriger gewesen, wenn Nutzer klar erkannt hätten, welche Berechtigungen sie tatsächlich freigeben. Besonders bei Cross-Chain-Transfers, DeFi-Protokollen oder komplexen Smart-Contract-Interaktionen könnte Clear Signing künftig für deutlich mehr Transparenz sorgen.

Sollte sich ERC-7730 breit durchsetzen, könnte Ethereum damit nicht nur sicherer werden, sondern auch wesentlich zugänglicher für neue Nutzergruppen. Genau diese bessere Nutzererfahrung gilt mittlerweile als entscheidender Faktor dafür, ob Blockchain-Technologie langfristig den Sprung in den Mainstream schafft.

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