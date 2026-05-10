Ethereum News: TVL im Fokus – die Dominanz bröckelt

Das Wichtigste in Kürze

Ethereums Dominanz bröckelt beim TVL langsam weg.

Mittelfristig könnte Ethereum unter 50 Prozent des TVLs beanspruchen, Solana und BNB Chain holen auf.

Wichtigste Projekt für Ethereums DeFi sind Aave und Lido DAO.

Ethereum bleibt die zweitwertvollste Kryptowährung der Welt und gilt weiterhin als führendes Smart-Contract-Netzwerk im gesamten Kryptomarkt. Während Bitcoin primär als digitales Gold und Wertspeicher positioniert wird, setzt Ethereum auf ein breites Ökosystem aus DeFi, Stablecoins, Tokenisierung und Web3-Anwendungen.

Besonders bei Entwickleraktivität, institutioneller Nutzung und dem Total Value Locked – kurz TVL – nimmt Ethereum seit Jahren eine dominante Rolle ein. Der TVL beschreibt den Gesamtwert aller Vermögenswerte, die in DeFi-Protokollen einer Blockchain hinterlegt sind. Genau hier zeigen sich nun jedoch erste Verschiebungen.

Denn obwohl Ethereum absolut weiter wächst und mit Abstand den größten TVL stellt, verlieren andere Netzwerke wie Solana, BNB Chain oder Tron zunehmend Marktanteile weniger deutlich an Boden. Analysten sehen deshalb eine langsam bröckelnde Dominanz im DeFi-Sektor. Wer Ethereum kaufen möchte, sollte genau das berücksichtigen.

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Analysten sehen sinkende Dominanz bei Ethereum

Krypto-Analysten und Marktbeobachter verweisen aktuell verstärkt auf die rückläufige Dominanz Ethereums im DeFi-Sektor. Besonders viral ging zuletzt ein Beitrag von BSCN auf X, in dem auf Daten von CryptoSlate und Wu Blockchain verwiesen wurde. Demnach lag Ethereums Anteil am gesamten DeFi-TVL im Mai 2025 noch bei rund 63,5 Prozent. Mittlerweile fiel dieser Wert jedoch auf nur noch etwa 54 Prozent zurück. Trotz weiterhin über 45 Milliarden US-Dollar TVL verliert Ethereum also Marktanteile an konkurrierende Netzwerke.

ETHEREUM DOMINANCE IS FALLING!@Ethereum still boasts the largest TVL of any platform in the crypto industry, at more than $45 billion, but its DeFi dominance is falling, said Wu Blockchain citing CryptoSlate.$ETH's market share when it comes to TVL stood at a whopping 63.5%… pic.twitter.com/qmIIY13st6 — BSCN (@BSCNews) May 10, 2026

Dabei geht es weniger um einen Zusammenbruch Ethereums, sondern vielmehr um die zunehmende Diversifizierung des Marktes. Netzwerke wie Solana profitieren von schnellen Transaktionen und niedrigen Gebühren, während die BNB Chain besonders im Retail-Segment stark bleibt. Auch Tron gewinnt vor allem durch Stablecoin-Nutzung und hohe Aktivität im Zahlungsverkehr Marktanteile hinzu. Analysten argumentieren deshalb, dass Ethereum zwar weiterhin Marktführer bleibt, die monopolartige Stellung früherer Jahre jedoch zunehmend aufweicht.

Zudem sehen einige Marktbeobachter die starke Konkurrenz im Bereich skalierbarer Anwendungen als Belastungsfaktor. Immer mehr Nutzer verteilen ihre Liquidität auf unterschiedliche Chains, wodurch Kapital nicht mehr ausschließlich auf Ethereum konzentriert bleibt. Dennoch bleibt Ethereum aktuell das Zentrum des DeFi-Marktes.

DefiLlama-Daten zeigen klare Marktverschiebungen

Die aktuellen Daten von DefiLlama verdeutlichen die Entwicklung besonders anschaulich. Zwar hält Ethereum weiterhin klar die Spitzenposition beim Total Value Locked, doch der Marktanteil sinkt seit Jahren schrittweise. Aktuell liegt Ethereum laut den eingeblendeten Daten bei rund 53,1 Prozent Marktanteil. Dahinter folgen bereits mehrere konkurrierende Netzwerke mit deutlich wachsender Bedeutung.

Solana kommt inzwischen auf rund 6,7 Prozent des gesamten TVL-Marktes und konnte seinen Anteil in den vergangenen Jahren stark ausbauen. Auch die BNB Chain liegt mit etwa 6,5 Prozent mittlerweile nahe an Solana. Bitcoin erreicht trotz begrenzter Smart-Contract-Funktionalität bereits mehr als 6 Prozent Anteil – insbesondere durch neue Bitcoin-DeFi- und Layer-2-Lösungen. Tron hält ebenfalls über 6 Prozent und profitiert massiv von Stablecoin-Transfers im internationalen Zahlungsverkehr.

Die historische Entwicklung zeigt zudem, wie dominant Ethereum früher war. Im Jahr 2021 lag der Marktanteil zeitweise deutlich über 90 Prozent. Seitdem entstand jedoch ein deutlich breiter verteilter Markt. Besonders seit 2024 konnten alternative Ökosysteme ihre Position festigen. Trotzdem bleibt Ethereum weiterhin der mit Abstand wichtigste DeFi-Standort weltweit – sowohl bei institutioneller Nutzung als auch bei Entwickleraktivität, Stablecoins und Real-World-Assets.

So verteilt sich der Ethereum-TVL konkret

Innerhalb des Ethereum-Ökosystems bleibt die Kapitalverteilung stark auf wenige große Protokolle konzentriert. An der Spitze steht Lido mit rund 20,4 Milliarden US-Dollar TVL. Damit dominiert Liquid Staking weiterhin klar, da Anleger ihre ETH staken und zugleich handelbare Liquidität behalten können. Auf Platz zwei folgt Aave mit etwa 12,2 Milliarden US-Dollar. Das Lending-Protokoll bleibt damit eine zentrale Säule des Ethereum-DeFi-Marktes, auch wenn der TVL auf Monatssicht deutlich gefallen ist.

Ebenfalls wichtig ist Binance Staked ETH mit rund 8,1 Milliarden US-Dollar, womit Liquid Staking erneut eine große Rolle spielt. Danach folgt EigenCloud mit rund 7,5 Milliarden US-Dollar aus dem Restaking-Sektor. Dies zeigt, dass Ethereum nicht nur klassisches DeFi dominiert, sondern auch neue Rendite-Modelle wie Restaking stark prägt.

Weitere wichtige Protokolle sind Sky, Spark, ether.fi, Ethena und Morpho. Auffällig ist: Lending, Liquid Staking, Restaking und synthetische Dollar-Produkte bilden den Kern des Ethereum-TVL. Morpho wächst dabei weiter und kommt auf rund 3,9 Milliarden US-Dollar. Auch Tether Gold als RWA-Protokoll zeigt, dass tokenisierte Vermögenswerte zunehmend Teil des Ethereum-Ökosystems werden.

Insgesamt bleibt Ethereum damit breit aufgestellt, aber stark von Staking- und Kreditmärkten abhängig.

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