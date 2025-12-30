Ethereum Prognose 2026: Kann sich Ethereum auch im nächsten Jahr durchsetzen?

Das Wichtigste in Kürze

Ethereum entwickelte sich 2025 schwächer als Bitcoin und verzeichnete nach anfänglicher Euphorie hohe Verluste sowie extreme Volatilität.

Für 2026 rücken die steigende globale Liquidität, regulatorischer Rückenwind durch die USA sowie institutionelle Nachfrage als potenzielle Kurstreiber in den Fokus.

Gleichzeitig bleibt die technologische Weiterentwicklung entscheidend, um sich gegenüber Wettbewerbern wie Solana langfristig zu behaupten.

Ethereum 2025: Ein schwieriges Jahr für den Vize-Marktführer

Das Jahr 2025 nähert sich dem Ende, doch für viele Anleger hat das letzte Quartal eine unerwartete Wendung eingeschlagen: Auf die Euphorie rund um die US-Präsidentschaftswahl folgte ein Jahr, das von Unsicherheit, hoher Volatilität und starken Gegensätzen geprägt war.

Im Vorfeld der Wahl sorgten ambitionierte, teils sehr vage formulierte Versprechen von Donald Trump für einen spürbaren Stimmungsumschwung an den Märkten.

Bitcoin legte innerhalb weniger Wochen von rund 60.000 auf 105.000 US-Dollar zu und markierte ein neues Allzeithoch. Ethereum zog kräftig nach und verzeichnete einen Anstieg von rund 95 Prozent auf etwa 4.090 US-Dollar.

Mit Trumps Wahlsieg setzte jedoch rasch Ernüchterung ein. Viele der angekündigten Maßnahmen wurden nur teilweise umgesetzt oder blieben ganz aus. In Kombination mit einer energischen Zollpolitik und globalen geopolitischen Spannungen geriet der Markt deutlich unter Druck.

In den ersten beiden Quartalen 2025 verlor Bitcoin rund 32 Prozent und fiel zeitweise auf etwa 74.500 US-Dollar zurück. Ethereum traf es noch härter, da der Kurs im selben Zeitraum um 65 Prozent auf etwa 1.400 US-Dollar einbrach.

Zwar gelang beiden Kryptowährungen (insbesondere Ethereum ) in den darauffolgenden Monaten eine Stabilisierung, die deren Kurse in Erwartung einer geldpolitischen Lockerung in den USA sogar auf neue Allzeithochs trieb.

Doch im Oktober folgte ein Flashcrash historischen Ausmaßes: Innerhalb einer Woche verlor Ethereum rund 28 Prozent, begleitet von marktweiten Liquidationen von mehr als 19 Milliarden US-Dollar.

Seither steht Ethereum unter anhaltendem Druck und notiert zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels bei 2.980 US-Dollar. Im Zuge dieser Entwicklung stellen sich Investoren zunehmend die Frage, ob Ethereum auch in diesem Jahr nach Bitcoin den Markt dominieren kann!

Steigende USD-Liquidität als zentraler Treiber für Risiko-Assets wie Ethereum

Aus meiner Sicht zählt die Entwicklung der globalen Liquidität zu den entscheidenden makroökonomischen Einflussfaktoren für den Ethereum-Preis im Jahr 2026 – wobei die Ausrichtung der US-Notenbank Fed den wichtigsten Impuls vermittelt:

Diese hat zuletzt eine Lockerung ihrer Politik in Aussicht gestellt und damit eine Abkehr von der restriktiven Phase der vergangenen Jahre signalisiert.

Historisch betrachtet führt eine solche Kehrtwende zu einem Anstieg der globalen Liquidität, welche jedoch nicht im Bankensystem verharrt, sondern verstärkt in die Finanzmärkte bzw. renditeorientierte Anlageklassen rotiert.

Umfang und Geschwindigkeit dieser Lockerung werden maßgeblich darüber entscheiden, wie stark das Momentum für spekulative Assets am Ende des Tages ausfällt.

Als produktives Netzwerk mit wachsender institutioneller Nutzung verfügt Ethereum jedoch über das Potenzial, überproportional von zusätzlicher Liquidität zu profitieren und sich erneut als bevorzugtes Ziel für risikobereites Kapital zu etablieren. So kannst du Ethereum mitPayPal kaufen!

Regulatorischer Rückenwind könnte Ethereum einen entscheidenden Vorteil bieten

Ein weiterer zentraler Treiber für Ethereum ergibt sich aus der zunehmend offenen Haltung der USA gegenüber Kryptowährungen. Mit der Zulassung von Ethereum-ETFs und dem Eintritt großer Vermögensverwalter ist der institutionelle Zugang bereits strukturell verankert worden.

Darüber hinausfindet unter der Führung von Donald Trump auch auf politischer Ebene ein klarer Kurswechsel statt. Während frühere Ansätze vor allem auf Einschränkung und Kontrolle abzielten, treffen Krypto und Stablecoins nun zunehmend auf politische Unterstützung.

Der Paradigmenwechsel markiert eine deutliche Abkehr der zuvor dominierenden regulatorischen Skepsis.

Ich persönlich interpretiere diese fundamentale Entwicklung aber weit bedeutender als reine Innenpolitik – sie sendet ein starkes Signal an internationale Investoren, Regierungen und Finanzinstitutionen, dass digitale Assets von der weltweit größten Volkswirtschaft USA als legitime Anlageklasse akzeptiert werden.

Historisch betrachtet hatten regulatorische Entscheidungen der USA häufig Vorbildcharakter und wirkten als Katalysator für ähnliche Schritte in anderen Jurisdiktionen.

Zwar bleibt offen, wie tief Ethereum künftig tatsächlich in das US-Finanzsystem integriert wird. Doch bereits einzelne, glaubwürdige Maßnahmen könnten meiner Einschätzung zufolge eine erhebliche Signalwirkung entfalten!

Technologische Weiterentwicklung als Schlüsselfaktor für Ethereum

Im Gegensatz zu Bitcoin ist Ethereum kein bewusst statisches System, sondern eine technologische Plattform, deren langfristige Relevanz maßgeblich von kontinuierlicher Weiterentwicklung abhängt.

Die Konkurrenz schläft nicht: Netzwerke wie Solana haben sich in einzelnen Segmenten, etwa bei tokenisierten Vermögenswerten und hochfrequenten Anwendungen, bereits signifikante Marktanteile gesichert.

Dieser Wettbewerbsdruck verdeutlicht einen zentralen Unterschied zwischen Bitcoin und Ethereum. Während Bitcoins Stärke in bewusster Einfachheit, Stabilität und Knappheit liegt, muss Ethereum seine Technologie fortlaufend verbessern, neue Anwendungsfälle erschließen und bestehende Marktanteile verteidigen oder ausbauen. Genau darin liegt jedoch ein strategischer Vorteil:

Das Netzwerk verfügt über eine außergewöhnlich robuste Infrastruktur, eine breite institutionelle Akzeptanz und eines der vielfältigsten Ökosysteme im gesamten Kryptomarkt.

Hinzu kommt eine global vernetzte, hochambitionierte Entwickler-Community, die gezielt an Skalierung, Effizienz und Nutzerfreundlichkeit arbeitet. Auch wenn Ethereum technologisch nicht unangreifbar ist, steht fest:

Kaum ein anderes Netzwerk vereint Innovationskraft, Netzwerkeffekte und institutionelles Vertrauen in vergleichbarer Form. Diese Kombination spricht dafür, dass Ethereum trotz wachsender Konkurrenz weiterhin eine zentrale Rolle im Krypto-Ökosystem beibehält – vorausgesetzt, die technologische Weiterentwicklung bleibt konsequent und marktorientiert!

Fazit und Ausblick auf Ethereum und dessen Kursentwicklung

Für Ethereum deuten 2026 mehrere strukturelle Faktoren auf ein starkes Marktumfeld hin:

Das Netzwerk wird aktiv weiterentwickelt und zunehmend als technologische Basis für institutionelle Anwendungen genutzt – von tokenisierten Finanzprodukten bis hin zu komplexen Smart-Contract-Strukturen.

Parallel dazu steigt die strategische Nachfrage nach Ethereum: ETFs und DAT-Firmen wie BitMine akkumulieren in massivem Umfang, wodurch die liquide Umlaufmenge sinkt und zusätzliches Kursmomentum entsteht.

In einem realistischen Basisszenario halte ich Preise jenseits der 5.000-US-Dollar-Marke für plausibel. In einem optimistischen Szenario sind auch Kurse im Bereich von 7.000 US-Dollar denkbar, was einer Marktkapitalisierung von rund 850 Milliarden US-Dollar entspräche.

Vor dem Hintergrund steigender Liquidität, wachsender institutioneller und politischer Akzeptanz sowie anhaltender technologischer Weiterentwicklung erscheint mir diese Bewertung für Ethereum langfristig durchaus plausibel!

